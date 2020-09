Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im September 2020

Jimmy (Channing Tatum) und sein Bruder Clyde (Adam Driver) sind mit ihrer aktuellen Lebenssituation ganz und gar unzufrieden. Während der leicht erregbare Jimmy einen Job nach dem anderen verliert, leidet Barkeeper Clyde unter seinen Gäste, die ihn wegen seiner Armprothese mobben. Doch ein genialer Coup soll den Sorgen ein Ende bereiten - und zwar in Form eines Raubüberfalsl während des legendären NASCAR-Rennens "Coca-Cola 600". Dazu holen sie ihre Schwester Mellie (Riley Keough) ins Boot und auch der berüchtigte Bankräuber Joe Bang (Daniel Craig) soll helfen. Allerdings sitzt Joe im Gefängnis und muss zunächst befreit werden, was die Brüder vor neue Probleme stellt. Lucky Logan startet am 01. September bei Netflix.

Trailer zu Logan Lucky (Quelle: Bleecker Street)

Captain Philips

Vor der Ostküste Somalias wird im Jahr 2009 das US-amerikanische Container-Frachtschiff "MV Maersk Alabama" von Piraten überfallen und gekapert. Diese Situation erweist sich als besonders brisant, da die Amerikaner seit über 200 Jahren nicht mehr mit einem solchen Vorfall zu tun hatten. Kommandiert wird das Schiff von Kapitän Richard Phillips (Tom Hanks), der sich den Piraten als Geisel anbietet, um seine Mannschaft vor den Unannehmlichkeiten einer Gefangenschaft zu bewahren. Dem Kapitän steht der Piraten-Anführer Muse (Barkhad Abdi) gegenüber, der fortan sein wichtigster Gesprächspartner wird. Muse versucht immer wieder, dem Kapitän Verständnis für die Situation der Piraten abzuringen, indem er seine kritische Sicht zur Globalisierung und ihren Folgen darlegt. Philips versucht seinerseits durchzuhalten, um Zeit zu gewinnen, da im Verborgenen bereits eine Befreiungsaktion geplant wird. Captain Philips läuft ab dem 01. September bei Netflix.

Trailer zu Captain Philips (Quelle: Sony Pictures Entertainment)

Skin

Das Aussteiger-Drama Skin beruht auf wahren Begebenheiten und läuft ab dem 06. September bei Amazon Prime Video. Skin erzählt die Geschichte des Bryon Widner (Jamie Bell), der zur Neonazi-Organisation "Hammerskins" gehört, die sich auch bereits im Fadenkreuz des FBI befindet. Bryons Gesinnung ist nicht zu übersehen, da sein ganzer Körper mit rassistischen Tattoos übersäht ist, die auch als Trophäen seiner Hassverbrechen herhalten. Als er eines Tages auf einem Konzert Julie (Danielle MacDonald) und ihre Töchter kennenlernt, fasst er den Entschluss ein neues, besseres Leben zu starten. Seine Bemühungen, die Neonazi-Gruppe zu verlassen, stoßen allerdings nicht auf besonders viel Verständnis und bringen ihm Todesdrohungen und einen Haufen blauer Flecken ein. Um seiner Vergangenheit endgültig zu entkommen, lässt er sich schließlich auf einen Deal mit dem FBI ein.

Trailer zu Skin (Quelle: A24)

The Wrestler

Mickey Rourke brilliert in seiner Rolle des Wrestlers Randy "The Ram" Robinson, dafür sprechen unter anderem auch ein Golden-Globe-Award und der britische BAFTA-Award. Das Drama The Wrestler erzählt Randys tragische Lebensgeschichte, die mit Misserfolgen, emotionalen Tiefschlägen und traumatischen Ereignissen nur so gespickt ist. Obwohl Randy zu Beginn der 2000er-Jahre bereits seit mehr als 20 Jahren seinen Zenit überschritten hat, tritt er mithilfe von allerlei Aufputschmitteln noch immer in den Ring. Das wird ihm eines Tages zum Verhängnis: er bekommt mitten im Match einen Herzinfarkt und sein Arzt rät ihm, die Karriere zu beenden, falls er noch ein paar Jahre weiterleben will. Da realisiert Randy, dass er außer dem Wrestling nie etwas hatte: er lebt alleine in einem Wohnwagen, ist pleite und weiß nichts mit sich anzufangen. Als er seine Vergangenheit weiter aufarbeitet und wieder Kontakt zu seiner Tochter Stephanie (Evan Rachel Wood) sucht, ist es für ihn eigentlich schon zu spät. The Wrestler wird ab dem 17. September bei Amazon verfügbar sein.

Trailer zu The Wrestler (Quelle: SearchlightPictures)

Der einzig wahre Ivan

Ivan ist ein prächtiger Silberrücken-Gorilla, der in der Obhut seines Besitzers und Ziehvaters Mack (Bryan Cranston) aufgewachsen ist. Mack hat sich um Ivan stets wie um einen Sohn gekümmert und arbeitet gemeinsam mit ihm in einer Show in einem Einkaufszentrum. Als die Zuschauer jedoch zunehmend das Interesse an der Show verlieren und ihre Aufmerksamkeit stattdessen dem Elefantenbaby Ruby und seiner Mutter Stella schenken, gerät der sonst so zufriedene Mack ins Grübeln - sieht in den Elefanten allerdings auch eine Chance, wieder an seinen einstigen Erfolg anzuknüpfen. Das steht jedoch im Gegensatz den Plänen des Gorillas und seinem schwerwiegenden Versprechen gegenüber der Elefanten-Mutter. Er möchte nämlich gemeinsam mit dem Elefanten-Baby und dem Streuner-Hund Bob das Einkaufszentrum verlassen, um in Freiheit ein besseres Leben zu führen. Im Original werden die Tiere unter anderem von Hollywood-Schauspielern wie Angelina Jolie und Danny DeVito gesprochen. Der einzig wahre Ivan ist ab dem 11. September bei Disney+ zu sehen.

Trailer zu Der einzig wahre Ivan (Quelle: Walt Disney Studios)

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im September bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Descendants 3 - Die Nachkommen 04.09. Donald, Geister und Gespenster (Kurzfilm) 04.09. Horton hört ein Hu! 04.09. Der einzig wahre Ivan 11.09. Big 18.09. Kim Possible - Der Film 18.09. Rio 25.09. Rio 2 - Dschungelfieber 25.09. Serien Verlorene Schätze der Maya, Staffel 1 - National Geographic 11.09. Once Upon a Time - Es war einmal, Staffel 1 18.09. Soy Luna, Staffel 2 & 3 18.09. Wildes Skandinavien, Staffel 1 - National Geographic 18.09. Im Reich der Präriehunde, Staffel 1 - National Geographic 25.09. Once Upon a Time - Es war einmal, Staffel 2 25.09. Violetta, Staffel 3 25.09.

Amazon

Release-Datum Filme 30 und Single – Alte Liebe rostet doch 01.09. Knives Out – Mord ist Familiensache 02.09.

Systemfehler – Wenn Inge tanzt 04.09. Attraction 2: Invasion 05.09. Skin 06.09. Mr. & Mrs. Smith 08.09. Freies Land 10.09. Amundsen – Wettlauf zum Südpol 11.09. Königin 14.09. The Guilty 15.09. Tschick 15.09. Vom Gießen des Zitronenbaums 16.09. The Wrestler 17.09. All In: The Fight for Democracy (OV/OmU) 18.09. Einsam zweisam 19.09. Jonas Kaufmann – Ein Weltstar ganz privat 23.09. Maria Stuart, Königin von Schottland 23.09. Les Misérables 23.09. Creed 24.09. Creed II: Rocky‘s Legacy 24.09. Latte Igel und der magische Wasserstein 25.09. I See You – Das Böse ist näher als du denkst 27.09. Countdown 30.09. Kartoffelsalat 3: Das Musical 30.09. Die Kunst der Nächstenliebe 30.09. Serien

Supernatural, Staffel 14 01.09. The Boys, Staffel 2 04.09. Siren, Staffel 1 18.09. Deutschland89 25.09. Fernando 25.09. Doom Patrol, Staffel 2

28.09. Shooter, Staffel 3 30.09.

Netflix

Release-Datum Filme

Logan Lucky 01.09. Captain Philips 01.09. La Partita 01.09. Felipe Esparza: Bad Decisions 01.09. The Boss Baby: Finde das Baby 01.09. True: Tag der Freundschaft 01.09. Bookmarks: Celebrating Black Voices 01.09. Freaks 02.09. Chef's Table: Meisterliches BBQ 02.09. Indiens in Verruf geratene Milliardäre 02.09. Liebe garantiert 03.09. Afonso Padilha: Arme Seele 03.09. I'm Thinking of Ending Things 04.09. Ride Along 04.09. Mein Lehrer, der Krake 07.09. Mignonnes 09.09. Corazón loco – verrücktes Herz 09.09. Das Dilemma mit den sozialen Medien 09.09. La Línea 09.09. The Babysitter: Killer Queen 10.09. Julie and the Phantoms 10.09. Geheime Welt Idhún 10.09. Papa gesucht 11.09. Pets United 11.09. Die Geschichte des Tacos, Ausgabe 2 15.09. Michael McIntyre: Showman 15.09. Eingefroren: Hoffnung auf ein zweites Leben 15.09. Izzy und die Koalas 15.09. Der Sanitäter 16.09. The Devil All The Time 16.09. Der letzte Flug der Challenger 16.09. Dragon’s Dogma 17.09. Jurassic World: Neue Abenteuer 18.09. A Love Song for Latasha 21.09. Mighty Express – Superschnelle Zugfreunde 22.09. The Playbook 22.09. Enola Holmes 23.09. Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit 25.09. Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia 29.09. Lommbock 29.09. American Murder: Die Bilderbuchfamilie 30.09. Serien Der junge Wallander 03.09. Away 04.09. Spirit – wild und frei: Reitakademie, Teil 2 04.09. Sternenstreif, Staffel 2 08.09. The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt 09.09. Atiye: Die Gabe, Staffel 2 10.09. Die Diva 11.09. Family Business, Staffel 2 11.09. Baby, Staffel 3 16.09. MeatEater, Staffel 9 16.09. Zeichen, Staffel 2 16.09. Criminal: Vereinigtes Königreich, Staffel 2 16.09. Sing On! USA 16.09. Das letzte Wort 17.09. Ratched 18.09. American Barbecue Showdown 18.09. Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater, Staffel 4 18.09. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel, Staffel 3 22.09. The Chef Show, Staffel 2 24.09. The School Nurse Files 25.09. Sneakerheads 25.09. Country-Ish 25.09. Explained: US-Wahlen 28.09.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

