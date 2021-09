Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im September 2021

Ab dem 15. September 2021 gibt es bei Netflix die Dokumentation Schumacher über den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher zu sehen. Im Jahr 2013 zog sich Schumacher bei einem Skiunfall eine schwerwiegende Kopfverletzung zu und wurde zwischenzeitlich sogar in ein künstliches Koma versetzt. Gegen Ende des Jahres 2014 verließ er das Krankenhaus und kehrte zu seiner Familie zurück, die sich seitdem um ihn kümmert. Über seinen aktuellen Zustand ist nicht viel bekannt, da sein Umfeld keine Informationen preisgibt. Dennoch wirkte unter anderem auch seine Familie in der Netflix-Doku mit, die seine legendäre Rennsport-Karriere Revue passieren lässt: unter anderem sein Vater, sein Bruder Ralf, seine Ehefrau Corinna sowie seine Kinder Gina und Mick kommen in dem Film zu Wort. Aber auch sportliche Wegbegleiter und ehemalige Konkurrenten wie Mika Häkkinen, Damon Hill, David Coulthard, Sebastian Vettel, Jean Todt, Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, und seine Managerin Sabine Kehm tauchen in der Doku auf.

Prey

Roman (David Kross) zieht es vor seinen Junggesellenabschied gemeinsam mit seinem Bruder Albert (Hanno Koffler) und seinen drei besten Freunden in der unberührten Natur eines Nationalparks zu verbringen, anstatt, wie allgemein üblich, stark alkoholisiert einen draufzumachen. Die Fünf starten eine Wanderung in die Wildnis und hören schon nach kurzer Zeit plötzlich Schüsse, die ganz in ihrer Nähe abgegeben werden. Zunächst halten sie den Schützen für einen Jäger, der im Wald auf der Jagd ein Tier erlegt hat. Wie sich jedoch herausstellt, irren sich die Freunde: Der unbekannte Schütze macht aus unerfindlichen Gründen Jagd auf sie und so kämpfen die fünf verzweifelt und hilflos ums Überleben. Der Thriller Prey ist ab dem 10. September 2021 bei Netflix im Programm.

Goliath, Staffel 4

Als der ehemalige Star-Anwalt Billy McBride (Billy Bob Thornton) eines Tages von der Witwe Gina Larson (Sarah Wynter) um Hilfe gebeten wird, liegt sein privates ebenso wie sein berufliches Leben in Schutt und Asche. Billy lässt sich regelmäßig in einer Bar volllaufen und verbringt dort mangels Aufträgen mittlerweile mehr Zeit als im Gerichtssaal. Zuvor wurde er außerdem von seinem geschäftlichen Ex-Partner Cooper (William Hurt) über den Tisch gezogen und aus der gemeinsamen Firma verdrängt. Als wäre das noch nicht genug des Ärgers, hat auch noch seine Frau Michelle (Maria Bello) angesichts seiner erbärmlichen Situation die Nase voll und verlässt ihn. Der Fall um Gina Larsons verstorbenen Mann erscheint wie ein Strohhalm, an dem Billy sich zunächst widerwillig versucht aus seinem Sumpf zu ziehen. Billy wittert eine Verschwörung, was sogleich den Ermittler und neuen Lebenswillen in ihm weckt. Allerdings begibt er sich mit seinen Nachforschungen auch auf ungeahnt dünnes Eis. Mit dieser Geschichte startete die erfolgreiche Serie Goliath mit der 1. Staffel im Jahr 2016. Ab dem 24. September 2021 geht bei Amazon Prime Video nun die 4. und letzte Staffel von Goliath an den Start. Diesmal bekommt Billy es mit einem diabolischen Pharmakonzern zu tun.

Most Dangerous Game, Staffel 1

Für Dodge Maynard (Liam Hemsworth) läuft es im Leben eher durchwachsen: Eigentlich ist er glücklich verheiratet und seine Frau Val (Sarah Gadon) steht kurz davor ihr gemeinsames Kind auf die Welt zu bringen. Doch Geldsorgen trüben das junge Glück, da Dodge und Val einen riesigen Kredit aufgenommen haben, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Als Dodge schließlich erfährt, dass er einen aggressiven, inoperablen Tumor hat, bekommt er es mit der Angst um das eigene Leben und die Zukunft seiner kleinen Familie zu tun. In seiner Verzweiflung gerät er an den dubiosen Miles Sellars (Christoph Waltz), der ihm einen schnellen, jedoch lebensgefährlichen Ausweg aufzeigt. Dodge soll von fünf Personen gejagt werden und insgesamt 24,5 Millionen Dollar erhalten, sollte er 24 Stunden nach Beginn der Jagd noch leben. Die 1. Staffel von Most Dangerous Game ist ab dem 08. September 2021 bei Amazon zu sehen.

Die Dinos, Staffel 1-4

Die Phrase „Nicht die Mama“ ist wohl den meisten Fans von 90er-Serien ein Begriff. In der Serie Die Dinos muss sich Familienoberhaupt Earl Sinclair regelmäßig vom Baby der Familie so rufen lassen, da es sich weigert, "Vater" oder "Papa" in sein Vokabular aufzunehmen. Neben Earl und Baby gibt es in der Dinosaurier-Familie noch die fürsorgliche Mutter Fran, den pubertierenden Sohn Robbie, die verwöhnte Tochter Charlene und die grummelige Oma Ethel, mit der sich Earl alltäglich in den Haaren hat. Abgesehen davon, dass die Sinclairs Dinosaurier sind, sind sie doch eine ganz normale Familie, die sich auf sehr unterhaltsame Art und Weise mit den Problemen des Lebens herumschlägt: Earl wird bei der Arbeit von seinem nervigen Chef auf Trab gehalten und verbringt viel Zeit mit seinem beschränkten Kollegen und Freund Roy. Zuhause geht es um 1. Dates, lebendige Kühlschränke und Ärger mit der Schwiegermutter oder auch der bevorstehenden Auslöschung der eigenen Spezies. Die Staffeln 1-4 zeigt Disney+ ab dem 22. September 2021.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im September bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles 03.09. The A-Team 03.09. The Cave – Eine Klinik im Untergrund 03.09. Weg aus der Asche 03.09. Aloft 03.09. Der bewegte Mann 03.09. The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten 03.09. Entgleist 03.09. Eine ganz heiße Nummer 03.09. Eine zweite Chance 03.09. Gottes mächtige Dienerin: Teil 1+2 03.09. Spike Lee’s Spiel des Lebens 03.09. Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten 10.09. Der Verrückte mit dem Geigenkasten 10.09. Ein Engel auf Erden 10.09. Ein Leben zwischen den Zeiten 10.09. Mädchen, Mädchen: Teil 1+2 10.09. Männer 10.09. Töchter des Himmels 10.09. American Blackout 10.09. 9/11: Control The Skies 10.09. Cobra Mafia 10.09. George W. Bush: Das Interview 10.09. Das Comeback 17.09. Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall 17.09. Demolition - Lieben und Leben 17.09. Kingsman: The Golden Circle 17.09. Das Wunder von Bern 17.09. Brian and the Boz 24.09. Die Götter müssen verrückt sein I + II 24.09. Herr Lehmann 24.09. Hidalgo - 3.000 Meilen zum Ruhm 24.09. Nanga Parbat 24.09. A Spark Story 24.09. Blood Rivals: Lion vs. Buffalo 24.09. Serien

Das eine Wort: Feyenoord: Staffel 1 01.09. Grown-Ish: Staffel 3 01.09. Kroatien Krimi: Teil 1-8 03.09. Dr. Doogie Kamealoha 08.09. American Horror Stories: Staffel 1 08.09. American Housewife: Staffel 4 08.09. Afrikas tödlichste Jäger: Staffel 4+5 08.09. Afrikas Jäger: Staffel 2+3 08.09. Tierbabys in Afrika: Staffel 1 08.09. Empire: Staffel 4+5 08.09. Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller: Staffel 1 08.09. The Orville: Staffel 1+2 08.09. Mistresses: Staffel 1-4 08.09. Stumptown: Staffel 1 08.09. Grown-Ish: Staffel 4 15.09. Fresh Off the Boat: Staffel 1-6 15.09. Golden Girls: Staffel 1-7 15.09. Tod bei Nacht: Staffel 1 15.09. Servus Baby: Staffel 1+2 15.09. Star Wars: Visions: Staffel 1 22.09. Y: The Last Man: Staffel 1 22.09. Dave: Staffel 1 22.09. Atlanta Medical: Staffel 4 22.09. The Hot Zone - Tödiches Virus: Staffel 1 22.09. Private Practice: Staffel 1-6 22.09. Die Dinos: Staffel 1-4 22.09. Animal PD: Staffel 1 22.09. Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs: Staffel 1 22.09. Königreich der Mumien: Staffel 1 22.09. The Great North: Staffel 1 29.09. Salem: Staffel 1-3 29.09. Die Simpsons: Staffel 32 29.09. Australiens tödlichste Jäger: Staffel 1 29.09. Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel: Staffel 1 29.09. Enthüllt: Geheimnisse der Meere: Staffel 3 29.09. Fernab des Gesetzes: Staffel 1+2 29.09. Jenseits der Magie mit DMC: Staffel 1 29.09. Port Security: Hamburg 29.09. Zeke und Luther: Staffel 1-3 29.09.

Amazon

Release-Datum Filme

Company Man 01.09. Schindlers Liste 01.09. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows 03.09. Cinderella 03.09. Dirty Grandpa 06.09. King Arthur: Legend of the Sword 07.09. Nerve 08.09. Vielmachglas 09.09. The Voyeurs 10.09. Florence Foster Jenkins 10.09. Der Einsatz 11.09. Palm Springs 12.09. Gut gegen Nordwind 13.09. Die Reise der Pinguine 15.09. The Accountant 17.09. Everybody is talking about Jamie 17.09. Le Bal des Folles 17.09. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 18.09. Daddy’s Home 2 19.09. Willkommen bei den Hartmanns 20.09. Queen & Slim 21.09. Paranoia 21.09. Savage x Fenty Show Vol.3 24.09. Verborgene Schönheit 25.09. Cats 28.09. 1917 28.09. Dirty Office Party 29.09. The Last Black Man in San Francisco 30.09. Serien

Most Dangerous Game: Staffel 1 08.09. PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende 10.09. Voltaire High - Die Mädchen kommen: Staffel 1 10.09. Goliath: Staffel 4 24.09. Dinner Club: Staffel 1 24.09.

Netflix

Release-Datum Filme

Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror 01.09. Gibt es ein Leben nach der Party? 02.09. Sharkdog 03.09. Dive Club 03.09. Countdown: Die Weltraummission Inspiration (1+2) 06.09. Untold: Breaking Point 07.09. Winterbucht 08.09. Blutsbrüder: Malcolm X und Muhammad Ali 09.09. Die Frauen und der Mörder 09.09. Prey 10.09. Kate 10.09. Countdown: Die Weltraummission Inspiration (3+4) 13.09. Schumacher 15.09. Nightbooks 15.09. Meine Helden waren Cowboys 16.09. The Father Who Moves Mountains 17.09. Ankahi Kahaniya 17.09. Bekenntnisse eines unsichtbaren Mädchens 22.09. Intrusion 22.09. Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan 22.09. Der Vogel 24.09. Vendetta: Wahrheit, Lügen und die Mafia 24.09. Midnight Mass 24.09. My Little Pony – Eine neue Generation 24.09. Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl 26.09. Attack of the Hollywood Clichés! 28.09. Wir waren wie Lieder 29.09. Friendzone 29.09. Niemand kommt hier lebend raus 29.09. Der Kastanienmann 29.09. Zombieland: Doppelt hält besser 30.09. Crime Stories: India Detectives September Countdown: Die Weltraummission Inspiration (Finale) September Serien

How to Be a Cowboy 01.09. Q-Force 02.09. Haus des Geldes: Teil 5, Ausgabe 1 03.09. Kid Cosmic: Staffel 2 07.09. Die Oktonauten auf dem Festland 07.09. The Circle: USA: Staffel 3 08.09. Into the Night: Staffel 2 08.09. Metallkunst: Showdown am Schweißgerät 10.09. Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt: Staffel 2 14.09. Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 5 14.09. Du gegen die Wildnis: Abgestürzt 14.09. Finger weg! (Lateinamerika) 15.09. Nailed It!: Staffel 6 15.09. He-Man and the Masters of the Universe 16.09. Sex Education: Staffel 3 17.09. Squid Game 17.09. Chicago Party Aunt 17.09. Liebe im Spektrum: Staffel 2 21.09. Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer 21.09. Dear White People: Ausgabe 4 22.09. Jaguar 22.09. Pose: Staffel 3 23.09. Hospital Playlist: Staffel 2 23.09. Knastschwestern New Orleans 24.09. Blood & Water: Staffel 2 24.09. Im Auge des Wolfes – Die Serie 24.09. Ada Twist 28.09. MeatEater 29.09. Luna Park 30.09. Love 101: Staffel 2 30.09. Bangkok Breaking September Kota Factory: Staffel 2 September Baki Hanma September

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

