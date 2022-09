Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im September 2022

Das Netflix-Drama Blond ist die Verfilmung des Romans "Blonde" von Joyce Carol Oates, in dem es um das Leben von Marilyn Monroe geht. Der Film geht am 28. September 2022 bei Netflix an den Start und zeigt, wie Norma Jeane Baker (Ana de Armas) zur Weltberühmtheit Marilyn Monroe mit all ihren Facetten wurde. Die Hollywood-Ikone wuchs in armen, aber dennoch behüteten Verhältnissen bei einer Pflegefamilie auf, bis sie schließlich als Siebenjährige zu ihrer leiblichen Mutter zurückkehrte. Diese Wiedervereinigung hielt jedoch nur für ein Jahr, da Normas Mutter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.

Norma durchlebte eine traumatisierende Zeit in einem Waisenhaus, bis sie einige Jahre später erneut zu ihrer Mutter Grace zurückkehren konnte. Nach einigen schmerzhaften Erfahrungen in ihrem Familienkreis fand Norma schließlich bei ihrer Tante Ana Lower ein richtiges Zuhause. Die Karriere von Marilyn Monroe begann 1944, als sie von einem Fotografen bei ihrer Arbeit in einer Rüstungsfabrik entdeckt wurde und auf dem Cover einer Zeitschrift landete. Während sie für die Öffentlichkeit über viele Jahre hinweg als Sexsymbol galt, ein erfolgreiches Model war und als Schauspielerin Karriere machte, ging es Norma hinter dieser Fassade oft miserabel, was auch in dem Drama herausgestellt wird.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Staffel 1

Ab dem 02. September 2022 läuft bei Amazon Prime Video die erste Staffel der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die in der ersten Woche im Doppelpack und danach jeweils wöchentlich einzeln ausgestrahlt werden. Für die Produktion der bisher vereinbarten fünf Staffeln soll Amazon rund eine Milliarde US-Dollar hinblättern, was Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zur teuersten Serie aller Zeiten machen würde. Die Ringe der Macht spielt mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen des Tolkien-Romans sowie dessen Verfilmung. Die Völker Mittelerdes haben am Ende des Ersten Zeitalters das dämonische Übel Morgoth besiegt und starten hoffnungsvoll in ein scheinbar friedliches, Zweites Zeitalter.

Die Elben-Kommandantin Galadriel (Morfydd Clark) und einige andere trauen dem Frieden jedoch nicht und sind davon überzeugt, dass Sauron, der einstige Handlanger des gefallenen Herrschers Morgoth, mit seinen Schergen irgendwo im Verborgenen das nächste Unheil ausbrütet. Für Galadriels Vermutung spricht unter anderem ein Vorfall, bei dem die Heilerin Bronwyn (Nazanin Boniadi) und ihr Sohn Theo (Tyroe Muhafidin) von unerklärlichen Ereignissen heimgesucht werden. Außerdem legt sich auch ein düsterer Schatten über den Elbenkönig Gil-galad (Benjamin Walker) und seine Gefolgsleute, während Nori (Markella Kavenagh) einen Mann (Daniel Weyman) kennenlernt, der auf ganz besondere Weise in Mittelerde gelandet ist. Nori gehört zum Volk der Haarfüße, welches wiederum ein Stamm der Hobbits ist.

Andor, Staffel 1

Die neue Star-Wars-Serie Andor startet am 21. September 2022 bei Disney+. Sie erzählt die Geschichte des jungen Cassian Andor (Diego Luna), der bereits in "Rogue One" mit von der Partie war, und zeigt, wie er sich zu einem Rebellen entwickelte, der bereit ist, für die gute Sache (fast) alles zu tun. Andor ist zu Beginn alles andere als begeistert von der Idee, sich gegen das Imperium aufzulehnen und den Widerstand zu unterstützen. Er hält die Rebellen-Bewegung für eine aussichtslose Sache und ist darüber hinaus auch mehr mit sich selbst beschäftigt.

Als er jedoch plötzlich selbst von der skrupellosen und vernichtenden Vorgehensweise des Imperiums betroffen ist, ändert sich seine Meinung schließlich. Neben Cassian Andor (Diego Luna) bekommen Star-Wars-Fans in Andor noch weitere, bekannte Gesichter zu sehen, unter anderem Forest Whitaker als Saw Gerrera und Genevieve O'Reilly als Senatorin Mon Mothma. Andor spielt fünf Jahre vor "Rogue One" und geht zunächst mit 12 Folgen an den Start.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im September bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme The Birth of Valerie Venus 07.09. Da Yie 07.09. The Devil's Harmony 07.09. Enjoy 07.09. Hard Way 07.09. Harbor 07.09. The Letter Room 07.09. Nimic 07.09. Patriot 07.09. Salam 07.09. We love Moses 07.09. Wren Boys 07.09. Thor: Love and Thunder 08.09. Pinocchio 08.09. Cars on the Road 08.09. Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth 08.09. Rico, Oskar und das Herzgebreche 23.09. Rico, Oskar und der Diebstahlstein 23.09. Rico, Oskar und die Tieferschatten 23.09. The Old Man 28.09. Hocus Pocus 2 30.09. Antonio ihm schmeckt's nicht 30.09. Der Schlussmacher 30.09. Aftershock 30.09. Serien American Crime Story: Staffel 1&2 14.09. Modern Family: Staffel 4-11 14.09. Andor: Staffel 1 21.09. Rookie Cops: Staffel 1 21.09. Super/Natural: Staffel 1 21.09. American Crime: Staffel 1-3 21.09. The Kardashians :Staffel 2 22.09. Death in Paradise: Staffel 11 28.09. Das schöne Amerika: Staffel 1 28.09. Pistol 28.09. Amazon Release Filme Ad Astra 01.09. Dünnes Blut 01.09. Der Göttliche Andere 01.09. Mary Shelley 01.09. Card Counter 03.09. The Great Gatsby 03.09. Those Who Wish Me Dead 03.09. The Boy Behind The Door 03.09. Zeros And Ones 05.09. Blacklight 09.09. Flight / Risk 09.09. Mortal Kombat 13.09. Escape Plan 2: Hades 15.09. Goodnight Mommy 16.09. Beerfest 17.09. Durst 17.09. Fatale 17.09. Hello Again Ein Tag Für Immer 18.09. The Exorcist 25.09. My Best Friend's Exorcism 30.09. Serien Star Trek: Lower Decks: Staffel 3 01.09. The Handmaid's Tale: Staffel 4 01.09. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 1 02.09. The Last Ship: Staffel 5 09.09. A Private Affair: Staffel 1 16.09. The Grand Tour presents: A Scandi Flick 16.09. Prisma: Staffel 1 21.09. Jungle: Staffel 1 30.09. The Sex Lives Of College Girls: Staffel 1 30.09. Netflix Release Filme Love in the Villa 01.09. Vizinhos – Nachbarn 01.09. Antebellum 01.09. Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche 01.09. Einsame Entscheidung 01.09. Rock N Rolla 01.09. Outbreak – Lautlose Killer 01.09. Labor Day 01.09. Zola 01.09. Das Festival der Troubadoure 02.09. Diorama 06.09. Der smarte Umgang mit Geld 06.09. Untold: The Race of the Century 06.09. Chef's Table: Pizza 07.09. Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers 07.09. The Anthrax Attacks 08.09. End of the Road 09.09. Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser 09.09. Kalte Füsse 12.09. Die Verbrechen unserer Mutter 14.09. Broad Peak 14.09. Die katholische Schule 14.09. „Imperator“ Fatih Terim 15.09. Skandal! Der Sturz von Wirecard 16.09. Drifting Home 16.09. Do Revenge 16.09. I Used to Be Famous 16.09. Jogi 16.09. Spieglein, Spieglein 16.09. Der Parfumeur 21.09. The Real Bling Ring: Hollywood Heist 21.09. Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin 21.09. Das Traumleben von Georgie Stone 22.09. A Jazzman's Blues 23.09. Lou 23.09. Athena 23.09. Fullmetal Alchemist The Final Alchemy 24.09. The Kid Detective 25.09. A Trip to Infinity 26.09. Blond 28.09. Eat the Rich: Wie die GameStop-Aktie die Wallstreet auf den Kopf stellte 28.09. Rainbow 30.09. Aníkúlápó 30.09. Entergalactic 30.09. Serien Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken: Staffel 2 01.09. Détox 01.09. JoJo's Bizarre Adventure: Folgen 13-24 01.09. Devil in Ohio 02.09. Ivy & Bean vertreiben das Schulgespenst 02.09. Ivy & Bean 02.09. Ivy & Bean: Zum Tanzen verurteilt 02.09. Dated and Related 02.09. Du bist nichts Besonderes 02.09. Fakes 02.09. Buy My House 02.09. Fabulous Lives of Bollywood Wives: Staffel 2 02.09. CoComelon: Staffel 6 05.09. Bee and PuppyCat 06.09. Narco-Saints 09.09. Merlí. Sapere aude: Staffel 2 09.09. Cobra Kai: Staffel 5 09.09. Ada Twist: Staffel 3 12.09. Verschwunden in Lørenskog 14.09. El Rey, Vicente Fernández 14.09. Heartbreak High 14.09. Hunde im All: Staffel 2 15.09. Gymnastics Academy: A Second Chance 16.09. Santo 16.09. The Brave Ones 16.09. Fate The Winx Saga: Staffel 2 16.09. Liebe macht blind: Nach dem Altar: Staffel 2 16.09. Ein lustiges Hundeleben: Staffel 3 19.09. Iron Chef: Mexico 21.09. Designing Miami 21.09. Karmas Welt: Staffel 4 22.09. Schnelles Geld: Staffel 2 22.09. Thai Cave Rescue 22.09. Pokémon: Die Arceus Chroniken 23.09. Die Mädchen aus der letzten Reihe 23.09. Jamtara – Das Phisher-Dorf: Staffel 2 23.09. Dynasty: Season 5 24.09. My Little Pony – Mit Huf und Herz: Kapitel 2 26.09. Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 6 28.09. Finger weg! (Brasilien): Staffel 2 28.09. Die Kaiserin 29.09. Die Phantomwelpen 30.09. Der Boden ist Lava: Staffel 3 30.09. Human Playground 30.09.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

