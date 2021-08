Die Neuerscheinungen der heise Academy im August 2021

Mit der heise Academy hat der Verlag ein neues digitales Angebot, mit dem sich IT-Fachkräfte ständig fortbilden können. Diesen Monat gibt es zahlreiche Neuzugänge zu den wichtigsten Themen der Bereiche Softwareentwicklung, Administration und Security – in Form von Videokursen, Online-Konferenzen und Praxis-Webinaren.

Microsoft 365, Product Owner und Security

Die Schwerpunkte diesen Monat liegen auf den Bereichen Microsoft 365, der Arbeit als Product Owner und Security-Themen. In zahlreichen Praxis-Webinaren können Interessiere sich rund um die Administration des M365-Portfolios weiterbilden und ihre Rolle als Product Owner im Unternehmen besser meistern. Darüber hinaus gibt es einen sechstündigen Videokurs rund um Angriffsszenarien im Netzwerk, der wichtige Verteidigungsstrategien vorstellt.

Die Neuerscheinungen im August auf einen Blick

Videokurse (On-Demand, mit Gratis-Lektionen zum Reinschnuppern):

Angriffsszenarien im Netzwerk

Image Segmentation mit Python und Keras

PowerShell für Windows-Administratoren

Webinare (Live-Veranstaltung, 4 Stunden voller Praxis):

Microsoft 365 für Administratoren

Identity- und Access-Management für Microsoft 365 mit Azure Active Directory

Exchange Online: Funktionen, Administration, Praxistipps

SharePoint Online: Funktionen, Administration, Praxistipps

Microsoft Endpoint Manager im praktischen Einsatz

Die Rolle des Product Owner verstehen

Als Product Owner in den Scrum-Events

User Stories, Akzeptanzkriterien und Schneiden von Anforderungen

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stakeholdern

Die Bedürfnisse der Nutzer verstehen und berücksichtigen

Cloud-native Entwicklung in der Praxis

Entwicklung auf AWS in der Praxis

Erfolgreiches Deployment in die AWS-Cloud

Streaming- und Messaging-basierte Architekturen

Online-Konferenzen (Live-Veranstaltung, ein ganzer Tag voll Wissen):

Agile Softwareentwicklung im Unternehmen

Intelligent Automation in der Praxis

Das Portfolio der heise Academy richtet sich an IT-Profis. Die Trainer blicken auf langjährige Praxiserfahrung zurück und vermitteln in ihren Kursen die Inhalte praxisnah und gezielt. Jeder Handgriff wird erklärt, sodass die Zuschauer am Ende mit fundiertem Wissen den Kurs abschließen können.

