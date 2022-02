Die Neuerscheinungen der heise Academy im Februar 2022

Mit der heise Academy, die jetzt im Abo erhältlich ist, hat der Verlag ein neues digitales Angebot, mit dem sich IT-Fachkräfte ständig fortbilden können. Diesen Monat gibt es zahlreiche Neuzugänge zu den wichtigsten Themen der Bereiche Softwareentwicklung, Administration sowie Container und Kubernetes – in Form von Online-Kurse, einer Online-Konferenz und Praxis-Webinaren.

Kubernetes und Anforderungsmanagement

Die Schwerpunkte diesen Monat liegen auf den Bereichen Kubernetes und Anforderungsmanagement. In zahlreichen Online-Trainings können Interessierte sich rund um die Nutzung der wichtigsten Container-Technik weiterbilden und auch ihr Anforderungsmanagement in der Praxis richtig umsetzen lernen. Teilnehmer können sich von unseren Experten beraten lassen und bekommen Antworten auf ihre Fragen – ganz entspannt vom eigenen Schreibtisch aus. Darüber hinaus gibt es einige neue Videokurse, unter anderem zum Thema Python.

Die Neuerscheinungen seit Januar auf einen Blick

Online-Kurse:

Linux Enterprise Zertifizierungsvorbereitung I (Teil 1)

Der Intensivkurs: ASP.NET Core für C#-Anwendungen und WebAPIs

Programmiersprache C: Kompaktkurs für Einsteiger und erfahrene Entwickler

Der Crashkurs: Frontend-Entwicklung mit Angular 12

Python Bootcamp: Der komplette Programmierkurs

Einstieg in AWS API Gateway REST

Monitoring mit Prometheus und Grafana

Online-Trainings (Live-Veranstaltung, 4 Stunden voller Praxis):

Container in vier Stunden: Docker und Co. leicht gemacht

Kubernetes in der Praxis

Monitoring für Kubernetes mit Prometheus und Grafana

Container- und Kubernetes-Security in der Praxis

Service-Meshes: Brauchen wir sie wirklich?

Einstieg ins Anforderungsmanagement

Methoden der Anforderungserhebung

Agiles Anforderungsmanagement in der Praxis

Agiles Anforderungsmanagement im regulierten Kontext

Anforderungsmanagement mit Jira und Confluence

Die Herausforderungen von Microservices

Die erste Online-Konferenz in diesem Jahr „Mastering Microservices“ findet am 28. April statt. Sie beschäftigt sich damit, wie Teilnehmer die Herausforderungen von Microservices meistern und die Vorteile effizient nutzen können. In sieben Vorträgen werden Themen wie Testing von Microservices sowie Micro Frontends in Aktion behandelt. Im Nachgang erhalten Teilnehmende unbefristeten Zugang zu allen Videos und Materialien.

Das neue Abo-Angebot der heise Academy

Das Portfolio der heise Academy richtet sich an IT-Profis. Die Trainer blicken auf langjährige Praxiserfahrung zurück und vermitteln in ihren Kursen die Inhalte praxisnah und gezielt. Jeder Handgriff wird erklärt, sodass die Zuschauer am Ende mit fundiertem Wissen den Kurs abschließen können. Die Lernplattform heise Academy hat ein Abo-Angebot eingeführt, mit dem sich IT-Profis Zugang auf alle Lerninhalte der Plattform sichern können. Zum Start gilt ein Einführungspreis von 495 € pro Jahr, der reguläre Preis beträgt 595 €. Nutzer erhalten damit Zugriff auf die gesamte Online-Kurs-Bibliothek und können an über 100 Online-Trainings im Jahr teilnehmen. Wer sich vom Angebot überzeugen möchte, kann es für sieben Tage kostenlos testen.

Besonderes Angebot für Firmen und Teams

Für Unternehmen, die gleich mehrere ihrer Mitarbeiter mit dem Angebot der heise Academy weiterbilden möchten, gibt es besondere Angebote. Beim Kauf mehrerer Lizenzen erhalten sie maßgeschneiderte Angebote. Die Anfrage ist über ein einfaches Kontaktformular auf der Academy-Website möglich.

