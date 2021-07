Die Neuerscheinungen der heise Academy im Juli 2021

Mit der heise Academy hat der Verlag ein neues digitales Angebot, mit dem sich IT-Fachkräfte ständig fortbilden können. Diesen Monat gibt es zahlreiche Neuzugänge zu den wichtigsten Themen der Bereiche Softwareentwicklung, Administration und Security – in Form von Videokursen, Online-Konferenzen und Praxis-Webinaren.

Microsoft Azure, Atlassian-Tools und Continuous Delivery

Die Schwerpunkte diesen Monat liegen auf den Bereichen Microsoft Azure, den Atlassian-Werkzeugen Jira und Confluence und Continuous Delivery. So können Teilnehmer:innen praxisnah die Themen Azure Active Directory und Data Engineering in der Microsoft Cloud lernen sowie in die CI/CD-Themenwelt einsteigen.. Darüber hinaus gibt es Praxis-Webinare zur Cloud-Migration von Jira und Confluence und einem zeitgemäßen Requirements-Management mit den beiden Tools..

Die Neuerscheinungen im Juli auf einen Blick

Videokurse (On-Demand, mit Gratis-Lektionen zum Reinschnuppern):

Continuous Delivery von A bis Z: Der Kurs für Softwareentwickler

Azure Active Directory im hybriden Kontext

Responsive Webdesign mit HTML, CSS, Bootstrap und Tailwind

Data Engineering in Microsoft Azure

Webinare (Live-Veranstaltung, 4 Stunden voller Praxis):

Confluence in der Cloud: Migration und Umsetzung

Jira in der Cloud: Migration und Umsetzung

Requirements-Management mit Jira und Confluence

Das Portfolio der heise Academy richtet sich an IT-Profis. Die Trainer blicken auf langjährige Praxiserfahrung zurück und vermitteln in ihren Kursen die Inhalte praxisnah und gezielt. Jeder Handgriff wird erklärt, sodass die Zuschauer am Ende mit fundiertem Wissen den Kurs abschließen können. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich zum Newsletter anmelden. (bbo)