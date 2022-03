Die Neuerscheinungen der heise Academy im März 2022

Mit der heise Academy, die jetzt im Abo erhältlich ist, hat der Verlag ein neues digitales Angebot, mit dem sich IT-Fachkräfte ständig fortbilden können. Diesen Monat gibt es zahlreiche Neuzugänge zu den wichtigsten Themen der Bereiche Softwareentwicklung und Administration, in Form von Online-Kursen, einer Online-Konferenz und Praxis-Webinaren.

Microsoft 365, Product Owner und Projektmanagement

Die Schwerpunkte diesen Monat liegen auf den Bereichen Microsoft 365, Product Owner und Projektmanagement mit Jira und Confluence. In zahlreichen Online-Trainings können Interessierte sich rund um die Administration von Microsoft 365, die Rolle des Product Owner im Unternehmen sowie dem Projektmanagement mit Jira und Confluence weiterbilden. Teilnehmer können sich von unseren Experten beraten lassen und bekommen Antworten auf ihre Fragen – ganz entspannt vom eigenen Schreibtisch aus. Darüber hinaus gibt es einige neue Videokurse, unter anderem zum Thema Azure.

Die Neuerscheinungen auf einen Blick

Online-Kurse:

Cloud-native Anwendungen mit Azure entwickeln

Einstieg ins Game-Engineering mit Unity und C#

Einstieg in Microsoft Power BI

Grundkurs: Microsoft 365 für Administratoren

Online-Trainings (Live-Veranstaltung, 4 Stunden voller Praxis):

27.04.2022 Microsoft 365 für Administratoren: Implementierung, Verwaltung, Kosten

04.05.2022 Identity- und Access-Management für Microsoft 365 mit Azure Active Directory

04.05.2022 Die Rolle des Product Owners verstehen

11.05.2022 Exchange Online: Funktionen, Administration, Praxistipps

11.05.2022 Als Product Owner in den Scrum-Events

17.05.2022 Klassisches Projektmanagement mit Jira und Confluence

18.05.2022 Sharepoint Online: Funktionen, Administration, Praxistipps

18.05.2022 User Stories, Akzeptanzkriterien und Schneiden von Anforderungen

25.05.2022 Microsoft Endpoint Manager im praktischen Einsatz

25.05.2022 Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stakeholdern

01.06.2022 Die Bedürfnisse der Nutzer verstehen und berücksichtigen

Data Science im Unternehmen

Bei der Online-Konferenz "Data Science im Unternehmen" am 26. April können sich die Abonnenten auf einen ganzen Tag Data-Science-Know-how freuen. In der Online-Konferenz von Heise lernen sie anhand eines praktischen Beispielprojekts, wie sie ein Data-Science-Projekt von den Anforderungen bis zur Management-Präsentation meistern können.

Das neue Abo-Angebot der heise Academy

Das Portfolio der heise Academy richtet sich an IT-Profis. Die Trainer blicken auf langjährige Praxiserfahrung zurück und vermitteln in ihren Kursen die Inhalte praxisnah und gezielt. Jeder Handgriff wird erklärt, sodass die Zuschauer am Ende mit fundiertem Wissen den Kurs abschließen. Die Lernplattform heise Academy hat ein Abo-Angebot eingeführt, mit dem sich IT-Profis Zugang auf alle Lerninhalte der Plattform sichern können. Zum Start gilt ein Einführungspreis von 495 € pro Jahr, der reguläre Preis beträgt 595 €. Nutzer erhalten damit Zugriff auf die gesamte Online-Kurs-Bibliothek und können an über 100 Online-Trainings im Jahr teilnehmen. Wer sich vom Angebot überzeugen möchte, kann es für sieben Tage kostenlos testen.

Besonderes Angebot für Firmen und Teams

Für Unternehmen, die gleich mehrere ihrer Mitarbeiter mit dem Angebot der heise Academy weiterbilden möchten, gibt es besondere Angebote. Beim Kauf mehrerer Lizenzen erhalten sie maßgeschneiderte Angebote. Die Anfrage ist über ein einfaches Kontaktformular auf der Academy-Website möglich.

