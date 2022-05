Die Neuerscheinungen der heise Academy im Mai und Juni 2022

Mit der heise Academy, die auch im Abo erhältlich ist, hat der Verlag ein digitales Angebot, mit dem sich IT-Fachkräfte ständig fortbilden können. Diesen Monat gibt es zahlreiche Neuzugänge zu den wichtigsten Themen der Bereiche Softwareentwicklung, Machine Learning und Administration, in Form von Online-Kursen und Praxis-Webinaren.

Machine Learning mit TensorFlow und SQL Server

Im Juni liegen die Schwerpunkte auf den Bereichen Machine Learning mit TensorFlow und SQL Server. In zahlreichen Online-Trainings können Interessierte sich rund um die Arbeit mit der führenden Machine-Learning-Bibliothek TensorFlow sowie dem Einstieg in die praktische Arbeit mit dem SQL Server weiterbilden. Teilnehmer können sich von unseren Experten beraten lassen und bekommen Antworten auf ihre Fragen – ganz entspannt vom eigenen Schreibtisch aus. Darüber hinaus gibt es einige neue Videokurse, unter anderem zum Thema Administration.

Die Neuerscheinungen auf einen Blick

Online-Kurse:

Microsoft Azure – Grundkurs für Administratoren

Microsoft Hyper-V mit Windows Server 2022

Active Directory mit Windows Server 2019

Microsoft 365 – Identitäten & Dienste

GraphQL – Die praktische Einführung

GraphQL – APIs mit Spring Boot entwickeln

Exchange Online für Administratoren

Microsoft Endpoint Manager für Administratoren

Asynchrone Programmierung mit Kotlin Coroutines

Online-Trainings (Live-Veranstaltung, 4 Stunden voller Praxis):

21.06.2022 TensorFlow: Grundlagen und Deep Learning

23.06.2022 SQL Server in der Praxis

28.06.2022 TensorFlow: Die wichtigsten APIs

30.06.2022 Abfragetechniken für SQL Server

05.07.2022 TensorFlow: Erweiterungen und Tools

12.07.2022 TensorFlow: Produktionsumgebungen und TensorFlow Extended

14.07.2022 Erweiterte Abfragetechniken für den SQL Server

21.07.2022 Indizes und Performance in SQL Server

28.07.2022 Entity Framework Core und SQL Server im Einsatz

Das Abo-Angebot der heise Academy

Das Portfolio der heise Academy richtet sich an IT-Profis. Die Trainer blicken auf langjährige Praxiserfahrung zurück und vermitteln in ihren Kursen die Inhalte praxisnah und gezielt. Jeder Handgriff wird erklärt, sodass die Zuschauer am Ende mit fundiertem Wissen den Kurs abschließen. Die Lernplattform heise Academy hat ein Abo-Angebot eingeführt, mit dem sich IT-Profis Zugang auf alle Lerninhalte der Plattform sichern. Zum Start gilt ein Einführungspreis von 495 € pro Jahr, der reguläre Preis beträgt 595 €. Nutzer erhalten damit Zugriff auf die gesamte Online-Kurs-Bibliothek und können an über 100 Online-Trainings im Jahr teilnehmen. Wer sich vom Angebot überzeugen möchte, kann es für sieben Tage kostenlos testen.

Besonderes Angebot für Firmen und Teams

Für Unternehmen, die gleich mehrere ihrer Mitarbeiter mit dem Angebot der heise Academy weiterbilden möchten, gibt es besondere Angebote. Beim Kauf mehrerer Lizenzen erhalten sie maßgeschneiderte Pakete. Die Anfrage ist über ein einfaches Kontaktformular auf der Academy-Website möglich.

