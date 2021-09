Die Neuland-Interviews #3: Der lange Marsch der SPD zum "Weltniveau"

In den Neuland-Interviews von c't und heise online sprechen wir mit den sechs im Bundestag vertretenen Parteien über ihr Programm zur Bundestagswahl. In den jeweils etwa eine Stunde dauernden Interviews stehen die digitalpolitischen Sprecherinnen und Sprecher Rede und Antwort zu digitalpolitischen Themen: Wie wollen Sie den Ausbau von Breitband und 5G vorantreiben? Wer darf bei der europäischen Cloud GAIA-X mitmachen? Werden Schüler künftig von KI-Programmen unterrichtet? Halten Polizei und Verfassungsschutz Sicherheitslücken für Staatstrojaner offen? Und was ist eigentlich diese Blockchain, über die Start-ups und Investoren jubeln?

Die Interviews haben wir in den vergangenen zwei Wochen aufgezeichnet und veröffentlichen jeden Tag ein Gespräch. Nach der CDU/CS, und den Linken begrüßen wir heute Dr. Jens ZImmermann, digitalpolischter Sprecher der SPD. Zum Abschluss der Interview-Reihe sprechen Redakteure von c't und heise online am kommenden Sonntag, den 5. September über die Positionen der Parteien.

SPD blickt auf 2030

Die SPD hat nicht nur das dünnste Wahlprogramm von den sechs großen Parteien, an vielen Stellen bleiben die Sozialdemokraten auch vage in ihren Aussagen. So sprechen sie beim Ausbau der digitalen Infrastruktur vom Jahr 2030, auf dem Deutschland endlich Weltniveau erreichen soll – also erst in der überübernächsten Legislaturperiode. Dr. Jens Zimmermann machte klar, dass die SPD dazu den Ausbau von Glasfaser und nicht mehr von Kupfer fördern will. Einer Verstaatlichung der Netze erteilte er eine Absage "Wenn wir uns im Jahr 1990 befänden, würde ich das genau so machen", heutzutage sei eine Vergesellschaftung aber keine Option.

Bei der Mobilfunkversorgung sieht er ähnlich wie die Grünen große Probleme beim Einsatz chinesischer 5G-Technik von Huawei. Die SPD will stattdessen den Einsatz von europäischen Anbietern wie fördern: "Bei 5G haben wir europäische Technik, und die möchten wir gerne zum Erhalt der digitalen Souveränität in Europa fördern."

Weniger strikt ist die SPD allerdings bei der Beteiligung eußereuropäischer Firmen beim Cloud-Projekt GAIA-X. Hier sollen in einem "erweiterten Ring" auch Firmen außerhalb der EU beteiligt werden, wenn sie bestimmten Anforderungen genügen.

Abhängigkeit von den USA

Beim Thema Innere Sicherheit und Staatstrojahner verteidigt Zimmermann die Zustimmung der SPD zu den von der Union vorrangetriebenen Gesetzen. "Es ist ein ganz großes Problem, dass das Innenministerium von Horst Seehofer da nicht weiß, was es eigentlich tut," sagte Zimmermann. Trotzdem sei die SPD zu Kompromissen gezwungen gewesen: "Es ist in jeder Koalition ein Ringen um Positionen [...] das wird anderen Parteien genauso gehen." Zimmermann selbst bevorzuge eine Koalition mit Grünen und FDP (Ampel), wie er im Interview ausführte.

Die Sicherheitsbehörden sollten laut Zimmermann nicht nicht "Blind und Taub" bleiben: "Sie können natürlich fordern, dass Sicherheitslücken nicht mehr genutzt werden sollen. Dann müssen Sie aber auch sagen, was die Sicherheitsbehörden dann machen sollen." Als Beispiel führte er Afghanistan an, dort sei Deutschland komplett abhängig von den US-Geheimdiensten. Allerdings hatten diese trotz umfangreicher Überwachungsmöglichkeiten das schnelle Vorrücken der Taliban nicht vorhergesehen.

Die Neuland-Interviews #3: Dr. Jens Zimmerann erklärt die digitalpolitischen Forderungen der SPD.

