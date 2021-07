Die Online-Konferenz von Heise: Agile Softwareentwicklung im Unternehmen

Am 14. September findet unter dem Namen "Agile Softwareentwicklung im Unternehmen" eine Online-Konferenz statt, die in sieben Vorträgen die wichtigsten Aspekte des Themas beleuchtet. Den Vorträgen renommierter Expert:innen können Teilnehmende bequem vom eigenen Schreibtisch aus folgen – denn die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während den Vorträgen per Chat stellen, die Speaker stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung und sie können sich mit gleichgesinnten Teilnehmer:innen austauschen.

Agile Softwareentwicklung: Voraussetzungen, Stolperfallen und Best Practices

Obwohl das agile Manifest bereits seit 2001 existiert, kämpfen agile Softwareteams nach wie vor mit der Umsetzung der Konzepte in ihrem Unternehmen. Die Experten der Online-Konferenz gehen den Ursachen dafür auf den Grund und bieten Lösungsansätze und Techniken, mit denen eine unternehmensweite Umsetzung gelingen kann.

Die Expert:innen sind allesamt in der Szene bekannt und beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema – seien es bekannte Autoren wie Carola Lilienthal und Gerrit Beine, CTO Konstantin Diener, Organisationsberaterin Anke Nehrenberg, Testing-Expertin Alexandra Schladebeck oder Agile-Experte Thomas Epping.

In den unterschiedlichen Gebieten der Speaker spiegelt sich auch das breite Themenspektrum der Konferenz wider. Angefangen bei einer Gegenüberstellung agiler und Festpreisprojekte über die Digitalisierung einer Messe mit Scrum-Methoden lernen Teilnehmende außerdem, wie die Corona-Pandemie die agile Zusammenarbeit verändert hat, wie sie weniger langsam Software entwickeln können, wie sie Widersprüchen in ihrer Organisation bei ihrer agilen Arbeit begegnen und wie sie Konzepte der agilen Softwareentwicklung kritisch hinerfragen können. Damit gibt die Konferenz Teilnehmenden wertvolles Wissen an die Hand, um die Techniken effektiv und nutzbringend einzusetzen.

Bis zum 16. August können sich Interessierte zum Frühbucherpreis von 149 Euro für die Konferenz anmelden. Danach kostet die Veranstaltung 199 Euro. Die Konferenz ist auch im Nachgang komplett und inklusive Zugang auf alle Konferenzmaterialien verfügbar. (bbo)