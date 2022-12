"Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten": Exklusiv bei Apple – aber kostenlos

Apple hält die Rechte an dem klassischen Charlie-Brown-Weihnachtsfilm – der in diesem Jahr in den USA nicht einmal im Free-TV läuft.

"Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten" bei Apple TV+. (Bild: Apple)