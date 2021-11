Programmiersprachen: Die Rust Foundation hat eine neue Geschäftsführerin

Rebecca Rumbul übernimmt ab sofort die Leitung der Rust Foundation, einer Non-Profit-Organisation, die sich der Weiterentwicklung der Programmiersprache verschrieben hat. Rumbul hat offenbar Erfahrung im internationalen Non-Profit-Management und engagiert sich für digitale Demokratie und Informationsrechte. Bisher war die neue Leitung als Direktorin für Forschung und Engagement bei mySociety tätig. Dort setzte sie sich für die Transparenz von Regierungs- und Parlamentssystemen in internationalen Regierungen, NGOs und Wirtschaftsunternehmen ein.

Rebecca Rumbul will nötige Infrastrukur aufbauen

Laut Blogbeitrag kann die gebürtige Waliserin auf einen großen Erfahrungsschatz bei der Arbeit in leitenden und akademischen Gremien zurückgreifen. Den Bachelor absolvierte sie in Geisteswissenschaften an der Open University in Milton Keynes (England). Es folgte ein Master of Science in Public Administration sowie ein Doktortitel in Politik, Public Administration und Program Governance.

Rumbul hat zwar keine Programmiererfahrung, möchte ihre Kenntnisse aber dennoch für ihre Position als strategische Führung und operative Unterstützung einsetzen – so beschreibt sie es selbst in einem Beitrag auf dem Blog der Rust-Foundation. Für die Zukunft von Rust plant sie, eine Infrastruktur aufzubauen, die notwendig ist, um Rust auf lange Sicht nachhaltig wachsen zu lassen.

Die Rust Foundation

Im Februar 2021 hatte Mozilla die Gründung der eigenständigen Rust Foundation bekannt gegeben. Die gemeinnützige Organisation soll die Infrastruktur des Rust-Projekts hosten, die Community betreuen und die künftigen Geschicke der Sprache und ihres Ökosystems steuern. Mozilla legte als Platinsponsor den Grundstein und ist durch Principal Engineer Bobby Holley im Stiftungsrat vertreten, weitere Gründungsmitglieder sind AWS, Huawei, Google und Microsoft sowie fünf Team-Mitglieder des Rust-Projekts (zwei aus dem Kernentwicklerteam und drei Personen aus anderen Bereichen).

(mdo)