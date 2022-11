"Die Siedler – Neue Allianzen": Strategiespiel soll am 17. Februar erscheinen

Ubisofts Neuauflage der Strategiespielreihe "Die Siedler" hat wieder einen Release-Termin. Der Titel, der zuletzt in "Die Siedler: Neue Allianzen" umbenannt wurde, soll nun am 17. Februar erscheinen. In Ubisofts eigenem Store und im Epic Games Store gibt es bereits Shopseiten für das Strategiespiel, ein Release auf Steam ist offenbar nicht geplant.

Bei "Die Siedler: Neue Allianzen" handelt es sich um den "Siedler"-Titel, dessen Release-Termin Ubisoft im März zunächst zurückgezogen hatte. Schon vorher war die Veröffentlichung des Titels, der auf der Gamescom 2018 vorgestellt worden war, mehrfach verschoben worden.

Nach einer Beta-Phase mit schlechtem Kundenfeedback zog Ubisoft dann zwischenzeitlich die Notbremse und räumte seinem Düsseldorfer Studio mehr Entwicklungszeit ein. Die Community kritisierte unter anderem die Hektik und den Mehrspieler-Fokus des neuen Spielprinzips, auch Spielemedien wie die Gamestar kritisierten "Die Siedler" scharf.

PC und Konsolen

Seitdem sollen grundlegende Spielmechaniken überarbeitet worden sein. Um die neue spielerische Ausrichtung zu signalisieren, benannte Ubisoft den Titel um: Aus "Die Siedler" wurde "Die Siedler: Neue Allianzen". Das Spiel soll drei Spielmodi bieten, allen voran eine Solo-Kampagne um das fiktionale Volk der Elari. Dazu kommt ein Herausforderungsmodus und das klassische Gefecht, bei der gegen KI oder gegen andere Spielerinnen und Spieler angetreten wird.

"Die Siedler: Neue Allianzen" wird für PC, Xbox, Playstation und Nintendo Switch entwickelt. Auch eine Version für Amazons Spielestreamingdienst Luna, der in Deutschland noch nicht verfügbar ist, ist in Arbeit. Entwickelt wird "Die Siedler" von Ubisoft Düsseldorf, ehemals Blue Byte, auf Basis von Ubisofts hauseigener Snowdrop-Engine.

(dahe)