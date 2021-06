Die Webinar-Serie von Heise: DevOps in der Praxis

Im Juni, Juli und August bietet Heise mit der Webinar-Serie DevOps in der Praxis einen praxisnahen Einstieg in die Welt moderner Container-Techniken. In insgesamt 20 Stunden erlernen Teilnehmer:innen den Umgang mit Continuous-Delivery-Pipelines. Zusätzlich erfahren sie, wie sie eine Testautomatisierung umsetzen, die richtige Unternehmenskultur für DevOps schaffen, Security via DevSecOps in den Entwicklungsprozess integrieren und Continuous Deployment mit GitOps realisieren.

Die Webinare leiten die renommierten Experten Konstantin Diener, Christian Kühn, Anja Kammer, Simon Harrer, Sven Johann und Nicolas Byl, die den Teilnehmenden ihre jahrelange Praxiserfahrung in den Bereichen DevOps und Continuous Delivery spielerisch vermitteln. Jedes Webinar ist wie ein Online-Training aufgebaut und bietet reichlich Raum für Interaktion und praktische Übungen.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9-13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar kostet 139 €. Wer gleich alle fünf Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 429 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen. Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien auch im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen.

Wir bauen uns eine Continuous-Delivery-Pipeline

Den Auftakt der Webinar-Serie macht Konstantin Diener (cosee) am 29. Juni. Im Webinar bringt er Teilnehmer:innen bei, warum Continuous Integration und Continuous Delivery überhaupt sinnvoll sind. Mit praktischen Übungen und Beispielen meistern sie die Prinzipien der Techniken und setzen sie in der Praxis um. Gemeinsam erarbeiten sie die Vorteile von Continuous Delivery und entwickeln eine eigene CD-Pipeline und sind danach in der Lage, die Techniken für eigene Projekte anzuwenden.

Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer:innen können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist für Einzel- und Kombi-Bucher inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der Website der Webinar-Serie.

(bbo)