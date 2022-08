Die Webinar-Serie von Heise: Ethical Hacking für Admins

Die IT-Sicherheitslage wird zusehends angespannter und dementsprechend werden überall Menschen gesucht, welche die nötigen Kenntnisse haben, um die Infrastrukturen von Firmen und staatlichen Organisationen vor Angriffen zu schützen. Anstatt aber nur zu reagieren, gehen Sicherheitsexperten immer öfter dazu über, zu schützende Systeme aus der Sicht des Angreifers zu betrachten, um sie besser absichern zu können.

IT-Profis, die sich dafür interessieren, wie man so etwas macht, erhalten im September mit der Webinar-Serie "Ethical Hacking für Admins" der heise Academy einen Einstieg in die Welt der gutartigen Hacker. In fünf Webinaren mit insgesamt 20 Stunden Profi-Wissen werden sie vom Anfänger zum Penetration Tester und lernen, wie man Informationen über im Netz erreichbare Systeme sammelt, Angriffe plant und ausführt, und wie die typischen Schwachstellen aussehen.

Teilnehmer der Trainings lernen von Pentesting-Grundlagen, über Shells, Backdoors und Passwort-Hacking alles, was man wissen muss, um Systeme – zum Beispiel der eigenen Firma – auf Schwachstellen zu untersuchen und diese dann zu schließen. Die Webinar-Reihe behandelt unter anderem typische Sicherheitslücken in Netzwerkprotokollen und Injection-Angriffe aller Art gegen Web-Applikationen im Detail. IT-Sicherheitsexperte Eric Amberg verwendet dabei viele anschauliche Beispiele und vermittelt sein Wissen mit zahlreichen Praxis-Übungen. Das Format der Online-Trainings lässt den Teilnehmern dabei viel Raum für Interaktion und Fragen. Die Termine:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Jahres-Abonnement der heise Academy für 495 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen und erhält darüber hinaus Zugang zu über 80 Online-Kursen und über 100 Online-Trainings pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive.

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.