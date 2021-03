Die Webinar-Serie von Heise: Moderne Webentwicklung in der Praxis

Im April, Mai und Juni bietet Heise mit der Webinar-Serie “Moderne Webentwicklung in der Praxis” einen praxisnahen Einstieg in die Entwicklung zukunftsfähiger Web-Applikationen. In insgesamt 20 Stunden erlernen Teilnehmer den Aufbau moderner Frontend-Architekturen, wie sie APIs für Webanwendungen entwickeln und wie sie Deployment, Betrieb, Frontend-Testing und die Datensicherheit mit Kryptografie optimal umsetzen können. Die Webinare leiten die renommierten Experten Golo Roden und David Losert, die ihre jahrelange Praxiserfahrung in den Bereichen Web- und Cloud-Entwicklung Teilnehmenden spielerisch vermitteln. Jedes Webinar ist wie ein Online-Workshop aufgebaut und bietet reichlich Raum für Interaktion und praktische Übungen.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden jeweils von 9-13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 139 €. Wer gleich alle fünf Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 429 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen. Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien auch im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen.

Moderne Frontend-Architektur: Micro Frontends, Web Components und Co.

Den Auftakt der Webinar-Serie bieten Golo Roden und David Losert am 20. April. Im Webinar bringen die Referenten Teilnehmern bei, moderne Frontend-Architekturen aufzubauen und zu strukturieren. Anhand vieler Beispiele lernen Sie, mit welchen Techniken Sie Micro Frontends umsetzen können, wann der Einsatz von Web Components sinnvoll ist, wie die Kommunikation zwischen Backend und Frontend funktioniert und was für eine zeitgemäße UI und UX alles wichtig ist. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist für Einzel- und Kombi-Bucher inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der Website der Webinar-Serie.

