Die besten Managed Services in der Online-Konferenz Professional User Rating

Unternehmen, die mit der Digitalisierung vorankommen wollen, stehen vor Dilemmata: Die eigene IT-Abteilung ist bis an die Oberkante ausgelastet, der Arbeitsmarkt gibt kaum Fachkräfte her und das Budget ist begrenzt. Um den Weg in die Cloud zu vollenden oder das Netzdesign umzubauen, bieten sich Dienstleister an, so genannte Managed Services. Welche Anbieter von Anwendern am besten bewertet werden, zeigt sich am 12. November auf der ersten PUR-Onlinekonferenz von 14 bis 18.15 Uhr; hier können Sie ein Teilnahmeticket erwerben.

Für die Bewertung zieht das Beratungshaus techconsult je PUR-Projekt die Expertisen von bis zu 3000 Anwendungsexperten in Unternehmen aller Größenklassen und Branchen im deutschsprachigen Raum heran. Das Kasseler Analystenhaus unterscheidet dabei die Segmente Backup & Recovery, Security, Applications, Workplace, Office 365, Cloud & Datacenter sowie Network. Das stärkste Gewicht haben hier die Erfahrungen von Firmen, die bereits Anwender sind.

Kür der Besten, Sehen und Gesehenwerden und Kurzvorträge

Techconsult stellt am 12. November die Bestplatzierten im Managed Service vor. Die Veranstaltung ist aber vor allem dazu gedacht, den Kontakt herzustellen zwischen IT-Entscheidern und solchen, die sich bereits entschieden haben. Dabei stehen Anbieter live Rede und Antwort.

Kurzvorträge werden gehalten von Trustwave (Managed Security Services), HP Enterprise (Managed Application) und die All for One Group, Kongresspartner und Bestplatzierter in der Disziplin Managed Application Services. Den Schlussvortrag übernehmen Trovarit-Vorstand Peter Treutlein und Dr. Jens Biermann. Den Einstieg ins Thema wird Thomas Jannot geben, Director von Heise Business Services und zugleich Geschäftsführer der Heise-Tochter Just 4 business mit dem Know-how-Portal MittelstandsWiki.

(anw)