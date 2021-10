Die besten Naturfotos 2021: Europäischer Naturfotograf des Jahres ausgezeichnet

Die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) hat die Gewinner des Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf des Jahres“ bekannt gegeben. Gesamtsieger ist demnach der spanische Fotograf Angel Fitor mit seiner Aufnahme „Ballett der Medusen“. Das Bild der Quallen entstand in der spanischen Salzwasserlagune Mar Menor – einem unter anderem durch intensive Landwirtschaft stark gefährdeten Lebensraum. Erst im August 2021 starben aufgrund einer Hitzewelle massenhaft Tiere in der Lagune.

Jim Brandenburg, Jury-Mitglied und ein bekannter Naturfotograf, kommentiert das Foto: „Das kraftvolle Bild hat uns Jurymitglieder auf vielen Ebenen stark angesprochen, und nach der ökologischen Katastrophe, die nur kurze Zeit später am Entstehungsort stattfand [...], kann es [das Siegerfoto; A.d.R.] auch für die massiven Umweltprobleme dieser Region sprechen.“ Doch nicht nur das macht das Bild so spannend, sondern auch seine Aufnahmetechnik. Eigentlich hatte Fitor nur zwei Medusen vor der Linse, dass auf dem Bild elf Tiere zu sehen sind, ist das Resultat von elf Blitzauslösungen.

Wettbewerb vergibt Preise in acht Kategorien

Neben einem Gesamtsieger kürt die Jury auch Gewinner in den acht Wettbewerbskategorien, die die wichtigsten Sujets für Naturfotografen abbilden – bis hin zu einer künstlerischen Spielart:

Vögel

Säugetiere

Andere Tiere

Pflanzen und Pilze

Landschaften

Unter Wasser

Mensch und Natur

Atelier Natur

In unserer Bilderstrecke zeigen wir die Gewinnerbilder der einzelnen Kategorien.

Bild 1 von 9 Europäischer Naturfotograf des Jahres 2021: Gewinnerbilder (9 Bilder) Der spanische Fotograf Angel Fitor gewinnt mit seiner Aufnahme "Ballett der Medusen" den Wettbewerb "Europäischer Naturfotograf des Jahres".

(Bild: GDT ENJ 2021, )

Mehr als 19.000 Einreichungen

In diesem Jahr wurden laut GDT weit mehr als 19.000 Aufnahmen zu dem Wettbewerb "Europäischer Naturfotograf des Jahres" eingereicht. Der Gesamtsieg ist mit 3000 Euro dotiert, doch auch die Erst- und Zweitplatzierten in den einzelnen Kategorien gewinnen Bargeldpreise in Höhe von 800 beziehungsweise 500 Euro. Gesponsort wird der Wettbewerb von namhaften Größen der Fotobranche wie Canon, Olympus, Nikon oder Sigma.

Eine Ausstellung mit den Siegerbildern tourt demnächst durch Deutschland. Eröffnet wird sie am 7. Dezember im Deutschen Pferdemuseum in Verden bei Bremen.

(ssi)