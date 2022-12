"Blue Marble": Vor 50 Jahren entsteht das berühmteste Foto unserer Erde

Auf den Tag genau vor 50 Jahren startete mit Apollo 17 nicht nur die bislang letzte bemannte Mission zum Mond, kurz nach dem Start entstand mit der Aufnahme "The Blue Marble" ("Die blaue Murmel") auch eines der bekanntesten Fotos der Geschichte. Es zeigt aus einer Entfernung von etwa 29.000 km den Indischen Ozean, Madagaskar, fast ganz Afrika, die Arabische Halbinsel und zum ersten Mal auch die schneebedeckte Antarktis.

Ein Symbol der Umweltschutzbewegung

Erstmals war auf einer Aufnahme die gesamte von der Sonne angestrahlte Seite der Erde erkennbar. Die wurde zu einem zentralen Symbol der entstehenden Umweltschutzbewegung und die US-Weltraumagentur NASA hat mit mehreren Bilderserien darauf Bezug genommen. Das Original ist eines der am meisten reproduzierten Fotos der Geschichte, es wurde an den Weihnachtstagen 1972 veröffentlicht. Mit dem "Erdaufgang" ("Crescent Earth") sollte später auf der Mission noch ein weiteres ikonisches Bild entstehen.

Apollo 17 war die letzte Mission des Apollo-Programms, erst nach mehr als 50 Jahren will die NASA im Artemis-Programm jetzt wieder Menschen zum Mond schicken. An Bord von Apollo 17 waren Eugene Cernan, Harrison Schmitt und Ronald Evans gestartet, letzterer blieb später an Bord des Kommandomoduls "America" im Orbit. Wer von ihnen die bekannte Aufnahme der blauen Erdkugel gemacht hat, ist nie öffentlich gemacht worden, die NASA gibt als Fotografen immer alle drei an.

Welchen immensen Einfluss das Foto hat, zeigt sich unter anderem daran, wie oft die NASA seitdem Bezug darauf genommen hat. Weil in vergleichbarer Distanz keine Satelliten um die Erde kreisten, die die Erde aufnehmen konnte, geschweige denn Menschen unterwegs waren, wurde 2002 zwei neue Aufnahmen aus vielen Einzelbildern zusammengesetzt. Beide tragen ebenfalls den Namen Blue Marble. 2004 folgte "Blue Marble Next Generation", erstmals war hierfür die Bewölkung herausgerechnet worden.

2012 folgte erneut eine Aufnahme des gleichen Namens, diesmal noch höher aufgelöst. Zu sehen ist darauf vor allem der nordamerikanische Kontinent. Im selben Jahr folgte eine erneut beeindruckende Satellitenaufnahme, diesmal aber der Nachtseite unserer Heimat – die schwarze Murmel ("The Black Marble"). Seit 2015 ist der Erdbeobachtungssatellit DSCVR ("Deep Space Climate Observatory") in Betrieb, er nimmt die Erde kontinuierlich aus 1,5 Millionen km Entfernung auf. Dabei produziert er andauernd Bilder, die an The Blue Marble erinnern, hin und wieder zieht im Vordergrund aber noch der Mond vorüber.

Die Apollo-Astronauten Cernan und Schmitt landeten 1972 am 11. Dezember auf dem Mond, wo sie drei Tage blieben. Bevor Cernan dann als bislang letzter Mensch die Mondoberfläche verlassen hat, drückte er seine Hoffnung aus, dass er bald Nachfolger finden möge. "Wir gehen, wie wir gekommen sind und so Gott will auch wiederkehren werden, mit Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit." Das wird er nicht mehr erleben, er ist 2017 gestorben.

