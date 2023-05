Die c't <webdev> lädt Referenten ein

Mitte November trifft sich die Frontend-Gemeinschaft wieder in Köln. In zwei Tagen, dem 14. und 15. November, geht es in drei Tracks um Themen wie Web Accessibility, Performance, Testing oder JavaScript-Entwicklung. Der 16. November ist für Workshops reserviert.

Dafür sucht die c‘t-Redaktion engagierte Referenten, die bereit sind, ihr Fachwissen zu teilen und die Teilnehmer mit spannenden Einblicken und praxisnahen Erfahrungen zu begeistern. Hast Du Dich in ein neues Framework eingearbeitet, das Du anderen Entwicklern vorstellen möchtest? Hast Du Erfahrungen mit dem Einsatz von KI-Tools gesammelt? Hast Du im letzten Jahr ein interessantes Projekt umgesetzt?

Talks und Workshops gesucht

Dann reiche einen 45-minütigen Talk ein und bringe den Teilnehmern die neuesten Trends und Best Practices nahe. Das gilt ausdrücklich auch für Talks und Workshops zu anderen Themen rund um die Entwicklung von Web-Frontends: Grundlagen, UX und Accessibility, Workflow und Continuous Delivery bei der Entwicklung, … Die Konferenz soll das gesamte Themenspektrum der Frontend-Entwicklung abdecken.

Dein Vortrag sollte rund 45 Minuten inklusive anschließender Fragerunde dauern, Workshops sind als ganztägige Veranstaltungen von rund sieben Stunden Dauer geplant. Auf der Homepage der c't <webdev> findest Du als angehender Referent weitergehende Informationen. Dort kannst Du auch Deine Bewerbung abgeben. Dieser Call for Participation läuft bis zum 30. Juni. Wer einen Beitrag eingereicht hat, erhält bis spätestens Anfang August Feedback, ob er angenommen wurde.

Vergünstigte Tickets

Wer ohnehin plant, die c‘t <webdev> zu besuchen, sollte jetzt schon sein Ticket buchen. Bis das Programm steht (oder bis das Kontingent für die vergünstigten Tickts ausgeschöpft ist), kosten Tickets im sogenannten Blind-Bird-Tarif nur 629 Euro für die zwei Konferenztage - statt regulär 849 Euro.

(jo)