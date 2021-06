Die heise Security Tour: Umgang mit Datenschutzkatastrophen

Erstmals am Donnerstag, dem 10. Juni präsentieren die Sicherheitsexperten von heise Security wieder die gleichnamige Konferenz mit aktuellen und spannenden Vorträgen. Besondere Programm-Highlights sind neben einer Analyse der aktuellen Bedrohungen etwa ein Vortrag zum Thema "So werfen Sie Ihr Geld zum Fenster raus - oder wie man sein Security-Budget gezielt einsetzt!" von Stefan Strobel. Daneben gibt es praxisorientierte Analysen zu Sinn und Zweck von Cyber-Versicherungen des Sicherheitsexperten Linus Neumann und zum Umgang mit Security-Patches angesichts der Angriffe via Solarwinds und Exchange.

Neue Gesetze für die IT-Sicherheit

Gleich zwei gemeinsame Vorträge präsentiert unser bewährtes Techniker-Juristen-Duo aus Heise-Justiziar Joerg Heidrich und Dr. Christoph Wegener. Das erste und enorm praxisrelevante Thema ist der richtige Umgang mit Datenschutz-Katastrophen. Wir zeigen anhand von Praxisbeispielen, wie man sich richtig auf Datenschutzvorfälle vorbereiten kann und muss, gehen auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten ein und entwickeln dabei eine Checkliste als Erste Hilfe für den Daten-GAU. Einen Ausblick gibt es auch auf die drohenden Sanktionen von Bußgeldern bis Schadensersatzansprüchen.

Nicht weniger wichtig in der Praxis ist der zweite Vortrag. Diese beschäftigt sich mit der Vielzahl an neuen Gesetzen aus dem IT-Bereich, welche noch kurz vor Ende der Legislaturperiode im Eilverfahren verabschiedet wurden. Ein besonders wichtiges Thema ist dabei, welche Änderungen sich für Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) durch die Anpassungen im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ergeben – und wer vielleicht zukünftig zu dem Kreis solcher Anbieter zählt.

Zweites Thema ist das vor wenigen Tagen verabschiedete TTDSG, welches den Datenschutz bei Telemedien wie Websites und Apps neu regelt. Unter anderem wird in diesem neuen Gesetz erstmals die Anforderungen an Cookie-Banner gesetzlich definiert. In beiden Gesetzen verstecken sich neue Anforderungen an die IT-Sicherheit, die IT-Verantwortliche kennen sollten.

1 Tag - 6 Talks - 2 Termine

Die heise Security Tour 2021 ist eine eintägige, rein redaktionelle Online-Konferenz ohne Werbe-Vorträge, dafür aber mit viel Raum für Ihre Fragen und Gespräche mit Referenten und Kollegen. Sie richtet sich vor allem an IT-Security- und Datenschutz-Verantwortliche in Unternehmen. Damit Sie das in Ihrem Terminplan unterbringen können, bieten wir zwei Termine an: den 10. Juni und den 09. September. Die Teilnahme kostet 499 Euro. Mitglieder von heise Security Pro können natürlich kostenlos an der Konferenz teilnehmen.

Weitere Informationen zum Programm und die Möglichkeit sich anzumelden gibt es auf der Web-Seite zur

