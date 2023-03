Die heise Security Tour stellt die Vertrauensfrage für KI, Zero Trust & mehr

Das Konferenzprogramm der diesjährigen heise Security Tour beschäftigt sich zentral mit dem Thema "Vertrauen". Dabei geht es etwa um die Stolperfallen von Zero Trust in der Praxis oder die Bedeutung von KI für die IT-Security. Vorträge zum aktuellen Geschehen in den Bereichen Cybercrime und IT-Recht runden das Ganze ab.

Zu 100 Prozent unabhängig

Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass das Programm von der heise-Security-Redaktion speziell auf die Interessen von IT-, Datenschutz- und Sicherheitsverantwortlichen zugeschnitten wurde, die ihre Unternehmens-IT vor der steigenden Gefahr durch Angriffe schützen müssen. Das heißt, es gibt keine versteckte Agenda, Ihnen etwas zu verkaufen oder bezahlte Werbevorträge.

Die Eintages-Konferenz findet am 1.6. in Köln und am 15.6. in Stuttgart statt; zwei reine Online-Termine ergänzen das Angebot. Erstmalig gibt es bei den Präsenz-Terminen der Tour am Vortag auch spezielle Workshops zu verschiedenen Themen von "Recht für Admins" und "Sicherer Einsatz von Microsoft 365" bis hin zu "Incident Handling & Response" und "KRITIS-Vorgaben umsetzen".

Kostenlos im Pro-Paket

Die Teilnahme an der Konferenz kostet regulär 645 Euro in Köln und Stuttgart; bei den beiden Online-Terminen 595 Euro. Aktuell gilt noch ein Frühbucherrabatt auf 595 respektive 545 Euro. Für Mitglieder von heise Security Pro ist die Teilnahme an der Konferenz natürlich kostenlos. Hier gibt es das komplette Programm und die Möglichkeit, sich anzumelden:

Das mit der kostenlosen Teilnahme gilt natürlich auch für den Ransomware-Crashkurs Anfang Mai, der an zwei Vormittagen mit Tiefgang erklärt, wie Cybercrime-Banden Unternehmensnetze kapern und wie man seine IT auf diese Angriffe sinnvoll vorbereitet. Zusammen mit der Tour-Teilnahme sind damit die Kosten für heise Security Pro schon drin – und das Paket bietet deutlich mehr. Mehr dazu gibt es hier:

(ju)