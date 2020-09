Die nächsten Apple-Smartphones: Neues vom "iPhone 12"

Wann kommt die neue iPhone-Generation endlich auf den Markt? Die Apple-Szene rechnet weiterhin mit Oktober als Ankündigungstermin für das "iPhone 12". Nun gibt es Neuigkeiten aus Apples asiatischer Lieferkette.

Demnach läuft die Produktion beim wichtigsten Auftragsfertiger des iPhone-Konzerns, Foxconn, aktuell 24 Stunden ununterbrochen, ohne dass Arbeiter Urlaub nehmen dürfen – obwohl in China ab dem 1. Oktober die Woche des Nationalfeiertags ist. Überstunden seien darüber hinaus Pflicht in den Werken, meldet die in Hongkong erscheinende South China Morning Post.

Kaum freie Tage und Rekrutierungsboni

Den Arbeitern ist angeblich nur erlaubt, pro Monat vier freie Tage zu nehmen. Der Lohn soll bei rund 800 Euro im Monat liegen, wer länger als 90 Tage dabei ist, könne aber "ordentlich Sondergeld" verdienen, so ein Mitarbeiter zu der Zeitung. Foxconn begann seit Sommer, Nachtschichten einzuführen. "Wir waren so beschäftigt wegen dem iPhone 12", so ein anderer Mitarbeiter.

Foxconn versucht, neue Angestellte über Bonuszahlungen zu gewinnen, bis zu 1300 Euro seien drin, wenn ein Mitarbeiter mindestens drei Monate bleibt und 55 Tage arbeitet. Die Summe wurde später allerdings auf 1100 Euro reduziert. Mitarbeiter, die neue Angestellte rekrutieren, bekommen eine Zahlung von knapp 65 Euro.

Hardwaredetails der vier neuen Modelle

Apple plant die Einführung von insgesamt vier neuen iPhone-Modellen. Es soll sich dabei um zwei Pro-Varianten und zwei "normale" iPhones handeln. Das "iPhone 12" komme angeblich als 5,4-Zoll-Variante, die "iPhone 12 mini" heißt, das Standard-"iPhone 12" hat 6,1 Zoll. Beim "iPhone 12 Pro" gibt es wiederum ein Standardmodell mit 6,1 Zoll und ein "iPhone 12 Pro Max" mit 6,7 Zoll – eine neue Größe für Apple. Hauptneuerung ist 5G-Unterstützung, verbesserte Kameras und ein überarbeitetes Design. Beim "iPhone 12" und "iPhone 12 mini" soll es in Sachen Flashspeicher angeblich bei 64 GByte losgehen, während die Pro-Varianten mindesten 128 GByte haben.

Was wohl fehlt, sind – zumindest bei einigen Modellen – die mitgelieferten drahtgebundenen Kopfhörer EarPods. Dies zeigen Details aus der Betaversion von iOS 14.2, die MacRumors entdeckt hat. Apple hat demnach Informationen verändert, bei denen die Angabe "mitgeliefert" bei drahtgebundenen Kopfhörern ersatzlos gestrichen wurde. Die müssen dann wohl die Nutzer mitbringen. (bsc)