Die wilden Sucherjahre: Yahoo Search kündigt Rückkehr an

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So ungefähr könnte derzeit die Hoffnung einiger Suchmaschinenanbieter lauten. Die Suche von Yahoo gehört offenbar zu diesen Kandidaten, befeuert vom Social-Media-Team bei Twitter. Der ewige Primus Google sorgt sich offenbar wegen Microsofts Angriff samt Künstlicher Intelligenz (KI), die in Form von ChatGPT in Bing einziehen soll. Neeva, gegründet von Xooglern, also ehemaligen Google-Mitarbeitern, rüstet ebenfalls mit KI auf. Und Yahoo? Erinnert an die guten alten Zeiten. Die 90er.

Angeheftet ist ein Tweet, in dem es heißt: "Nur kurz da, um allen zu sagen, wir haben die Suche angeboten, bevor es cool war." Gefolgt von "BRB making it cool again" – BRB steht für Be Right Back. Nun sei dahingestellt, ob die Suche generell und Yahoo jemals "cool" waren. Die Ankündigung ist es in jedem Fall nicht. Oder hat jemals jemand etwas cool gemacht, wenn er vorher gesagt hat, es cool machen zu wollen? Mein 90er-Ich sagt definitiv Nein. Auf erste Reaktionen von Nutzerinnen und Nutzern folgt die geheimnisvolle Ansage "Es ist an der Zeit". Wirklich cringe wird es bei der Bitte, man solle nachdem man die neue Serie "Die wilden 90er", der Nachfolger der "wilden 70er", angeschaut hat, bei Yahoo suchen, welche Serie man als nächstes binged. Ja, die 90er haben ein Revival bei Kleidung und Musik, das sich auch in Serien wiederfindet. Aber das reicht nicht automatisch, um auch die Suche bei Yahoo wieder cool zu machen.

Ein weiterer Tweet-Vorschlag von Yahoo ist es, bei genau diesem jenen Kurznachrichtendienst zu suchen, wie man bei Twitter cool sein kann. So viele Meta-Ebenen, auf denen man am Ende das Gegenteil erreicht von dem, was man wollte. Bei den Querelen um die Plattform ist Twitter per se einfach nicht unbedingt die beste Plattform, um aktuell "cool" zu sein. Achtung: Nachher antwortet noch Elon Musk.

Verwunderlich auch: Eine Pressemitteilung, einen Blogbeitrag oder andere Erklärungen zu der Rückkehr gibt es nicht. Der Twitter-Account existiert erst seit August 2022. Der Rückkehr-Tweet von Anfang Januar ist der erste seither. Immerhin hat der Account einen blauen Haken. Aber: Bei Twitter hat es reichlich Hin und Her um die Vergabe der Verifizierung gegeben. Ein Garant, dass der Haken hält, was er verspricht, nämlich dass es sich sicher um den Account handelt, den er vorgibt zu sein, ist er nicht. Ganz im Gegenteil gibt es noch immer unzählige falsche Twitter-Konten.

(emw)