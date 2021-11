Dienstag: ARM-Übernahme weiter in Prüfung, Verfahrensflut wegen Krypto-Handys

Nvidia hat die Übernahme der Chipdesigner von ARM bereits 2020 verkündet, aber wartet immer noch auf behördliche Genehmigungen. Jetzt fürchtet Großbritannien nicht nur um den Wettbewerb, sondern sogar um seine nationale Sicherheit, sollte sich der US-Grafikspezialist ARM einverleiben. Die deutsche Justiz befürchtet dagegen eine Verfahrensflut, wenn die Polizei die Chats tausender Krypto-Handys von Kriminellen ausgewertet hat – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Übernahme der britischen Mobilchip-Entwickler von ARM durch den US-amerikanischen Grafikchip-Spezialisten Nvidia wird eine weitere Hürde in den Weg gestellt. In Großbritannien soll der Deal neben dem Kartellrecht auch nationale Interessen betreffen. Deshalb verlangt eine britische Politikerin, die ARM-Übernahme durch Nvidia auf Aspekte nationaler Sicherheit zu überprüfen.

Die deutsche Polizei soll hingegen eine Vielzahl von Chat-Nachrichten kürzlich entschlüsselter Krypto-Handys prüfen. Kriminelle haben hier Produkte von Encrochat und Sky ECC eingesetzt. Sollten sich hier Anzeichen auf illegale Machenschaften finden, werden noch deutlich mehr als die aktuell 2700 Ermittlungsverfahren erwartet. Der deutsche Richterbund geht davon aus, dass die Polizei Millionen Chats von Krypto-Handys bekommen wird.

Lesen Sie auch Wie EncroChat gehackt und kriminelle Strukturen aufgedeckt wurden

Bei vielen Mehrparteien- und Mietshäusern, wie sie bis in die 1960er-Jahre überall in der Republik entstanden, ist eine energetische Sanierung schwierig. Typischerweise werden solche Gebäude mit Gasetagenheizungen geheizt. Herkömmliche Wärmepumpen etwa seien in der Regel zu groß und zu laut. Um das zu ändern, wurden Wärmepumpen entwickelt, die so kompakt sind, dass sie sich in vorgehängten Fassaden unterbringen lassen: Mikro-Wärmepumpen als Alternative zu Gasthermen.

Die Corona-Zahlen explodieren, die Intensivstationen laufen voll – und der Großteil der Menschen, die dort landen, ist ungeimpft. Politiker und Mediziner sprachen daher zuletzt öfter von einer "Pandemie der Ungeimpften". Doch nach aktuellen Daten steigen auch die Infektionszahlen nicht mehr nur bei Ungeimpften. Woran liegt das? Und welche Folgen hat das auch für Geimpfte? Was ist dran an der "Pandemie der Ungeimpften"?

Lesen Sie auch Corona: Die (Ohn-)Macht der Zahlen

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen ist es vielleicht ratsam, zu Hause zu bleiben und den PC aufzurüsten, zum Beispiel mit einer SSD. Solid State Disks, kurz SSDs, haben Festplatten als schnelles Laufwerk zum Start von Betriebssystem und Anwendungen abgelöst. Warum es verschiedene SSD-Typen gibt und die auch noch unterschiedlich schnell sind, beantworten wir in der FAQ zu SSDs: Was Sie über Solid State Disks wissen sollten.

Auch noch wichtig:

Starlink hat inzwischen mehr als 140.000 Kunden in über 20 Ländern.

Am 22. November organisiert IT-LAW.AT ein Online-Seminar zum Thema "Datenschutz und klinische Studien". Mag. Jessica Einzinger, LL.M. wird ihre Forschungsergebnisse zur Frage der datenschutzrechtlichen Rollenverteilung in klinischen Studien vorstellen: it-law.at/termin/online-seminare-datenschutz-und-klinische-studien-rollenverteilung

Heute wird die neue Messe "European Rotors" für Helikopter und Drohnen in Köln eröffnet. Dabei werden auch Fragen der Flugsicherheit eine größere Rolle spielen.

Der Elektronik- und Optikkonzern Carl Zeiss feiert am Dienstag an seinem Gründungsort Jena sein 175-jähriges Bestehen. Wegen der Corona-Pandemie mit hohen Infektionszahlen in Thüringen feiert das Unternehmen das Jubiläum nur online.

(fds)