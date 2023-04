Dienstag: Alphabet & Google unter Druck, Starship von SpaceX bleibt am Boden

Der Google-Mutterkonzern Alphabet verliert am Montag zwischenzeitlich 55 Milliarden US-Dollar an Börsenwert, weil Samsung angeblich erwägt, die Google-Suchmaschine durch Bing in seinen Mobilgeräten zu ersetzen. Bei Google-Mitarbeitern soll das für "Panik" gesorgt haben. Damit dürfte der Druck auf Google noch weiter zunehmen, bald auch eine Text-KI in seiner Suchmaschine anzubieten. Schon im Mai soll Magi starten. Und das Starship von SpaceX musste seinen geplanten Start am Montag abbrechen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Googles Suchmaschine verzeichnet einen Jahresumsatz von 162 Milliarden US-Dollar. Mit einem Marktanteil von 80 bis 90 Prozent hat Google seit langem eine Monopolstellung in diesem Marktsegment inne. KI-Konkurrenten wie das neue Bing könnten aber zu einer ernsthaftesten Bedrohung für Googles Vormachtstellung werden. Microsoft hatte Anfang dieses Jahres ChatGPT von OpenAI in seine Bing-Suchmaschine integriert. Dem Bericht der New York Times zufolge erwägt Samsung, Google als Standardsuchmaschine auf seinen Geräten zugunsten von Microsofts Bing zu ersetzen. Ein solcher Schritt könnte jährliche Einnahmen von Google-Mutterkonzern Alphabet in Höhe von etwa drei Milliarden US-Dollar gefährden. Die Börsen reagierten umgehend. Alphabet: Börseneinbruch nach Medienbericht

Der Kurseinbruch der Aktie zeigt, wie viel für Alphabet auf dem Spiel steht. Der Druck, Konkurrent Microsoft und dessen Suchmaschine Bing mit ChatGPT-Integration schnell etwas entgegenzusetzen, dürfte noch weiter zunehmen. Bereirts nach dem Aufkommen von ChatGPT sah sich Google dazu genötigt, mit seinem KI-Chatbot Bard rasch eine Alternative in Aussicht zu stellen. Dessen Start geriet aber eher holprig. Bereits im Mai könnte Google eine Text-KI in seiner Suchmaschine anbieten. Parallel zu diesem Magi getauften Projekt soll eine komplett neue Suchmaschine in Arbeit sein. Projekt Magi: Google zaubert angeblich schnell eine KI-Suchmaschine herbei

Der Countdown lief bis 10 Sekunden vor einem möglichen Start und wurde dann angehalten. Am Montag hatte die größte Rakete der Welt von Texas aus zu einem 90-minütigen Testflug ins Orbit starten sollen. Das Starship von SpaceX ist mit 120 Meter Länge und neun Meter Durchmesser die größte und leistungsstärkste Rakete der Welt. Der langfristige Plan von SpaceX ist, irgendwann Material und Astronauten zum Mond und Mars zu bringen. Vor dem Testflug hatte Elon Musk von einem sehr riskanten Flug gesprochen. Kurz vor dem Abheben streikte dann ein Druckventil. Starship von SpaceX: Versuch zum Orbitalflug Minuten vor dem Start abgebrochen

Seit dem Zusammenbruch der Kryptohandelsplattform FTX und der Verhaftung ihres Gründers, Sam Bankman-Fried verschärft die US-Regierung die Kontrolle der Kryptoindustrie. Zuletzt war der weltgrößten Kryptobörse Binance von der US-Kapitalmarktbehörde CTFC bewusste Ermöglichung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche vorgeworfen worden. Die Behörde fordert ein Betätigungsverbot für Binance in den USA. Nun sind die Kryptobörse Bittrex und ihre Liechtensteiner Tiochtergesellschaft Bittrex Global ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten. Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Montag Zivilklage gegen Bittrex wegen des Betriebs einer nicht registrierten Wertpapierbörse erhoben. Während Bittrex wohl den Betrieb einstellt, will sich Bittrex Global gegen die Anschuldigungen vor Gericht wehren. US-Behörde verklagt Kryptowährungsbörse Bittrex

KI ist derzeit in aller Munde. Eine Forschungsgruppe der Universität Wuhan in China hat angeblich einer KI-Technik für 24 Stunden volle Kontrolle über einen Erdbeobachtungssatelliten gegeben. Mit dem Vorgehen verstießen die Forscher nach eigenen Angaben gegen die bestehenden Regeln zur Missionsplanung. Sie wollten herausfinden, was die Algorithmen mit der Kontrolle über den Satelliten anstellen würden. Über das Warum der von der KI genauer in den Blick genommenen Orte auf der Erde kann das Forscherteam aber offenbar bislang nur spekulieren. China: Forscher haben KI für 24 Stunden die Kontrolle über Satelliten gegeben

Auch noch wichtig:

VW bringt den ID.7 an den Start. Die Limousine ist konventionell in Technik und Design, was ihr auf vielen Märkten den Weg ebnen könnte. Vorstellung VW ID.7: Elektroauto im Markenlook

Bald lassen sich auf iPhones wohl Apps aus anderen Quellen als nur dem App Store installieren. Schon iOS 17 soll den künftigen EU-Regeln folgen. iPhones mit iOS 17: Apple bereitet sich auf App-Sideloading vor

HDD-Hersteller haben weiterhin wenig zu lachen. Insbesondere der Verkauf hochkapazitiver Festplatten brach Anfang 2023 ein. Festplatten: Der Abwärtstrend geht weiter

Bis zu 12-mal schneller als herkömmliche Filament-3D-Drucker soll der Creality K1 sein. Er soll ab Anfang Mai ausgeliefert werden. 3D-Drucker K1: Superschneller Filament-Drucker von Creality

Apples nächstes MacBook Air kommt offenbar mit einem veralteten Chip, behauptet ein bekannter Journalist. Bessere Neuigkeiten gibt's vom Mac Studio. Neue Macs: Zweiter Mac Studio, MacBook Air 15 mit M2

