Dienstag: Amazon nutzt KI, Sicherheitslücken bedrohen kritische Infrastrukturen

Amazon hat in den USA KI-generierte Zusammenfassungen von Produktbewertungen eingeführt, noch aber sind diese nicht bei allen Produkten verfügbar. Auch gibt es kleinere sprachliche Macken. KI-generierte Fake-Bewertungen sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Aufgrund von mehreren Schwachstellen in einem SDK, das im Industriebereich zum Einsatz kommt, sind Attacken auf kritische Infrastrukturen in Deutschland möglich. Davor warnen Sicherheitsforscher. Und eine Linken-Bundestagsabgeordnete wurde in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda in den sozialen Medien festgenommen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Nicht zuletzt mit der immer weiter verbreiteten Anwendung von KI-Textgeneratoren wie ChatGPT nehmen Fake-Bewertungen auf Online-Plattformen wie Amazon zu. Erst im Herbst 2022 war der US-Onlinehändler gegen einen Dienstleister in Italien vorgegangen, derl ein Netzwerk aus Freiwilligen aufgebaut haben soll, das 5-Sterne-Bewertungen abgibt, wenn man ihnen den vollen Preis des Produkts zurückzahlt. Mit KI dürfte sich das Problem noch verschärfen. Aber KI lässt sich auch im Sinne der Kunden einsetzten. Das versucht nun Amazon und führt KI-generierte Zusammenfassungen von Produktbewertungen ein. Amazon nutzt KI für Produktrezensionen

Über Softwarefehler in Steuerungsanlagen können Angreifer für Denial of Service (DoS)-Attacken ansetzen, also durch eine Vielzahl von gezielten Anfragen verursachte, mutwillige Dienstblockaden, oder sogar Schadcodes ausführen. Sind solche Attacken erfolgreich, können Angreifer ganze Kraftwerke lahmlegen, sich dauerhaft über eine Hintertür in Systemen einnisten und Informationen abziehen. Davon sind auch kritische Infrastrukturen in Deutschland bedroht, warnen Sicherheitsforscher. Schwerwiegende Sicherheitslücken bedrohen hierzulande kritische Infrastrukturen

In Postings in sozialen Netzwerken bezog die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut 2019 Stellung gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Damals startete die Armee von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ihre Angriffe auf das von kurdischen Milizen dominierte Militärbündnis Demokratische Kräfte des südlichen Nachbarlands. Vier Jahre später nun wurde Akbulut unter anderem wegen dieser Postings bei der Einreise in die Türkei, wo die in Zentralanatolien geborene deutsche Staatsbürgerin ihre Familie besuchen wollte, wegen angeblicher Terrorpropaganda festgenommen – ein Standardvorwurf gegen Oppositionelle in der Türkei. Türkei: Bundestagsabgeordnete Akbulut wegen Social-Media-Beiträgen festgenommen

Im juni war die australische Sparte des US-Computer-Herstellers Dell in einem von der australischen Wettbewerbsbehörde angestrengten Gerichtsverfahren vom australischen Bundesgericht für schuldig befunden worden, Kunden über die Preise oder Rabatte für Zusatzmonitore auf seiner Website irregeführt zu haben. Nun folgte die Festlegung des Strafmaßes – und Dell Australia muss tief in die Tasche greifen, lobte aber Besserung. Irreführung von Kunden: Dell mit Millionenstrafe in Australien

Das Aus für Maestro-Karten in Europa hat die Gemüter erregt. Der Debitkartendienst des US-Konzerns war bislang in der Regel Zweitfunktion der Girokarten deutscher Banken und Sparkassen. Maestro ermöglicht, die "EC-Karte" auch im Ausland als Zahlungsmittel und an Geldautomaten einzusetzen. Die Einstellung des Dienstes sei ein Riesenproblem für die Girocard, hieß es immer wieder. Seit 1. Juli dürfen Banken und Sparkassen keine Karten mit der Maestro-Zusatzfunktion mehr ausgeben. Mehrere Millionen Sparkassenkunden haben bereits neue Girocards erhalten, die ein alternatives Debitkartensystem unterstützen – Tendenz steigend. Maestro-Ende: Sparkasse hat bereits 2,8 Millionen neue Girocards ausgegeben

Die vollelektrische Fähre von Hyke soll Passagiere in Smart Cities auf dem Wasserweg transportieren. Den Anfang macht Paris zu den Olympischen Spielen 2024. Hyke Shuttle 0001: Elektro-Fähre für Smart Cities

Wem die maximal 8 TByte im neuen Mac Pro nicht reichen, kann auch zu einer PCIe-Karte greifen. OWCs Accelsior 8M2 arbeitet im Gehäuse auch am Mac Studio. 64 TByte für neuen Mac Pro: 11.000 Euro für eine SSD-Karte

Das vollverkleidete E-Leichtkraftrad QJMotor OAO Pro wird in China schon verkauft. Da seinem Hersteller die EU-weit aktive Marke Benelli gehört, könnte es auch hierher finden. Elektro-Leichtkraftrad QJMotor OAO Pro: Vier-Gänge-Menü

Auf die Raspberry Pi-Version mit 2 und 4 GByte Speicher folgt das Modell mit 8 GByte. Der Preis ist unter 100 Euro gefallen. Bastelcomputer: Raspberry Pi 4 auch mit 8 GByte RAM wieder verfügbar

Apple leakt sich einmal mehr selbst: In Logdateien bekannter Apps sind nun alle möglichen M3-Konfigurationen aufgetaucht, inklusive Kernanzahl von CPU und GPU. Leaks aus Logfiles: Konfigurationen aller M3-SoCs bekannt

Noch in diesem Jahr soll Firefox unter Android die Installation beliebiger Erweiterungen ermöglichen. Die Infrastruktur dafür sei gebaut worden. Firefox soll auch unter Android bald beliebige Erweiterungen unterstützen

Ab dem Jahr 2025 will die ARD ihre Sender nicht mehr in SD per Satellit übertragen. Wirtschaftlich sei das nicht mehr vertretbar, sagte ein Sprecher. ARD stellt SD-Übertragung per Satellit ein

