Dienstag: Apples Mixed-Reality-Headset enthüllt, iOS 17 erscheint in Kürze

Die Apple WWDC-Keynote 2023 war ein fettes Ding! Das auf der wichtigsten Präsentation des Konzerns seit Jahren vorgestellte Mixed-Reality-Headset könnte eine neue Ära einläuten. Darüber hinaus gab es eine ganze Menge anderer Features und Neuerungen. Für die Kryptobörse Binance und ihren CEO läuft es weniger gut. Sie werden von der US-Börsenaufsicht SEC verklagt. Und unsere Sorgen hinsichtlich des Balkonkraftwerks bei Aldi haben sich bestätigt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Eine neue Gerätekategorie für "räumliches Computing" mit eigenem Betriebssystem: Apples WWDC-Keynote 2023, die wichtigste Apple-Präsentation seit Jahren, ermöglichte am Montag einen ersten Blick auf Apples Mixed-Reality-Headset "Vision Pro" und "visionOS". Damit steigt der Konzern Anfang 2024 in den noch vergleichsweise kleinen Markt der Mixed-Reality-Headsets ein. Darüber hinaus gab es zahlreiche Neuerungen: Die iPhones erhalten im Herbst viele neue Funktionen, besonders das App-Angebot baut Apple aus. Die erste Beta von iOS 17 erscheint in Kürze. Das MacBook Air 15" wiederum bringt künftig wie das 13-Zoll-Modell einen M2-Prozessor mit, der größere Bildschirm hat eine Notch. Es ist Apples erstes 15-Zoll-Modell für Einsteiger. Apples neuer Mac Pro wiederum kommt mit M2-Ultra-Prozessor – das ist durchaus eine Überraschung. Auch in watchOS räumt Apple auf: Die für Herbst angesetzte Version 10 des Apple-Watch-Betriebssystem bringt neue Elemente in der Bedienoberfläche. Widgets und App-Redesigns sollen acht Jahre nach dem Start frischen Wind bringen. Die komplette Apple -Präsentation zum Nachlesen gibt es in unserem Liveticker zur WWDC-Keynote 2023.

Dreizehn Anschuldigungen hat die US-Börsenaufsicht SEC gegen die Kryptobörse Binance und ihren Gründer und CEO Changpeng Zhao zusammengetragen. In einer am Montag eingereichten Zivilklage wird Binance beschuldigt, eine illegale Börse betrieben, Gelder falsch gehandhabt und gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Im März hatte bereits die US-Kapitalmarktbehörde CTFC Klage gegen Binance und Zhao eingereicht. Und auch das Kryptowährungsunternehmen Paxos Trust Company, die Firma hinter dem Stablecoin von Binance, ist bereits ins Visier der Aufsichtsbegörden geraten. Und nun das: US-Börsenaufsicht SEC verklagt Binance, die größte Kryptobörse der Welt

Das Solovoltaik-Balkonkraftwerk war eines der ersten Balkonkraftwerke, das man beim direkt beim Discounter – in diesem Fall bei Aldi – in der Auslage kaufen konnte. Trotz unserer vorherigen Kritik an dem doch recht teuren Paket haben wir eines mitgenommen, um es im Heise-Garten zu testen. Leider haben sich unsere schlechten Vorahnungen als begründet erwiesen. Aldi-Balkonkraftwerk: Unsere Sorgen haben sich bestätigt!

Es klingt noch nach Science-Fiction: Mit weltraumgestützter Solarenergie könnte künftig ununterbrochen Sonnenenergie im All in Elektrizität umgewandelt und überall auf der Erde verfügbar gemacht werden. Ein Testsatellit des California Institute of Technology (Caltech) hat nun erstmals Strom drahtlos im Weltall verschickt und empfangen – es ist eine erste experimentelle Bestätigung des Konzepts weltraumgestützter Solarenergie. Nicht einmal mit teurer Technik war das bislang gelungen. Die Verantwortlichen haben große Pläne. Weltraumgestützte Solarenergie: Testsatellit übertragt erstmals drahtlos Strom

Auch noch wichtig:

Bei Deutsche Leasing, einer großen Leasinggesellschaft zahlreicher Sparkassen, kam es am Samstag zu einem Cyber-Angriff. Die IT-Systeme wurden abgeschaltet. Cyber-Angriff: IT der Deutsche Leasing seit Samstag offline

Entgegen anderslautender Medienberichte wird die Bahn-App DB Navigator nicht eingestellt, sondern durch eine neue Version ersetzt. Bahn-App: Medien stiften Verwirrung um die Zukunft des DB Navigator

Diverse Erweiterungen für den Webbrowser Chrome im Chrome Web Store lieferten neben den gewünschten Funktionen Malware mit. Nutzer sollten sie deinstallieren. Webbrowser: Schadcode in Chrome-Erweiterungen mit 87 Millionen Nutzern

Microsoft hat dem Windows Subsystem für Android den Dateiaustausch per Drag-and-Drop beigebracht. Dazu kommt der Zugriff aufs Windows-Dateisystem. Windows Subsystem für Android: Dateiaustausch mit Drag and Drop

Die re:publica Berlin geht auch am heutigen Dienstag weiter. Das Festival für die digitale Gesellschaft bietet noch bis Mittwoch ein umfangreiches Programm in der Arena Berlin und dem Festsaal Kreuzberg. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "CASH". Mehr Infos hier.

