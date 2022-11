Dienstag: Bitcoin-Milliarden in Popcorn-Schachtel, Mastodon wächst und wächst

Die Dispositive waren zum Teil an abenteuerlichen Orten versteckt, darunter in einer Popcorn-Dose im Badezimmer. Das US-Justizministerium hat bekannt gemacht, dass es vor einem Jahr bei einer Razzia Bitcoin im Wert von 3,36 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt hat, die von der illegalen Darknet-Handelsplattform Silk Road gestohlen worden waren. Es ist die zweitgrößte Beschlagnahmung der Geschichte. Und das Chaos bei Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk freut die Konkurrenz – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die Online-Handelsplattform Silk Road war auch als "Amazon des Darknet" bekannt. Über die Seite wurden kriminelle Geschäfte aller Art abgewickelt, gehandelt wurden unter anderem mit Drogen, Kreditkartendaten und Trojanern. Im Jahr 2013 schaltete das FBI Silk Road aus und beschlagnahmte 144.000 Bitcoin, die in den Folgejahren von den Behörden versteigert wurden. Fast zehn Jahre später gelang den US-Ermittlern ein spektakulärer Coup. Bereits im November vergangenen Jahres beschlagnahmten sie Bitcoin aus dem Silk Road-Hack im Millardenwert. Versteckt waren sie an recht ungewöhnlichen Orten. Bitcoin im Wert von drei Milliarden US-Dollar in Popcorn-Schachtel versteckt

Seit der Miliarden-Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch Elon Musk gibt es gefühlt stündlich neue Meldungen. Angesichts der chaotischen Zustände bei Twitter scheinen immer mehr Nutzer und Nutzerinnen die Plattform in Richtung Mastodon zu verlassen. Aktive Nutzergruppen wechseln und der Twitter-Konkurrent spricht von einem rasanten Wachstum. Mastodon-Gründer Eugen Rochko sieht seine harte Arbeit endlich gewürdigt. Chaos bei Twitter: Mastodon wächst und wächst, Freude bei Entwickler

Zum Chaos bei Twitter gehört auch, dass auf Betreiben von Neueigentümer Elon Musk die Hälfte der Twitter-Belegschaft gefeuert wurde. Doch das war wohl nicht durchdacht. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat Twitter damit begonnen, einige erst am Freitag entlassene Angestellte zu bitten, zurückzukommen. Einige der Geschassten hätten gar nicht entlassen werden sollen, hieß es. Andere seien gefeuert worden, bevor das zuständige Management erkannt habe, dass deren Arbeit und Expertise für den Einbau von Funktionen gebraucht wird, die der neue Twitter-Chef Elon Musk benötigt. Sie sollen nun zurückgeholt werden. Twitter will am Freitag Entlassene schon wieder zurückholen

Und als hätte Elon Musk nicht schon genug Probleme rund um die Twitter-Übernahme, schreibt nun auch sein Satelliten-Internet Starlink negative Schlagzeilen. Wie US-Medien berichten, sind vor wenigen Tagen rund 1300 Starlink-Antennen des ukrainischen Militärs ausgefallen, weil Kiew dafür nicht bezahlt hat. Der Ausfall sei ein "großes Problem" für die Streitkräfte der Ukraine gewesen, hieß es. Dabei hatte Elon Musk vor Kurzem erst versprochen, die Kosten "unbefristet" übernehmen zu wollen. Trotz Musks Versprechen: 1300 Starlink-Antennen in der Ukraine ohne Empfang

In den USA soll mithilfe der Apple Watch und Künstlicher Intelligenz Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) geholfen werden, die unter Albträumen leiden und nicht mehr schlafen können. Das von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Set kann laut Hersteller einen Albtraum erkennen und ihn durch haptisches Feedback unterbrechen. Es ist nur auf Rezept erhältlich und unterstützt in den Vereinigten Staaten vor allem ehemalige Soldaten, die aus Afghanistan, dem Irak oder anderen Kriegsgebieten zurückgekehrt sind. Die Apple Watch spielt dabei eine Schlüsselrolle. Apple Watch unterbricht Albträume von Trauma-Patienten

Auch noch wichtig:

Ende-zu-Ende-verschlüsselte Stories – Signal hat eine neue Funktion angekündigt, die aus anderen sozialen Netzwerken und Messengern bekannt ist. Signal kündigt Story-Funktion an: Messenger als kleines soziales Netzwerk

Wie lässt sich bestehende Infrastruktur in der Stadt für Ladestationen nutzen? Darüber hat sich ein Forschungsteam vom Rheinmetall Gedanken gemacht. Elektroautos: Bordstein als Ladestation

Das Landgericht Gießen hat nun erneut Urteile gegen Hintermänner der Rauschgift-Plattform "Chemical Revolution" gesprochen und mehrjährige Haftstrafen verhängt. "Chemical Revolution": Haftstrafen für Beteiligung an Drogen-Onlineshop verhängt

Die Benchmarks zu Alibabas selbstentworfener High-End-CPU sind nicht länger in der SPECrate_2017-Datenbank enthalten. Grund ist die schlechte Verfügbarkeit. Schnellste chinesische CPU: Yitian 710 aus SPEC-Benchmark-Datenbank geworfen

(akn)