Dienstag: Databricks übernimmt KI-Startup, Abo-Dienst für VR-Headset Quest

Das US-Software-Unternehmen Databricks übernimmt das generative KI-Startup MosaicML für 1,3 Milliarden US-Dollar. Mit dem Deal soll die schnell wachsende Nachfrage von Unternehmen nach eigenen ChatGPT-ähnlichen Tools befriedigt werden. Meta startet einen neuen Abo-Dienst für sein VR-Headset Quest und bietet Abonenntinnen und Abonennten zwei VR-Titel pro Monat. Und das Bundeswirtschaftsministerium beginnt mit der Umsetzung seiner Photovoltaik-Strategie. Ein erster Gesetzentwurf verspricht weniger Bürokratie – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Anzeige

Künstliche Intelligenz (KI) ist im Moment das große Thema in der Tech-Branche. Der Erfolg von ChatGPT der Microsoft-Tochter OpenAI hat einen Hype um KI ausgelöst. Tech-Konzerne wie Alphabet oder Meta haben eigene KI-Anwendungen auf den Markt gebracht; Milliarden an US-Dollar fließen in die Finanzierung von KI-Startups. Das hat den Markt für generative KI dramatisch vergrößert – und damit Chancen für KI-Start-ups wie MosaicML eröffnet, die behaupten, ChatGPT-ähnliche KI-Modelle anbieten zu können, allerdings zu geringeren Kosten und angepasst an die Daten eines Unternehmens. Das US-Software-Unternehmen Databricks will nun MosaicML übernehmen, um eigene und kostengünstigere KI-Sprachmodelle zu erstellen. Databricks übernimmt das KI-Startup MosaicML

Ob der Deal verlockend ist, wird sich zeigen: Wer sich bis Ende Juli für Meta Quest+, den neuen Abo-Dienst für das VR-Headset Quest von Meta, anmeldet, zahlt nur einen US-Dollar für den ersten Monat. Abonenntinnen und Abonennten erhalten demnach am ersten Tag eines jeden Monats Zugang zu zwei ausgewählten VR-Titeln. Die ersten beiden sind der erfolgreiche Ego-Shooter Pistol Whip und Pixel Ripped 1995. Los ging's mit dem Quest+-Abonnement von Meta am Montag. Meta: Neuer Abo-Dienst für VR-Headset Quest

Das Bundeswirtschaftsministerium beginnt, seine im März vorgestellte Photovoltaik-Strategie teilweise umzusetzen, und hat ein Gesetz erarbeitet, mit dem Privatpersonen leichter eigene Photovoltaik-Anlagen wie Balkonkraftwerke in Betrieb nehmen könnten. Bürokratie soll abgebaut werden, auch vor dem Hintergrund, dass "massive Anstrengungen" erforderlich seien, so das Ministerium, um die Ausbauziele für erneuerbare Energien zu erreichen. Photovoltaik: Habeck will Regeln für Balkonkraftwerke erleichtern

An Schulen in Baden-Württemberg gibt es seit geraumer Zeit Streit über den Einsatz von Microsoft 365. Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) betonte im November 2022, dass Microsoft 365 nur mit zusätzlichen Schutzvorkehrungen rechtskonform betrieben werden könne. Im Februar dieses Jahres empfahl der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg Stefan Brink allen Schulen, die noch Microsofts Cloud-Produkte einsetzen, davon abzurücken. Nun hat sich der baden-württembergische Berufsschullehrerverband (BLV) eingeschaltet. Microsofts Produkte gehörten zum Prüfungskanon von Handels- und Handwerkskammern und ließen sich auch datenschutzkonform einsetzen. Berufsschullehrerverband: Microsoft 365 ist datenschutzkonform

Das weltweite Abpumpen von Grundwasser hat Auswirkungen auf die Neigung der Erdachse. Wie stark sich die Erdachse in den vergangenen Jahrzehnten verschoben hat, hat nun ein Forschungsteam der Staatlichen Universität Seoul in Südkorea ermittelt. Die stetige Verschiebung der Erdachse verrät zudem, wie viel Grundwasser die Menschheit jährlich entnimmt und schlussendlich in die Ozeane leitet. Dabei geht es um gigantische Mengen. Folge ist nicht nur die leichte Änderung der Ausrichtung der Erde, sondern auch ein Anstieg des Meeresspiegels. Grundwasserentnahme verschiebt Erdachse jedes Jahr um mehrere Zentimeter

Auch noch wichtig:

Anzeige

Grafikkarten werden günstiger. GeForce RTX 4060 Ti und Radeon RX 7600 sind deutlich unterhalb ihrer Preisempfehlungen verfügbar – teilweise bis zu 17 Prozent. Mainstream-Grafikkarten fallen weiter im Preis

Der Streraminganbieter Netflix verabschiedet sich in Kanada von seinem Basis-Abonnement. Auch in Deutschland ist das Abo offenbar ungern gesehen. Netflix schafft Basis-Abo in Kanada ab

Die Routenplanung von Google Maps wird ein bisschen besser: Der eigene Live-Standort wird automatisch aktualisiert. Google Maps aktualisiert bei Routenplaner automatisch den Standort

Seit Monaten zieht die Postbank Millionen Kundendaten auf eine gemeinsame IT-Infrastruktur mit der Deutschen Bank um. Jetzt steht der letzte Kraftakt an. IT-Umzug der Postbank: Die letzte große Geduldsprobe für die Kunden

In Microsoft Teams können Angreifer potenziellen Opfern einfach Malware zukommen lassen. Herkömmlicher Phishing-Schutz hilft nicht. Teams-Lücke vereinfacht Unterjubeln von Malware

Toyota ist technische Avantgarde beim Hybrid. Im C-HR kommt diese Technik im angesagten Format "Kompakt-SUV" ab Herbst in zweiter Generation auch als Plug-in. Kompakt-SUV Toyota C-HR in zweiter Generation auch als Plug-In-Hybrid

(akn)