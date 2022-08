Dienstag: Datentracking bei Klinikbesuchern, Riesenraktete bleibt am Boden

Das Marketingunternehmen Kochava soll sensible Standortdaten verkauft haben, die Abtreibungswillige enttarnen könnten, und wird deshalb nun von der US-Handelsbehörde FTC verklagt. In der aufgeheizten Abtreibungsdebatte in den USA könnten medizinische Standortdaten strafrechtliche Relevanz erlangen. Die NASA musste derweil am Montag den ersten Startversuch der Riesenrakete SLS ihrer Mondmission Artemis-1 abbrechen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

US-Bürgerrechtsorganisationen sorgen sich nach dem Urteil zur Abtreibung um den Datenschutz. Sie befürchten, dass sensible digitale Daten, einschließlich besuchter Websites, Standortdaten von Handys oder privater Nachrichten in sozialen Netzwerken, künftig verwendet werden könnten, um Strafverfahren gegen jemanden zu führen, der eine Abtreibung durchgeführt hat. Weil der Datenbroker Kochava genau solche Standortdaten verkauft haben soll, die Abtreibungswillige enttarnen könnten, wird er nun von der US-Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) verklagt. US-Wettbewerbshüter verklagen Datenmakler wegen Tracking von Klinikbesuchern

Er war mit Spannung erwartet worden – der Start der Riesenrakete SLS. Mit der Riesenrakete soll die Mission Artemis-1 gestartet werden, die unbemannte Raumkapsel Orion soll dabei zum Mond fliegen und den für mehrere Wochen umkreisen. Damit will die US-Weltraumagentur NASA die Technik für ihr ambitioniertes Artemis-Programm testen, das die Rückkehr von Menschen auf den Mond zum Ziel hat – diesmal aber auf Dauer und nicht nur für kurze Besuche. Doch ein erster Startversuch ging am Montag in die Hose. NASA-Mondmission Artemis-1: Erster Startversuch der Riesenrakete SLS abgesagt

Die Deutsche Post stellt ihren Service E-Post für Privatkunden bis Ende November 2022 ein. Der Dienst war 2010 gestartet worden, damit Post-Kunden ihre Briefe gleichzeitig analog und digital auf verschicken konnten. Seit 2020 war aber nur noch der klassische Versand in Papierform möglich. Parallel führt die Post einen neuen hybriden Briefdienst ein: Inhaber eines E-Mail-Kontos bei den 1&1-Diensten GMX und Web.de können künftig aus einem neuen Online-Office heraus herkömmliche Briefe auf Papier versenden. Post kooperiert mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand

Das nennt mal wohl Kollateralschaden. Eine zweiweilige Sperrung von IP-Adressen des Internetdienstleisters Cloudflare zog diverse Unbeteiligte in Österreich in Mitleidenschaft. Plötzlich waren Webseiten wie die eines Onlineshops ohne ersichtlichen Grund nicht mehr abrufbar. Ziel der von einer Urheberrechtsorganisation erwirkten Sperre war eigentlich ein Musikportal gewesen. Doch die Auswirkungen waren um einiges weitreichender und haben in der Alpenrepublik eine neue Debatte über Netzsperren entfacht. Leistungsschutzrecht: Netzsperre legt Teile des Internets in Österreich lahm

Infolge extremer Temperaturen und Trockenheit sind in China dutzende Flüsse ausgetrocknet, mit schwerwiegenden Folgen für die Stromversorgung. Die hängt zum Beispiel in der besonders stark betroffenen Provinz Sichuan erheblich von Wasserkraft ab, gleichzeitig war die Nachfrage nach Strom vor allem für Klimaanlagen in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt. In mehreren Provinzen wird der Strom deshalb bereits sanktioniert. Aber die schlimmste Hitzewelle der chinesischen Geschichte setzt nicht nur den Menschen vor Ort zu, sondern dürfte die globalen Lieferketten unter Druck setzen. China: Extreme Hitzewelle als nächstes Problem für die Lieferketten

Auch noch wichtig:

Am 7. September will Apple angeblich eine Pro-Version seiner Apple Watch vorstellen. Was diese kann und was sich mit der Series 8 ändert – ein Überblick. Apple Watch Series 8, Pro und SE: Was wir vor dem Apple Event bereits wissen

Ein PDF-Reader im Google Play-Store kommt auf über eine Million Downloads. Es handelt sich jedoch um Adware, die sogar ungenutzt Vollbild-Werbung einblendet. Aggressive Adware: PDF-Reader für Android mit Millionen Downloads

Wenn das Sonnensystem durch dichtere Regionen der Milchstraße unterwegs ist, könnten mehr Kometen zur Erde geschleudert werden. Mit Folgen für die Erdkruste. Geologie: Weg der Erde durch Milchstraße half wohl bei Entstehung der Kontinente

Noch in dieser Woche soll ein Team der Internationalen Atombehörde das von Russland besetzte AKW besichtigen dürfen. Zuletzt wurde wieder Beschuss gemeldet. Ukraine: IAEA-Team darf AKW Saporischschja besuchen

Der Meyers Manx kommt zurück. Nicht wie erwartet von Volkswagen, sondern von der Nachfolgefirma des einstigen Kult-Buggybauers. Anfang 2023 soll es losgehen. Elektroauto Meyers Manx 2.0 Electric: Retro-Buggy geht in Serie

