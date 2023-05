Dienstag: EU genehmigt Activision Blizzard-Übernahme, Sono beantragt Insolvenz

Die EU-Kommission hat keine Einwände gegen Microsofts geplanten Kauf von Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar. Ob der Deal abgeschlossen werden kann, ist aber unklar. Der Münchner Solarautohersteller Sono Motors ist angetreten, um den solargetriebenen Kleinwagen "Sion" auf den Markt zu bringen. Wegen akuter Finanzprobleme droht jetzt auch Plan B zu scheitern. Das Unternehmen beantragt ein Insolvenzverfahren. Netflix wiederum will seine Kosten reduzieren und plant in diesem Jahr Ausgabenkürzungen von 300 Millionen US-Dollar – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Neues Kapitel im Übernahme-Poker des Spiele-Publishers Activision Blizzard durch Microsoft. Die britische Kartellbehörde CMA hat jüngst entschieden, Microsofts geplantem 69-Milliarden-US-Dollar-Deal nicht stattzugeben. Microsoft habe es nicht geschafft, Bedenken zur Vormachtstellung im Cloud-Gaming-Sektor auszuräumen, schreibt die CMA in ihrer Begründung. Weniger Bedenken hat die EU-Kommission. Aus Sicht der Kartellwächter spricht nichts gegen die Übernahme. Sie geben nun grünes Licht. Doch ob der Deal wirklich über die Bühne gehen kann, ist unklar. Microsoft: EU genehmigt Übernahme von Activision Blizzard

Das Münchner Startup Sono Motors ist 2017 angetreten, einen solargetriebenen Kleinwagen zu entwickeln, und hat einen Prototyp des "Sion" präsentiert. Zunächst sollte das Auto 2019 in Serie gehen, nach einigen Finanzierungsrunden und -problemen sowie einem erfolgreichen Börsengang im November 2021 hieß es dann schließlich 2024. Doch im Februar platzte der Traum vom Münchner Solarmobil. Sono Motors stellte die Entwicklung ein, nachdem sich am Kapitalmarkt die Voraussetzungen für eine Finanzierung angesichts anziehender Zinsen verändert hatten. Das Unternehmen wollte sich als Zulieferer von Solartechnik für andere Fahrzeugbauer neu aufstellen. Doch auch dieser Plan wackelt nun. Solar-Auto: Sono Motors beantragt Insolvenzverfahren

Der US-Streaming-Anbieter Netflix ist mit Anzeichen einer Marktsättigung konfrontiert. Zwar übertraf der Konzern im vergangenen Monat die Schätzungen für das erste Quartal, enttäuschte aber beim Nutzerwachstum und gab eine schwächere Prognose als erwartet ab. Netflix sucht bereits seit einiger Zeit nach neuen Wegen, Geld zu verdienen. Dazu gehören ein neuer werbegestützter Dienst und die Durchsetzung von Passwörtern. Weil die angekündigten Einschränkungen beim Passwort-Sharing aber verschoben wurden, muss nun gespart werden. Netflix will Ausgaben in diesem Jahr um 300 Millionen US-Dollar kürzen

Weltpremiere in Schottland: Im schottischen Edinburgh fährt jetzt ein autonomer Linienbus im Regelbetrieb. Die Linie AB1 sei wohl weltweit die erste registrierte Busverbindung, auf der autonome Busse im öffentlichen Verkehr in voller Größe eingesetzt werden, teilte das verantwortliche Verkehrsunternehmen mit. Laut derzeitiger Gesetzeslage müssen autonome Fahrzeuge während der Fahrt beaufsichtigt werden. Während des Pilotbetriebs, der bis 2025 laufen soll, begleiten also jeden Bus eine Person, die auf dem Fahrersitz den Betrieb überwacht, und eine Begleitperson, die im Bus herumläuft, Tickets kontrolliert und Fragen der Passagiere beantwortet. Weltweit erster Omnibus fährt in Schottland autonom im Regelbetrieb

Das Facebook-Profil der neuen Partnerin des Ex checken – diese harmlose Form des Stalkings macht wahrscheinlich einen gehörigen Anteil der Klicks in dem sozialen Netzwerk aus. Doch mit der Neuen des Ex befreundet sein – und das auch noch gegen den eigenen Willen? Facebook hat am Wochenende offensichtlich Freundschaftsanfragen verschickt, sobald man das Profil einer anderen Person besucht hat. Automatisch. Und ohne Warnung. Die Aufregung darüber ist groß. Facebook verschickte automatisch Freundschaftsanfragen bei Profilbesuchen

Auch noch wichtig:

Amazon Games und Middle-earth Enterprises haben einen Vertrag über ein neues Der-Herr-der -Ringe-Open-World-Multiplayer-Abenteuer in Mittelerde geschlossen. Amazon Games kündigt neues Der-Herr-der-Ringe-Spiel an

Ab 2025 will TSMC Chips mit Strukturbreiten von 2 Nanometern produzieren. Zudem kommen die neuen 3-nm-Prozesse N3P und N3X. 2 Nanometer: Diese Verbesserungen erwartet TSMC

iOS warnt nur vor fremden AirTags, nicht aber vor Bluetooth-Trackern anderer Hersteller. In diese Bresche springt eine kostenlose App der TU Darmstadt. Bluetooth-Tracker: AirGuard warnt iPhone-Nutzer vor mehr als nur AirTags

Microsoft weist auf das Support-Ende für Windows-10-Versionen vor 22H2 hin. Ältere unverwaltete Fassungen erhalten ein automatisches Update auf 22H2. Microsoft: Support-Ende für Windows 10 vor Version 22H2

Der Hongkonger Telecom-Konzern CK Hutchison verkauft 60 Prozent der Mobil- und Festnetzinfrastruktur seiner Italien-Tochter Windtre (ehemals 3) an das schwedische Investment-Konsortium EQT Infrastructure. EQT möchte die Netze an Windtre, aber auch andere Telecom-Anbieter, vermieten.

Google hat die Top-Level-Domain .zip freigegeben; seit Kurzem lassen sich Domains registrieren. Cyberkriminelle nutzen die Domains bereits für Phishing. Gefährliche Top-Level-Domain: Phishing von Googles .zip-TLD

(akn)