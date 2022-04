Dienstag: Elon Musk macht Rückzieher, Kultcomputer der 80er feiert Revival

Erneute Wende in der Elon-Musk-Twitter-Saga. Tagelang hatte es so ausgesehen, als hätte der US-Milliardär Elon Musk einiges mit Twitter vor. Sein Einzug in den Verwaltungsrat des Kurznachrichtendienstes wurde angekündigt, um nun – nur wenige Tage später – abgesagt zu werden. Der Amiga, Kultcomputer der 80er, feiert sein Mini-Revival fürs Wohnzimmer – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Tesla-Chef Elon Musk gilt als einer der größten Kritiker des Kurznachrichtendienstes Twitter. Anfang April wurde bekannt, dass er mit einer Beteiligung von 9,2 Prozent größter Aktionär Twitters geworden ist. Zunächst sah es so aus, als wolle er sich mit einer passiven Rolle als Investor begnügen. Dann jedoch wurde sein Einzug in den Verwaltungsrat angekündigt. Der auf Twitter äußerst aktive und streitbare Milliardär hätte damit Einfluss auf die Strategie des Kurznachrichtendiensts bekommen. Jetzt hat es sich der Mann anders überlegt. Kehrtwende: Elon Musk zieht doch nicht in Verwaltungsrat von Twitter ein.

Nach dem C64 Mini bringt Hersteller Retro Games Commodores 16-Bit-Computerklassiker Amiga 500 in die Moderne: Der "TheA500 Mini" strotzt mit Retro-Charme im kompakten Miniaturgehäuse, aber mit modernen Anschlüssen. Der Mini-Amiga kostet rund 130 Euro und kommt mit einer Tank-Mouse und einem Gamepad. Mit dabei sind 25 Spiele und einige Überraschungen. TheA500 Mini: Der Amiga 500 im Miniaturformat im Test.

Von einem mulmigen Gefühl schreibt unser Autor Hans Dorsch bei seinem Besuch in einem Kölner Supermarkt, in dem eine KI die Einkäufe überwacht und abrechnet. Der ist seit Herbst 2021 geöffnet und sieht aus wie jeder andere Markt – allerdings mit Kameras an der Decke und Gewichtssensoren in den Regalen. Diese erkennen Produkte, Personen und Interaktionen. Daraus ermitteln sie, wer welche Produkte mitgenommen hat. heise online hat den Supermarkt mit autonomem Check-out ausprobiert. Kassenloser Supermarkt: Einkaufen ohne Kasse im Test.

KI steckt auch hinter einer App zur Geschwindigkeitskontrolle in Großbritannien. Die Anwendung namens "Speedcam Anywhere" kann auf Basis eines kurzen Videos eines vorbeifahrenden Autos dessen Geschwindigkeit präzise messen. Doch die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen. Das Entwicklerteam hat so viele Drohungen erhalten, dass es sich gezwungen sieht, nur noch anonym vorzugehen. Speedcam: App ermittelt dank KI Geschwindigkeit von Autos – Wut auf Entwickler.

Ärger hat auch Familienministerin Anne Spiegel. Nach der Flutkatastrophe an der Ahr nahm sie Urlaub. Die Grünen-Politikerin versuchte noch die Flucht nach vorn – und scheiterte dann an sich selbst. Das lag auch an der Inszenierung. Ein (nach Rücktritt aktualisierter) Kommentar von Telepolis-Chefredakteur Harald Neuber. Warum Familienministerin Anne Spiegel zurücktreten musste.

Auch noch wichtig:

Vor drei Jahren ist Wikileaks-Gründer Julian Assange nach jahrelangem Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden – und kämpft seitdem gegen seine Auslieferung in die USA. Jahrestag der Festnahme: Assanges Ehefrau kritisiert Inhaftierung.

Nur Finnen, Schweden und Schweizer zahlen laut Statistischem Bundesamt höhere Kraftstoffpreise als die Deutschen. Deutschland hat mit die höchsten Kraftstoffpreise in Europa.

Der japanische Autobauer Nissan will mit laminierten Hochvoltakkus höhere Energiedichten, kürzere Ladezeiten und niedrigere Kosten erreichen. Die neuen Akkus sollen 2028 in Serie gehen. Elektroauto-Batterien: Nissan arbeitet an laminiertem Hochvolt-Feststoffakku.

Derzeit bietet nur MG einen Kombi mit Elektroantrieb an. Bei einer ersten Probefahrt wollte heise Autos wissen, ob das allein reicht, um auf dem Markt zu bestehen. Elektroauto MG5 Electric im ersten Fahrbericht: Allein gegen die E-SUVs.

(akn)