Dienstag: Frankreich mit großen Plänen, Intel und Berlin einigen sich

Auf der Technik-Konferenz VivaTech spricht sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dafür aus, sein Land zum Zentrum für "Künstliche Intelligenz" (KI) in Europa zu machen. Paris wünscht sich zugleich eine globale Regelung zu KI. Der US-Chiphersteller Intel und die Bundesregierung haben sich beim geplanten Halbleiterwerk in Magdeburg auf eine Fördersumme in Milliardenhöhe geeinigt. Und der Protest auf Reddit reißt nicht ab, verändert aber seine Form. Statt Blackout gibt es bei einigen großen Subreddits nur noch (sexy) Bilder von John Oliver – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Erfolg von ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI hat einen Hype um "Künstliche Intelligenz" ausgelöst. US-Tech-Konzerne wie Alphabet oder Meta haben mittlerweile eigene KI-Anwendungen auf den Markt gebracht. Auch Länder versuchen, im Wettbewerb um KI ganz vorn dabei zu sein. KI wird als revolutionär und daher von strategischer Bedeutung auf der ganzen Welt angesehen. Auf der jährlichen Tech-Konferenz VivaTech machte Frankreich nun den Vorstoß, Drehscheibe für Künstliche Intelligenz in Europa zu werden. Frankreich will Europas Zentrum für KI werden

Ab 2027 oder 2028 sollen Halbleiter in Magdeburg mit der dann modernsten Fertigungstechnik entstehen. Der US-Chip-Konzern Intel und die Bundesregierung haben ihr Abkommen zum Bau des Halbleiterwerks finalisiert und sich auch auf eine viel höhere Fördersumme verständigt. Allerdings hätten sich auch die erwartete Investition erheblich erhöht, heißt es. Der Magdeburger Standort wird jetzt als "Silicon Junction" bezeichnet und soll die Schnittstelle für eine moderne europäische Chipfertigung werden. Magdeburger Fab: Intel und Bundesregierung einigen sich auf erhöhte Förderung

Die Proteste auf Reddit gegen die API-Preise halten auch nach einer Woche weiter an. Statt nicht mehr zugänglicher Subreddits gibt es inzwischen unzählige (sexy) Bilder des britischen Komikers John Oliver. Mit der geänderten Taktik haben einige besonders große Subreddits auf Drohungen der Plattformbetreiber reagiert, protestierende Moderatoren abzusetzen. Zuvor wollten mehrere Subreddits mit jeweils über 20 Millionen Teilnehmern in Umfragen von den Nutzern wissen, ob sie zur Normalität zurückkehren oder aus Protest nur Bilder von John Oliver erlauben sollen. Reddit: Bilder von John Oliver als Protest, CEO bezeichnet Elon Musk als Vorbild

Deutschland braucht Einwanderung. Nach einigem Hin und Her soll noch in dieser Woche vom Bundestag das Fachkräfteeinwanderungesetz verabschiedet werden. Es soll Einwanderung von Fachkräften erleichtern. Die Bundesregierung erhofft sich jährlich etwa 60.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Vorgesehen ist unter anderem ein Punktesystem nach dem Vorbild Kanadas und Australiens. Experten haben die langwierigen Verwaltungsverfahren kritisiert. Künftig sollen Zuwandernde, die mit guter Qualifikation nach Deutschland kommen, "bürokratie-arm" direkten Zugang bekommen. Fachkräfte-Einwanderungsgesetz kommt

Anfang 2021 hat die DHL ihre Poststationen vorgestellt. Zuerst wurden in Nordrhein-Westfalen 20 Poststationen aufgestellt, nach positivem Feedback. An Poststationen kann man beispielsweise Briefmarken bargeldlos kaufen oder sich von einem Servicemitarbeiter per Videotelefonat beraten lassen. Nun will die Deutsche Post wesentlich mehr Poststationen in Deutschland aufbauen, insgesamt 1000. Die zusätzlichen 900 Poststationen will die DHL deutschlandweit sowohl in ländlichen als auch in urbanen Gegenden aufstellen. DHL: Deutsche Post will 1000 Poststationen betreiben

Auch noch wichtig:

Baukästen für die Selbstreparatur bestimmter Handys und Laptops bringt Samsung nach Deutschland.

Mercedes stellt noch vor Beginn des Verkaufs der Limousine die E-Klasse auch als Kombi vor. Sie überrascht nur im Detail. Mercedes E-Klasse T-Modell: Nächste Generation, wie gehabt

Das Überangebot an NAND-Flash-Speicherbausteinen drückt die Preise von SSDs weiter nach unten. Viele NVMe-SSDs mit einer Kapazität von 2 TByte sind im Juni günstiger geworden. Mehrere Modelle kosten keine 80 Euro mehr. SSD-Preiskampf: 2 TByte fallen unter 80 Euro

Einem Mann wurde verboten, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen. Das war nicht zulässig, entschieden die obersten bayerischen Verwaltungsrichter. Urteil: Fahrverbote für E-Stehroller und Fahrräder nicht zulässig

In einem Interview geben Verantwortliche von Apple Einblick in den Entstehungsprozess neuer watchOS-Versionen. Ein Thema dabei: Dritt-Zifferblätter. Apple Watch: Warum externe Zifferblätter wohl Wunschtraum bleiben

(akn)