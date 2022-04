Dienstag: Fusionsenergie im Eiltempo, Polestar-Elektroautos für Hertz

Ein Start-up will ein Fusionskraftwerk errichten, das nicht nur schneller einsatzbereit, sondern auch deutlich weniger kosten soll als bisherige Vorhaben dieser Art. Denn als kleines privates Unternehmen will Commonwealth Fusion Systems agiler sein, hat aber auch wichtiges Elexier, mit dem es großen bürokratischen Organisationen voraus sein dürfte. Voraus schaut auch der weltgrößte Autovermieter und elektrifiziert seine Mietwagenflotte weiter. Nach 100.000 Teslas sollen in den nächsten Jahren zehntausende Polestar-Elektroautos die Elektrowünsche der Mieter bedienen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Commonwealth Fusion Systems, ein Start-up, das aus der Fusionsforschung am MIT hervorgegangen ist, will eine Art Anti-ITER liefern: klein, schnell zu bauen und viel billiger. Der Prototyp des SPARC-Reaktors soll Hunderte von Millionen Dollar statt Dutzende von Milliarden kosten und in wenigen Jahren fertig werden. Die Firma geht davon aus, dass die Anlage bereits 2025 laufen wird. Dabei hilft ein Hochtemperatur-Supraleiter, der stärkere Magnete für kleinere Fusionsreaktoren ermöglicht: Im Eiltempo zur Fusionsenergie.

Einer der weltweit größten Autovermieter, Hertz, will über die nächsten fünf Jahre bis zu 65.000 Elektroautos der schwedischen Marke Polestar in seine Mietwagenflotte aufnehmen. Zunächst sollen Polestar 2 Fahrzeugmodelle ab Frühjahr 2022 in Europa zur Vermietung angeboten werden. Im letzten Herbst hat Hertz bereits 100.000 Teslas bestellt und gleichzeitig angekündigt, seine Filialen weltweit mit Ladestationen auszurüsten. Nun will Autovermieter Hertz zehntausende Elektroautos von Polestar kaufen.

Eine geleakte Datenbank eines russischen Essenslieferdienstes ist nicht nur echt, sondern bietet auch interessante Einblicke in die Welt der Geheimdienste und des Militärs des Landes. Anhand der Daten zu Kunden und Kundinnen von "Yandex.Eats" konnten bereits bekannte Gebäude von Geheimdiensten und des Militärs als solche bestätigt und unbekannte gefunden werden. Das Leak verdeutlicht damit einmal mehr, was für wertvolle Datenschätze Internetdienste ansammeln: Essenslieferdienst-Leak verrät Geheimdienste und Militärs in Russland.

Der Mars ist ein leiser Planet und Geräusche pflanzen sich in der Atmosphäre ganz anders fort als auf der Erde: Mitten im für Menschen hörbaren Spektrum ändert sich die Schallgeschwindigkeit. Das haben Analysen von Aufnahmen des NASA-Rovers Perseverance auf dem Roten Planeten ergeben. Entdeckt wurde eine fremdartige Klangumgebung. So würden Töne in hohen Frequenzen wegen des CO₂-Gehalts schon nach kurzer Distanz verloren gehen: Mars hat zwei unterschiedliche, hörbare Schallgeschwindigkeiten.

Der Bahnverkehr in den Niederlanden ist am Sonntag weitgehend zusammengebrochen. Tausende Reisende harrten Medienberichten zufolge an Bahnhöfen aus, nachdem gegen 10.00 Uhr ein für die Sicherheit des Schienenverkehrs relevantes IT-System ausfiel und seit etwa 12.00 Uhr kein Zug des staatlichen Bahnunternehmens NS mehr rollte. Erst in der Nacht zum Montag stabilisierte sich die Lage, ab dem Morgen sollen "die meisten Züge" wieder fahren: Bahnverkehr in den Niederlanden zusammengebrochen wegen Softwareproblemen.

Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Systemen der Künstlichen Intelligenz (KI) zu Zwecken der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr ruft der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber nach dem Gesetzgeber. Oft seien in diesem Bereich "grundlegende rechtliche Fragen" noch nicht beantwortet. Die Legislative sei daher in Bund und Ländern bereits aufgrund ihrer "grundrechtlichen Schutzpflichten" aufgerufen, zeitnah tätig zu werden und "die notwendigen Entscheidungen" zu treffen. Laut Datenschützer muss der KI-Einsatz bei der Polizei vollumfänglich nachvollziehbar sein.

Auch noch wichtig:

Russische Truppen haben die Vorstädte von Kiew verlassen und Massaker werden sichtbar. Der ukrainische Präsident Selenskyi dringt auf Verhandlungen mit Putin. Nach Kriegsgräuel in Butscha will die EU Sanktionen verschärfen.

Seit Frühjahr 2020 war Maskentragen beim Einkaufen Pflicht. Obwohl die Corona-Inzidenz noch sehr hoch ist, entfällt die Vorgabe nun in vielen Bundesländern: Shopping-Maskenpflicht ist in großen Teilen Deutschlands Geschichte.

Seit dem 1. April setzt Google seine eigene Bezahlmethode in Apps noch rigoroser durch. Das hat Auswirkungen auf diverse Apps wie Amazons Audible: Google schiebt Bezahlmethoden-Workarounds den Riegel vor.

Adventure-Autor Ron Gilbert arbeitet an einem neuen Teil seiner legendären Spielreihe. In Zusammenarbeit mit LucasFilm Games entsteht "Return to Monkey Island": Ron Gilbert führt Kult-Adventure fort.

Heute Abend deutscher Zeit hält Microsoft eine virtuelle Veranstaltung unter der Überschrift "Windows Powers the Future of Hybrid Work", die sich auf Windows 11 für Firmenkunden fokussiert. Man erwartet unter anderem Neuigkeiten zu Microsoft 365 sowie Sicherheits- und Management-Funktionen.

(fds)