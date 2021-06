Dienstag: Ignorante Politiker, teueres Benzin und Quanten-Aliens

Ach, die Coronavirus-Pandemie war vermeidbar? Zu viele Politiker haben sie nicht ernst genommen, und nun haben wir den Schlamassel, sagen (nicht nur) Experten. Im All lauschen wir seit Langem nach Funksignalen Außerirdischer. Vergebens. Vielleicht ist unser technischer Ansatz verkehrt. Das wichtigste vom Tage in Kürze.

Die führenden Politiker der Welt hätten wiederholte Warnungen vor dem Coronavirus nicht beachtet, Zeit verschwendet, Informationen und anderswo dringend benötigte Vorräte für sich selbst oder ihre Länder behalten, und die Krise nicht ernst genommen. Zu diesem vernichtenden Ergebnis kommt das Independent Panel for Pandemic Prepardness & Response. Laut den 13 unabhängigen Experten war die Pandemie vermeidbar.

Kann uns außerirdische Intelligenz helfen? Vielleicht haben sie ja Lösungen für Viren, Ignoranz, Steuererklärungen oder Klimawandel. Um Außerirdische zu finden, lauschen Menschen seit über hundert Jahren nach Funksignalen (SETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Neuerdings suchen sie auch nach Lichtpulsen. Bislang erfolglos. Vielleicht nutzen schlaue Aliens ja interstellare Quantenkommunikation. Dann haben wir die Suche bis jetzt falsch aufgezogen.

Den Wahlkampf ziehen Deutschlands Grüne und Linke mit Botschaften an ihre Kernwähler auf. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock verlangt ein landesweites Tempolimit und weitere zehn Cent pro Liter Steueraufschlag auf Treibstoffe. Das reicht dem Linken-Abgeordneten Lorenz Gösta Beutin nicht; er will für die wahre Öko-Wende zusätzlich Stromnetze und Stromerzeuger verstaatlichen. Was die Sozialistische Einheitspartei (SED) "in den Schutz des Volkseigentums überführen" nannte, heißt bei deren Rechtsnachfolgerin "Vergesellschaftung". Verwechseln Sie das bitte nicht.

Bei Telepolis wird fleißig darüber diskutiert, ob das Methanol-Auto das bessere E-Auto ist. Für die Kosten eines Prototypen könnte man sich wohl einen batterieelektrischen Rolls Royce kaufen.

LG hat die Smartphone-Produktion eingestellt. Jetzt werden nur noch Restbestände verkauft. Wie lange es noch Sicherheitsupdates geben wird, ist unklar.

Auch wichtig:

Die Deutsche Telekom bleibt dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona fern.

Apple verschiebt die Einführung kostenpflichtiger Podcasts.

Google soll Android-Einstellungen für Datenschutz absichtlich versteckt haben.

Noyb verwarnt Webseiten mit illegalen Cookie-Bannern.

Das Amerikahaus München eröffnet am Dienstag die Ausstellung 60 Jahre Marvel Comics Universe.

Der SWR-Verbrauchermagazin Marktcheck geht ab 20:15 Uhr der Frage nach, ob UVC-Lampen gegen Viren für Verbraucher Sinn haben.

(ds)