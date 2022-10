Dienstag: Kim Kardashin zahlt Strafe, Mexikos Armee bloßgestellt

Die Influencerin Kim Kardashinan zahlt eine Millionenstrafe wegen unzulässiger Werbung für Kryptoassets, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC sie angeklagt hatte. Sie hat außerdem zugestimmt, in den nächsten drei Jahren keine Kryptowährungen zu bewerben. Und Hacker-Aktivisten erbeuten beim mutmaßlich größten Hackerangriff in der Geschichte Mexikos Tausende vertrauliche Dokumente und lassen Mexikos Armee "nackt" dastehen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Es gebe immer mehr Fälle, in denen Leute von ihren Lieblingsinfluencern in die "Krypto-Blase gelockt" wurden und dabei ihre Ersparnisse eingebüßt hätten, warnte Charles Randell, Chef der britischen Finanzaufsicht FCA im vergangenen Jahr. Ob Anleger ihretwegen Geld verloren haben, ist nicht bekannt, aber Influencerin Kim Kardashian wird nun 1,26 Millionen US-Dollar Strafe an die US-Börsenaufsicht SEC zahlen, nachdem sie in den sozialen Medien für eine Kryptowährung geworben hat, ohne die Bezahlung offenzulegen, die sie dafür erhalten hat. Die US-Börsenaufsichtsbehörde hatte Anklage gegen Kim Kardashian erhoben

Es handelt es sich mutmaßlich um den größten Cyberangriff in der Geschichte Mexikos. Eine internationale Aktivistengruppe namens Guacamaya drang in das Computersystem des Verteidigungsministeriums (Sedena) ein und erhielt Zugriff auf Informationen aus den Jahren 2016 bis September dieses Jahres. Die Angreifer erbeuteten mehr als sechs Terabyte an Informationen, darunter Tausende vertrauliche Dokumente, wie zuvor unveröffentlichte E-Mails und Dokumente über Sicherheitsoperationen, Armeeverträge und Informationen über den Gesundheitszustand des Präsidenten. Experten sagen, die mexikanische Armee steht nach Hackerangriff "nackt" da

Gerade erst hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zugestimmt, angesichts der Energiekrise zwei Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen, da fordert die FDP-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein nun eine Prüfung des Wiederanfahrens des AKWs Brokdorf, das Ende 2021 vom Netz genommen worden war. Hintergrund der Anfrage ist eine Äußerung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in einem Zeitungsinterview, wonach zahlreiche Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssten, um das Netz nicht zu überlasten, falls Brokdorf wieder in Betrieb genommen würde. Aus Angst vor Blackouts und horrend hohen Stromrechnungen – AKW Brokdorf wieder anfahren?

Die Bundeswehr betreibt im bayerischen Wildflecken einen Truppenübungsplatz. Unbekannte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehrere Drohnen darüber fliegen lassen. Die Polizei sei unmittelbar informiert worden und habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es aus dem Ministerium. In einer Woche, die unter anderem von Explosionen an den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 geprägt war, zeigte sich beispielsweise Norwegen, einer der wichtigsten Gaslieferanten Deutschlands, alarmiert, als es Drohnen an einigen Ölbohrplattformen in der Nordsee beobachtete. Was oder wer steckt hinter den Drohennflügen über dem Truppenübungsplatz Wildflecken

Aus der beschädigten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 tritt nach den, vermutlich durch schwere Explosionen verursachten Lecks dänischen Behörden zufolge kein Gas mehr aus. Man sei vom Betreiber darüber informiert worden, dass sich der Druck in der Pipeline stabilisiert habe, teilte die dänische Energiebehörde auf Twitter mit. Das deute darauf hin, dass kein Gas mehr ausströme. Unterdessen könnte die Generalbundesanwaltschaft im Fall der vermuteten Sabotage ermitteln. Nord Stream: Gasaustritt aus Lecks gestoppt - Ermittelt Generalbundesanwalt?

Auch noch wichtig:

Eine Hackergruppe hat bei Angriffen auf Regierungen Steganografie verwendet, um Schadsoftware über harmlos aussehende Bitmaps nachzuladen. Backdoor in Windows-Logo versteckt

Seitdem Schach-Weltmeister Magnus Carlsen den Shooting-Star Hans Niemann der Schummelei bezichtigt, streitet die Schachwelt: Wie kann man Schummler überhaupt entlarven? Schummeln beim Schach: Weltverband ermittelt gegen Niemann und Carlsen

Flotte Anschlüsse in Masse benötigen ein flottes Backbone-Netz. Keysight und Nokia Bell Labs zeigen: Es gibt noch Luft nach oben. Glasfaser-Rekord: 260 Gigabaud über eine Farbe

Am kommenden Wochenende (8./9. Oktober) findet im Pergamon-Palais der HU Berlin das Vintage Computing Festival Berlin (VCFB) statt, eine Veranstaltung rund um historische Computer und Rechentechnik. In Ausstellungen, Vorträgen und Workshops präsentieren die Mitwirkenden aus ganz Deutschland und darüber hinaus verschiedene Aspekte des Themas Vintage Computing. Mehr Infos hier.

(akn)