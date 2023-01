Dienstag: Meta darf weiter klagen, US-Landwirte dürfen selbst reparieren

Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubt eine Klage des Meta-Konzerns gegen das israelische Unternehmen NSO Group Technologies. NSO soll WhatsApp-Server zur Installation von Spyware auf mindestens 1.400 Endgeräten genutzt haben. Der US-Traktorenhersteller John Deere räumt seinen US-Kunden das lang geforderte Recht auf Selbstreparatur ihrer Maschinen ein, hält sich aber eine Hintertür offen. Und in den Bergen rund um Salt Lake City sind rätselhafte Antennen aufgetaucht – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick

Das israelische Unternehmen NSO Group Technologies soll unrechtmäßig auf Server des Messengerdienstes WhatAspp zugegriffen haben, um Spionagesoftware auf den Geräten von Nutzern zu installieren, darunter Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. 2019 reichte der WhatsApp-Mutterkonzern Meta deswegen Unterlassungs- und Schadensersatzklage gegen NSO ein. Das Unternehmen legte Berufung ein und argumentiere, es sei immun gegen eine Klage, weil es die Spionagesoftware "Pegasus" als Agent für ausländische Regierungen installiert habe. Nun hat der Oberste Gerichtshof entschieden: US Supreme Court lässt WhatsApp-Klage wegen "Pegasus"-Spionagesoftware zu

Der US-Landmaschinenhersteller John Deere steht seit Jahren im Mittelpunkt einer Debatte um das Recht auf Reparatur – und muss deswegen immer wieder Kritik einstecken. Das Unternehmen hat Softwaresperren an seinen Landmaschinen angebracht, die nur von autorisierten Händlern deaktiviert werden können, um Landwirte oder unabhängige Werkstätten an der Diagnose und Reparatur von Maschinen zu hindern. Nun hat John Deere zugestimmt, den Landwirten die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für die Reparatur ihrer eigenen Maschinen benötigen. Eine Hintertür aber lässt sich das Unternehmen offen. US-Landwirte dürfen John Deere-Landmaschinen selbst reparieren

In den Hügeln rund um die Stadt Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah sind in den vergangenen Tagen immer wieder seltsame Antennen installiert worden. Die Behörden wissen nicht, was es damit auf sich hat. Das berichtet ein lokaler Nachrichtensender und erklärt, dass die ersten bereits vor einem Jahr aufgetaucht seien. In den vergangenen Monaten habe ihre Zahl aber deutlich zugenommen. Womöglich besteht ein Zusammenhang zu einem Kryptogeldprojekt. Utah: Rätselhafte Antennen in den Bergen um Salt Lake City aufgetaucht

Bankkunden aufgepasst! Die Android-Malware "Godfather" kann Banking- und Krypto-Apps von rund 400 internationalen Institutionen angreifen. Darunter befinden sich auch Einrichtungen aus Deutschland. Noch ist unklar, wie die Malware auf die Endgeräte gelangt. Sie zeige dann jedoch gefälschte Webseiten von Banking- und Krypto-Apps an und greife die Log-in-Daten ab, sofern sich potenzielle Opfer daran anmelden, warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor dem Banking-Trojaner "Godfather".

Der NFT-Hype endet für manch einen hinter Gittern. Der in Dubai wohnhafte Frannzose Aurelien M. soll im Februar 2022 unter dem Pseudonym "James" 9.999 NFT-Bildchen mit schwerkrank aussehenden Affen in allerlei Kostümen feilgeboten haben. Die Mutant Ape Planet NFTs (Non-Fungible Tokens) verkaufte M. online und machte dabei umfangreiche Versprechen. Anstatt diese Versprechen einzuhalten, leitete er wohl einen Teil der Einnahmen in die eigene Tasche um – mehrere Millionen US-Dollar. Jetzt wird er in New York vor Gericht gestellt. NFT vom Mutant Ape Planet: Franzose in New York verhaftet

Auch noch wichtig:

Drei neue Ryzen-7000-CPUs sind günstiger und sparsamer als die bisherigen X-Modelle. Dank ihrer hohen Effizienz haben die 65-Watt-Typen Vorteile. AMD Ryzen 7000: 65-Watt-CPUs laufen Ryzen 7000X den Rang ab

Seit Jahren wachsen bei schwindenden Ressourcen und der Notwendigkeit, CO₂ zu reduzieren, die Autos. Was sind die Gründe? Gibt es Hoffnung auf eine Trendwende? Elektroauto oder fossil befeuert: Warum schrumpft das Angebot an Kleinwagen?

Skriptkiddies können die ChatGPT-KI zur Erstellung von Malware nutzen. Sicherheitsforscher beobachten erste derartige Versuche im digitalen Untergrund. ChatGPT: Mächtige Waffe in Händen von Skriptkiddies

Die Deutsche Bahn ist 2022 im Vergleich zu 2021 unpünktlicher geworden. Die Gründe sind vielfältig, eine schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Deutsche Bahn: Ein Drittel der Fernzüge ist unpünktlich

Microsoft stellt Gegenmaßnahmen gegen ODBC-Verbindungsprobleme vor. Gleichzeitig räumt der Hersteller neue Probleme nach der Installation von Updates ein. Windows-Updates: Gegenmittel für alte Zipperlein, neue Probleme aufgetaucht

O2-Tarife sollen zehn Prozent steigen, berichtet das Handelsblatt. Als Grund gibt Telefónica unter anderem Investitionen in den Netzausbau an. O2-Tarife werden teurer

