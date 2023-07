Dienstag: Metas Goldesel, Threads pulverisiert ChatGPT-Rekord

Analysten zufolge wird die Twitter-Alternative Threads den Jahresumsatz von Meta bis 2025 um acht Milliarden US-Dollar steigern. Das Hauptaugenmerk von Meta-Chef Mark Zuckerberg aber liegt nicht so sehr auf dem Umsatz. Noch nicht. Derweil knackt Threads die 100 Millionen-Accounts-Marke in nur vier Tagen und pulverisiert den von ChatGPT aufgestellten Rekord. Und Evernote entlässt fast alle Mitarbeiter – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Mit seiner neuen Kurznachrichten-App Threads könnte Meta in den nächsten Jahren viel Geld verdienen. Die Analysten eines globalen Investmentbanking-Beratungsunternehmens schätzen, dass die Twitter-Alternative Threads in den nächsten zwei Jahren fast 200 Millionen täglich aktive Nutzer erreichen und einen Jahresumsatz von etwa acht Milliarden US-Dollar erzielen wird. Der Fokus von Meta-Chef Mark Zuckerberg aber ist zunächst ein anderer. Threads dürfte Metas Umsatz erhöhen

Der Start der erst in der vergangenen Woche eingeführten Threads-App jedenfalls war vielversprechend. Erst im Februar war der KI-Chatbot ChatGPT mit einem Wachstum auf 100 Millionen aktive Nutzer innerhalb von zwei Monaten zur am schnellsten gewachsene Verbraucheranwendung der vergangenen 20 Jahre erklärt worden. Diesen Rekord hat Threads nun pulverisiert, unterstützt sicher auch durch die enge Anbindung an Instagram. Dabei ist der Kurznachrichtendienst noch nicht einmal offiziell in der EU eingeführt worden. Threads pulverisiert ChatGPT-Rekord: 100 Millionen Accounts in vier Tagen

Das italienische Unternehmen Bending Spoons, seit einigen Monaten Besitzer des Notiztools Evernote, will "die operationale Effizienz steigern". Vor kurzem erst kündigte das Unternehmen eine signifikante Anhebung der Evernote-Abopreise an. Neue Nutzer zahlen ab sofort rund 100 Euro pro Jahr für die Personal-Version und 130 Euro für das etwas umfangreichere Evernote Professional. Vor wenigen Tagen nun erhielten die Mitarbeiter von Evernote ihre Kündigung. Evernote entlässt fast alle Mitarbeiter

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte angesichts der tagelangen Unruhen in seinem Land Social Media-Sperren ins Spiel gebracht – und dafür umgehend Kritik einstecken müssen. Die Politik sollte notfalls in der Lage sein, die Plattformen scharf zu sanktionieren oder den Zugang zu ihnen "abzuschneiden", so Macron. Aus der EU kommen nun ähnliche Töne: Die EU-Kommission kann den Zugang zu sozialen Netzwerken wie TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat auf Grundlage des Digital Services Act (DSA) vollständig sperren lassen, wenn die Betreiber nicht gegen rechtswidrige Inhalte bei sozialen Unruhen vorgehen, behauptete Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Montag. Soziale Unruhen: Digitalgesetz ermöglicht laut EU-Kommissar Social-Media-Sperre

Alle guten Dinge sind Drei, heißt es. Der dritte Versuch, ein stabiles Abkommen zu den Datentransfers zwischen der EU und den USA zu erreichen, scheint nun erfolgreich. Die EU-Kommission hat am Montag die rechtliche Basis für den geplanten Datenschutzrahmen für den Transfer persönlicher Daten in die USA angenommen. Dabei geht es um den sogenannten Angemessenheitsbeschluss: Die Brüsseler Regierungsinstitution erklärt, dass personenbezogene Informationen in den Vereinigten Staaten vergleichbar gut geschützt sind wie in der EU. Damit kann der geplante EU-USA-Datenschutzrahmen in Kraft treten. Datenschutzaktivist Max Schrems hat eine Klage dagegen schon in der Schublade. Kritik an "Wahnsinn": EU-Kommission gibt Datentransfer in die USA wieder frei

Auch noch wichtig:

Apple hat Montagabend eine schnelle Aktualisierung für seinen Browser ausgespielt. Betroffen von der offenbar bereits ausgenutzten Lücke: Macs und Mobilgeräte. Rapid Response: Apple schließt Zero-Day-Lücke in Safari

Muss es wirklich ein Kindle Paperwhite sein oder reicht die Standard-Variante? Wir stellen die E-Reader aus dem Hause Amazon vor sowie die der Konkurrenten. Amazon Prime Day: Welcher E-Book-Reader der Richtige ist – ein Überblick

Der EU-Ministerrat hat eine neue Verordnung angenommen, mit der die Nachhaltigkeitsvorschriften für Batterien verschärft werden und wechselbare Akkus kommen. Batterie-Verordnung: EU-Staaten stimmen für austauschbare Akkus

IT-Sicherheitsforscher haben zwei vermeintliche Dateimanager mit mehr als 1,5 Millionen Downloads im Google Play Store entdeckt. Es handelt sich um Spyware. 1,5 Millionen Installationen: Android-Malware im Google-Play-Store entdeckt

Modder haben die Stimmen von Synchronsprechern mit KI-Tools kopiert, um Addons für das Rollenspiel "Skyrim" zu entwickeln. Die Sprecher verurteilen das scharf. KI-Stimmen in "Skyrim"-Mods: "Eklig", "abscheulich" und "ein Schlag ins Gesicht"

In zwei Minecraft-Mods, die tatsächlich programmierbare Computer oder Roboter für das Spiel bereitstellen, klaffen kritische Sicherheitslücken. Minecraft: Virtuelle Computer reißen Sicherheitslücken auf

