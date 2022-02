Dienstag: Passwort ändern nicht immer hilfreich, Stromerzeugung per Autobahn

Am 1. Februar jedes Jahres begeht ein Teil der IT-Branche den "Ändere dein Passwort"-Tag. Der folgt der Idee, dass altee Passwörter unsicher seien und regelmäßiger Wechsel für mehr Zugangsschutz sorge. Tatsächlich ist anlassloser Passwortwechsel der Kontensicherheit jedoch nicht zuträglich, sondern vielmehr sogar schädlich – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Regelmäßig seine Passwörter zu aktualisieren, wie es der "Ändere dein Passwort"-Tag propagiert, ist gut gemeint, aber aus der Zeit gefallen und kaum hilfreich bis schädlich. Denn das sorgt eher dafür, dass die Wahl auf einfach zu merkende Passwörter fällt, die um leicht zu erratende fortlaufende Muster ergänzt werden. Ein von "Passwort2021#Q1" in "Passwort2022#Q1" geändertes Passwort liefert keine bessere Sicherheit – im Gegenteil. Wie man Zugangssicherheit wirklich erhöht: Statt "Ändere dein Passwort" besser: "Aktiviere 2FA"!

Während wegen unsicherer Versorgungslage mit Energie in der Schweiz überlegt wird, die dortigen Atomkraftwerke länger als bisher geplant laufen zu lassen, könnten in einem optimistischen Szenario auf dem Schweizer Autobahnnetz 10 TWh Solarstrom pro Jahr produziert werden. Das entspricht etwa zwei Drittel dessen, was derzeit die Atomkraftwerke des Landes jährlich produzieren. Die Schweizer Regierung lässt nun konkret prüfen, welche Autobahnabschnitte für die Stromerzeugung geeignet sind. Pilotprojekte wurden schon angestoßen. Zukunftsprojekt Photovoltaik: Schweiz will Autobahnen mit Solarpanels überdachen.

Bis 1. Juni muss die Bundesnetzagentur den Anspruch auf erweiterten Internet-Universaldienst in einer Verordnung konkretisieren. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass das Recht auf schnelles Internet einen Anschluss garantiert, der reguläre Homeoffice-Anwendungen, Anrufe und Videocalls sowie die Nutzungsmöglichkeit Sozialer Netzwerke ermöglicht. Verbraucherschützer hatten sich ursprünglich für eine Mindestbandbreite von 50 Mbit/s ausgesprochen, jetzt halten sie einen niedrigeren Kompromiss für verkraftbar. Recht auf "schnelles" Internet: Verbraucherschützer wollen 30 Mbit/s.

Umweltkatastrophe in Texas. Das Samsung-Halbleiterwerk in Austin, Texas, hatte über Monate hinweg ein unbemerktes Leck, über das Schwefelsäureabfälle ausgelaufen sind. Diese gelangten zunächst in Samsungs eigenen Regenwasserteich und von dort in einen Nebenfluss des Harris Branch Creek im Nordosten von Austin. Das Leck in dem Halbleiterwerk tötete jegliches Wasserleben in dem Nebenfluss auf über zwei Kilometern Länge. Samsung Austin: 2,9 Millionen Liter Schwefelsäureabfälle in die Natur gelaufen.

Anfang des Jahres hat Blackberry die Unterstützung für Handys und Tablets mit den Blackberry-Betriebssystemen BBOS und BB10 eingestellt. Ohne Serverdienste fehlt den Geräten die notwendige Provisionierung, sodass die Geräte mit der Zeit weitgehend nutzlos werden. Nutzlos werden auch die Mobilfunk-bezogenen Patente für Blackberry selbst. Sie haben nun keine strategische Bedeutung mehr, weshalb der Konzern sie verkaufen möchte. Das erfordert die Zustimmung der kanadischen Regierung. Blackberry will Patente für halbe Milliarde Euro verkaufen, Kanada prüft.

Auch noch wichtig:

Die taiwanische Firma GlobalWafers bot 4,2 Milliarden Euro für Siltronic. Doch ist die Frist für die Zustimmung deutscher Behörden um Mitternacht abgelaufen. Taiwanisches Milliardenangebot für deutschen Wafer-Hersteller ist abgelaufen.

Toyotas Hybridansatz zielt nicht auf eine elektrische Reichweite ab, sondern auf geringe Verbrauchswerte in der Praxis. Wie gut klappt das im neuen Yaris Cross? Test Toyota Yaris Cross: Hybrid-SUV mit geringem Realverbrauch.

Auf Disney+ geht es im Februar um ein einflussreiches Sextape, Netflix setzt eine Hochstaplerin in Szene. Amazon führt die Erfolgsserie um Midge Maisel fort. Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Februar 2022.

"Sagt Adieu zu Festnetzanschlüssen", teilt der grönländische Netzbetreiber Tusass seinen Kunden mit. Noch dieses Jahr ist Schluss. Grönland schafft Festnetz-Telefonie ab.

Offenbar waren am Montag verschiedene Regionen in Deutschland von einem Ausfall der Vodafone-Kabeldienste betroffen. Vodafone sprach zunächst von "Berlin und Umgebung". Kabel-Störung bei Vodafone in einigen Regionen Deutschlands.

