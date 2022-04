Dienstag: Prinz Fürstenberg unter Verdacht, heiße Uber-Autos in Indien

Prinz Alexander von Fürstenberg und zwei weitere Männer stehen in den USA unter Verdacht des Insiderhandels. Sie haben bei der Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft Millionen verdient. Die US-Behörden ermitteln. In Indien fordern Uber-Fahrer derweil mehr Geld und schalten aus Protest die Klimaanlagen ihrer Fahrzeuge nicht ein – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Prinz Alexander von Fürstenberg, sein Stiefvater Barry Diller sowie Dreamworks-Mitgründer David Geffen sind ins Fadenkreuz des US-Justizministeriums geraten. Sie haben durch den Kauf von Optionen auf Activision-Aktien Dutzende Millionen US-Dollar verdient. Zudem sind sie persönliche Bekannte von Activision-CEO Bobby Kotick. Brisant ist der Zeitpunkt des Wertpapierkaufs: Nur vier Tage vor Veröffentlichung der geplanten Übernahme Activision Blizzards durch Microsoft. Haben die Drei, für die die Unschuldsvermutung gilt, von Insider-Infos profitiert? Activison-Microsoft: Prinz Fürstenberg unter Verdacht auf Insiderhandel

Wer sich in Indien Beförderung über Apps wie Ola und Uber vermitteln lässt, muss derzeit oft richtig schwitzen. Denn viele Chauffeure weigern sich, die Klimaanlage im Auto einzuschalten, oder fordern dafür einen Preisaufschlag. Bei Temperaturen über 40 Grad! Mit dieser Maßnahme untermauern die Chauffeure ihre Forderung nach besserer Bezahlung. Denn die Tarife halten mit den Treibstoffpreisen nicht mit. Heiße Uber-Autos als Protest gegen geringe Entlohnung in Indien

Zahlreiche Länder arbeiten an eigenen digitalen Zentralbankwährungen: Mexiko, China und Japan zudem die EU. Als erstes Land Südamerikas beginnt Brasilien in der zweiten Jahreshälfte ein Pilotprojekt für den digitalen Real. Auch ein Kryptowährungsgesetz befindet sich in Ausarbeitung. Brasilien kündigt Pilotprojekt für ein digitales Zentralbankgeld an

Nach einem vielversprechenden Start ins Jahr 2022 hat Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung verloren. Die Lockdowns und andere Einschränkungen durch die strikte Null-Covid-Strategie bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft spürbar; Konjunkturmaßnahmen könnten erforderlich werden. Den Druck bekommen auch deutsche Unternehmen zu spüren. Null-Covid-Strategie bremst Chinas Wachstum – Konjunkturpaket nötig?

Die Riesenrakete SLS verursacht der US-Weltraumagentur NASA weiter Sorgen. Auch der dritte Versuch einer Generalprobe ist fehlgeschlagen. Wegen der Misserfolge dürfte sich der Zeitplan für den Start der Raumkapsel Orion per SLS zum Mond weiter verzögern. Statt einen neuen, vierten Termin für die Tests festzulegen, will die NASA das Space Launch System vom Startplatz des Kennedy Space Center nun wieder zurück in die Montagehalle rollen. Die Rakete soll repariert werden. NASA-Mondrakete SLS: Betankung erneut fehlgeschlagen – zurück in den Hangar

Auch noch wichtig:

Nach 10 Jahren stellt Microsoft sämtliche Unterstützung für Office 2013 ein. Kunden bleiben dann nur Office LTSC 2021 oder die Microsoft 365 Apps. Microsoft Office 2013: verlängerter Support nur noch bis April 2023

Wer den eigenen Online-Status sehen darf und wer nicht, das können WhatsApp-Nutzer zukünftig wohl genauer einstellen. WhatsApp: Beta verrät detailliertere Einstellungen für den Online-Status

"Der virtuelle Fahrer ist der perfekte Fahrer", meint Daimler-Truck-Chef Daum. Der Konzern treibt die Entwicklung selbstfahrender Lkw vor allem in den USA vorn. Robo-Brummis: Daimler Truck will autonome Lkw in Serie auf die Straße bringen

(akn)