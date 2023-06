Dienstag: Reddit-Blackout läuft, Covid-19-Impfdaten in Indien geleakt

Aus Protest gegen Reddits neue API-Bepreisung sind praktisch alle großen deutschsprachigen Subreddits derzeit nicht erreichbar. Möglicherweise zieht sich der Streit länger hin. In Indien sind mutmaßlich die persönlichen Daten von mehr als einer Milliarde Geimpfter geleakt worden. Die dortige Regierung dementiert zwar, lässt den Vorfall aber prüfen. Auch Malawi kämpft mit IT-Sicherheitsproblemen - sie unterscheiden sich aber von den Fällen in Europa. Und Metas KI-gesteuerter Musikgenerator ist (noch) keine Gefahr für menschliche Musiker – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Reddit macht API-Calls kurzfristig ab Juli so teuer, dass beliebte Drittanbieter-Apps ihren Dienst einstellen müssen. Doch dagegen regt sich Protest. Tausende Subreddits sind seit Montag nicht erreichbar, darunter praktisch alle großen deutschsprachigen Subreddits. Die meisten Subreddits haben sich für zwei Tage, also auch über den heutigen Dienstag, auf Privat gestellt. Erste Subreddits haben bereits angekündigt, so lange auf Privat gestellt zu bleiben, bis Reddit der Community entgegenkommt – also vorerst ohne Zeitbegrenzung. Eine wachsende Alternative zu Reddit setzt derweil auf das Fediverse. Reddit: Blackout hat begonnen

Malawi, eines der ärmsten Länder der Welt, baut seit 2017 ein CERT (Computer Emergency Response Team) auf. Da sich Ransomware und Investmentbetrug mit Kryptrowährungen für die Verbrecher nicht auszahlen, kämpft Malawi gegen anderem IT-Bedrohungen - speziell aus den eigenenen Haftlagern. heise online hat den Chef des Malawi CERT auf der FIRST Conferen in Montréal geroffen: IT-Sicherheit in Malawi ist auch Kampf gegen Häftlinge

Noch ist nicht ganz klar, was passiert ist. In Indien sind mutmaßlich die persönlichen Daten aller gegen das Coronavirus Geimpften geleakt worden. Das sind mehr als eine Milliarde Menschen. Inzwischen ist ein Eintrag zum Datensatz in einem bekannten Datenhehler-Forum aufgetaucht. Auch wenn die indische Regierung noch dementiert und meint, die Daten stammten aus Datenleaks aus der Vergangenheit, hat das indische Computer Emergency Response Team um Prüfung des Sachverhalts gebeten. Indien: Regierung lässt prüfen, ob Daten aller Covid-19-Geimpften geleakt wurden

Der Meta-Konzern hat seinen KI-gesteuerten Musikgenerator MusicGen veröffentlicht und als Open Source zur Verfügung. Das Werkzeug kann aus einer Textbeschreibung in wenigen Sekunden eine Audiodatei erstellen. Die Songs seien zwar einigermaßen melodisch, befindet das Techportal TechCrunch, aber Preise werde MusicGen wohl eher keine gewinnen. Doch das mag sich in absehbarer Zeit ändern. Mit immer größeren Datenmengen gefüttert, werden KI-gesteuerte Musikgeneratoren zunehmend besser. Gleichzeitig bedürfen wichtige ethische und rechtliche Fragen der Klärung. Meta veröffentlicht KI-gesteuerten Musikgenerator als Open Source

Bis Ende Juni müsste Twitter einen Vertrag mit Google verlängern. Unter dem neuen Chef Elon Musk weigert sich der Kurznachrichtendienst, noch vor Ende der Vertragslaufzeit die fälligen Rechnungen zu zahlen. Stattdessen sei Twitter intern dringend darum bemüht, so viele Dienste wie möglich aus der Infrastruktur Googles abzuziehen, wohl in Erwartung, dass der Zugang bald gekappt wird, heißt es in Medienberichten. Das betrifft demnach vor allem ein Werkzeug namens Smyte. Das wurde 2018 gekauft und hilft Twitter im Kampf gegen Hass, Spam und unerwünschte Inhalte. Twitter verweigert angeblich Zahlung für Google Cloud: Tools bald abgeklemmt?

Ein ehemaliger US-Geheimdienstanalyst behauptet, die USA seien im Besitz "nicht-menschlicher" Raumschiffe.Der Mann hat nicht nur jahrelang für US-Geheimdienste gearbeitet, sondern war für die auch Teil einer Taskforce, die das Phänomen der UFO-Meldungen untersucht hat. Vergangene Woche ist er mit der Behauptung an die Öffentlichkeit gegangen, in dieser Funktion von streng geheimen Bergungen außerirdischer Raumschiffe erfahren zu haben, die sogar gegenüber dem US-Kongress verschwiegen würden. Nun hat er seine renommierten Anwälte verloren. Das US-Repräsentantenhaus plant eine Anhörung. USA: UFO-Whistleblower verliert Anwälte, Anhörung im Kongress geplant

Auch noch wichtig:

Apple plant in den kommenden Monaten deutliche Änderungen bei seinen AirPods. Die Pro-Baureihe 2 mit aktiver Geräuschunterdrückung erhält ein Update. Apples AirPods Pro 2: Neue Firmware bringt zahlreiche neue Funktionen

Seit Netflix verstärkt gegen Konto-Sharing vorgeht, steigen die Abo-Zahlen – zumindest in den USA. Neuanmeldungen haben sich laut Marktforschern verdoppelt. Netflix: Abo-Zahlen steigen nach Account-Sharing-Sperre

Bei dem geheimen Projekt aus dem Universum von Babylon 5 handelt es sich um einen Animationsfilm. Erste Bilder zeigen nun, was davon zu erwarten ist. Babylon 5: Serienschöpfer zeigt erste Bilder aus neuem Animationsfilm

Fortinet hat Updates für das FortiOS-Betriebssystem veröffentlicht. Sie schließen eine Sicherheitslücke im SSL-VPN, die das Einschleusen von Schadcode erlaubt. Fortinet: SSL-VPN-Lücke ermöglicht Codeschmuggel

Angesichts der "KI-Revolution" versucht auch die Forschungsgemeinschaft, den Umgang mit der Technik zu klären. Nun hat Nature klare Vorgaben aufgestellt. Midjourney & Co.: Wissenschaftsmagazin Nature verbannt KI-generierte Bilder

(akn)