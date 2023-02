Dienstag: Sammelklage gegen Facebook abgewiesen, Apples geheimer KI-Gipfel

Eine 3,4 Milliarden Euro schwere britische Sammelklage gegen Facebook wegen Marktbeherrschung ist vorerst gescheitert. Das Londoner Gericht gibt den Klägern aber Zeit für eine grundlegende Neubewertung der Methode zur Ermittlung der von Facebook-Usern erlittenen Verluste. Mit dem Erfolg von ChatGPT steigen die Erwartungen an Apple, auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz nachzuziehen. Ein interner "KI-Gipfel" sollte Antworten liefern, aber es bleiben vor allem Fragen. Die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das britische Competition Appeal Tribunal (CAT), das für kartellrechtliche Verfahren zuständig ist, erlebt derzeit eine Welle von Sammelklagen gegen große Unternehmen wie BT, Apple, Qualcomm oder Sony. Auch die Facebook-Muttergesellschaft Meta sieht sich einer im Namen von rund 45 Millionen Facebook-Nutzern und -Nutzerinnen in Großbritannien eingereichten Sammelklage wegen angeblicher Marktbeherrschung gegenüber. Die Facebook-Nutzer und -Nutzerinnen würden nicht angemessen für den Wert der persönlichen Daten entschädigt, die sie für die Nutzung des Sozialen Netzwerkes bereitstellen mussten, so der Vorwurf. Nun feierte der US-Konzern einen Teilerfolg. Facebook: Sammelklage in Großbritannien abgewiesen

Apple-CEO Tim Cook macht in Fragerunden mit Analysten keinen Hehl daraus, dass Künstliche Intelligenz und Machine Learning einen Schwerpunkt Apples bilden und er ein enormes Potenzial sehe. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Text-KI ChatGPT und Kunst-KIs wie Midjourney sind die Erwartungen an Apple in Sachen KI hoch. Gesteigert wurden die noch, als Medienberichte über einen internen KI-Gipfel in Cupertino kursierten. Antworten Apples auf den derzeitigen KI-Hype gab es dabei aber wohl eher nicht – dafür viele offene Fragen. Apples geheimer KI-Gipfel: Viele Fragen, kaum Antworten

Der Ansatz, Teile von Tieren in der Robotik zu verwenden, ist nicht neu. So dienen Vögel immer wieder als Vorbild, um fliegende Roboter zu entwickeln. Solche Roboter sollen eingesetzt werden, um als künstliche Raubvögel etwa Tauben zu vergrämen oder unauffällig Daten in der Natur zu sammeln. Zur Spionage sind solche Drohnen, sofern sie perfekt umgesetzt werden, ebenfalls geeignet. Noch aber bewegen sich die Roboter-Vögel so ungelenk wie Zombies, wie Versuche einer Forschungsgruppe der New Mexico Tech University zeigen. Tote Vögel als Schlagflügeldrohnen fallen weniger auf

Die Rückkehr eines russischen Frachtraumschiffs, an dem vor ein paar Tagen ein Kühlmittelleck gefunden worden war, von der ISS zur Erde war zunächst um 24 Stunden verschoben worden, um der Analyse des Lecks mehr Zeit einzuräumen. Was dabei herausgekommen ist, ist unbekannt – bislang wurde kein Foto der beschädigten Stelle publik. Es gibt Spekulationen über einen Produktionsfehler mit Verweis auf die problembehaftete russische Raumfahrtindustrie. Derweil wird der Start eines unbemannten Ersatzraumschiffs zur ISS vorbereitet. ISS: Beschädigte russische Frachtkapsel über Pazifik verglüht

Das Strategiespiel Go ist vor allem in Ostasien verbreitet und als besonders komplex bekannt. Mitte des vergangenen Jahrzehnts überraschte die Google-Tochter Deepmind eine Reihe von Experten und Expertinnen, als die KI AlphaGo erst einen dreifachen europäischen Go-Meister, dann den Spitzenspieler Lee Sedol, später gleich fünf Profis und schließlich auch den damaligen Weltranglisten-Ersten Ke Jie besiegte. Im Jahr 2019 begründete Lee Sedol das Ende seiner Profikarriere sogar mit der Überlegenheit der KI-Programme. Nun aber hat sich der Mensch die Krone gewissermaßen zurückerobert – und sich dafür eine Schwäche der KI zunutze gemacht, die wiederum von einer anderen KI entdeckt worden ist. Sechs Jahre nach AlphaGo: Mensch besiegt erneut "zuverlässig" stärkste Go-KIs

Auch noch wichtig:

Microsoft hat Teams von Grund auf neu entwickelt, um die Leistung auf PCs und Laptops zu verbessern. Eine erste Vorschau soll es ab nächsten Monat geben. Leistungsverbesserungen für Microsoft Teams

Ein von Vodafone entwickelter Prototyp verbindet Open RAN mit einem Raspberry Pi. Das eigene Mobilfunknetz wird eine Option für Haushalte und kleine Firmen. Raspi und Open RAN: Eigenes 5G-Netz für zuhause oder die Firma

iPhones zeigen nicht mehr an, ob WLAN-Backups aktiviert wurden. Spionage-Tools können die Funktion zweckentfremden, warnt eine Sicherheitsfirma. iPhones: Versteckter WLAN-Sync als Hintertür für Stalker

Die Februar-Updates zum Microsoft-Patchdays haben ungewollte Nebenwirkungen. Sie betreffen Windows Server 2022 unter VMware und die Windows-11-Updateverteilung. Microsoft-Updates: Nebenwirkungen für VMware und Windows Server 2022

In Österreich gibt es jetzt einen Verband der Rechenzentren, die Austrian Data Center Association (ADCA).

