Dienstag: US-Gericht entscheidet gegen Apple, Airbus A380 feiert Comeback

Der Oberste Gerichtshof der USA will Apples Antrag auf Wiederaufnahme der Patentanfechtungen von Qualcomm nicht anhören. Grund ist ein Vergleich beider Seiten in ihrem Patent- und Markenstreit aus dem Jahr 2019. Derweil wird die Lufthansa wegen steigender Nachfrage den in den Ruhestand versetzten Riesenjet Airbus A380 wieder in Betrieb nehmen. Die Reaktivierung aber benötigt Zeit – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der US-Chiphersteller Qualcomm hatte Apple 2017 vor einem Bundesgericht in San Diego verklagt und behauptet, Apple verletzte eine Reihe von Qualcomm-Patenten. Der Fall war Teil eines weltweit ausgetragenen Patent- und Markenstreits zwischen beiden Konzernen, der 2019 mit einer Vereinbarung beigelegt wurde. Apple aber befürchtet, nach Ablauf des Vergleichs erneut verklagt zu werden. Mit dieser Begründung wollte Apple zwei Smartphone-Patente von Qualcomm für ungültig erklären lassen. Doch eine Wiederaufnahme der Patentanfechtungen wurde nun vom Obersten Gericht der USA abgelehnt – mit Verweis auf die Einigung. US Supreme Court lehnt Antrag von Apple im Streit mit Qualcomm ab

Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Sommer 2020 schickte Lufthansa ihre 14 Airbus A380 in den Ruhestand. Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr sah damals mittelfristig nur noch die Boeing-Jumbos vom neuesten Typ 747-800 als vierstrahligen Übersee-Jet in der Flotte seines Konzerns. Doch Lieferverzögerungen und der plötzliche Aufschwung des Reiseverkehrs haben die Lufthansa zum Umdenken bewegt: Der Airbus A380 wird reaktiviert. Bis er aber wieder abhebt, wird noch etwas Zeit vergehen. Lufthansa: Comeback des Airbus A380

Die Gasversorgung bleibt das große Thema, vor allem in Europa. "Nach dem erneuten Einmarsch in die Ukraine setzt Russland Erdgas weiterhin als politische und wirtschaftliche Waffe ein", beklagen US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer gemeinsamen Erklärung am Montag im Rahmen des G7-Gipfels in Elmau. Russlands Kurs habe die Energiemärkte unter Druck gesetzt, die Preise für die Verbraucher in die Höhe getrieben und bedrohe die globale Energiesicherheit. Neben Flüssiggas setzen die USA und die EU deshalb auf intelligente Heizungssteuerung. Ziel ist Unabhängigkeit von Russlands Gas. 1,5 Millionen smarte Thermostate: USA und EU wollen an der Heizung drehen

Der Schaden durch Daten-Diebstahl, Spionage und Sabotage für die deutsche Wirtschaft beläuft sich laut IT-Spezialisten auf 223 Milliarden Euro jährlich. Neben Behörden und kritischer Infrastruktur sind neun von zehn Unternehmen betroffen. Für einen Großteil ist Ransomware verantwortlich. Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen aber sind nicht die Lösung, sondern ein geostrategisches Risiko. Das schreiben mehr als 30 IT-Sicherheitsexperten aus Bildung und Wirtschaft in einem offenen Brief und fordern Maßnahmen. So hätten die Lösegeldzahlungen zu einer deutlichen Professionalisierung der Verbrecherbanden geführt. Offener Brief: Lösegeldzahlungen bei Ransomware Wurzel allen Übels

Wenn der Herbst kommt, soll der Tankrabatt wieder verschwinden. Das Aufwachen aber könnte dann übel werden. Denn bis dahin wird er wenig geholfen, aber viele Ressourcen verbraucht haben. Das ist tragisch für Betroffene. Es zeigt sich, was viele Expertinnen und Experten schon vor Beginn des Tankrabatts kritisierten: Der Tankrabatt hilft nicht gezielt genug denen, die sowieso schon jeden Euro dreimal umdrehen müssen, und ist auch nicht gegen Mitnahmeeffekte gewappnet. Der Tankrabatt – eine fiskalische Katastrophe für einen unruhigen Herbst

Auch noch wichtig:

Bankman-Frieds FTX sucht laut Medienberichten nach einem Weg, Robinhood zu kaufen. Ob der Deal wirklich über die Bühne geht, ist aber unklar. Kryptobörse FTX: Interesse an Übernahme von Robinhood

Volkswagen wird in der Mittelklasse bei den Antrieben künftig mehrgleisig fahren. Die Interpretation des Passats als Elektroauto wurde nun erstmals gezeigt. Elektroauto VW ID. Aero: Erste Bilder des elektrischen VW Passat

Der M2-Chip wird erstmals im MacBook Pro und MacBook Air eingebaut. Doch Apple hat mit der M2-Linie laut einem Medienbericht buchstäblich extreme Pläne. Mac-Vorschau: Was Apple angeblich mit M2 und M3 vor hat

Apples neuer M2-Chip bringt mehr Leistung, doch die SSD-Transferraten sind beim Einstiegsmodell des MacBook Pro 2022 offenbar eingebrochen. MacBook Pro M2: Berichte über deutlich langsamere SSD im Basismodell

Haltbare Lebensmittel und ein Vakuumbeutel helfen, Hardware wie Notebooks und Router beim Versand vor Manipulation zu schützen. Dafür reichen schon Linsen. Random Mosaic: Fremdzugriffe mit Bohnen, Linsen oder buntem Reis erkennen

In iOS 16 renoviert Apple den Sperrbildschirm des iPhones. Laut einem Medienbericht soll damit die Einführung des Always-On-Displays flankiert werden. iPhone 14 Pro: Always-On-Display soll neuen Sperrbildschirm in Szene setzen

