Dienstag: Visa wegen Pornokunde in Bedrängnis, Solar-Dachanlagen höher vergütet

Ein US-Gericht lässt eine Klage gegen den Finanzdienstleister Visa zu. Das Unternehmen könnte nun für die Unterstützung bei der Vermarktung von Pornhub-Sexvideos mit Kindern haftbar gemacht werden. Und seit dem Wochenende gelten erste Bestimmungen des reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Für neue Solar-Dachanlagen werden höhere Vergütungen gezahlt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Visa habe weiterhin Zahlungsabwicklungsdienste für die Pornowebseite Pornhub des kanadischen Unternehmens MindGeek angeboten, obwohl es gewusst habe, dass die Porno-Plattform es versäumt hatte, Videos Minderjähriger zu moderieren. So begründet ein US-Bundesbezirksgericht die Zulassung einer Klage gegen den Finanzdienstleister. Die geht zurück auf ein sexuell eindeutiges Video, das gefilmt und auf Pornhub veröffentlicht wurde. Zu sehen war darin die Klägerin, damals Teenagerin. MindGeek, Visa und anderen Firmen wird in dem Verfahren eine Reihe von Gesetzesverstößen vorgeworfen. So bringt Zahlungsabwicklung für Pornowebseite Visa in Bedrängnis.

Seit Ende vergangener Woche gelten erste Bestimmungen des reformierten Eneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG). Für neue Photovoltaik-Dachanlagen, die ab dem 30. Juli 2022 in Betrieb gehen, werden höhere Vergütungen gezahlt. Die Regelungen des neuen EEG müssen allerdings noch auf europäischer Ebene genehmigt werden. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Photovoltaik: Höhere Vergütung für neue Solar-Dachanlagen

Seit einiger Zeit treibt der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor die strategische Transformation des Konzerns zum Smart Mobility Solution Provider voran. Dazu hat Hyundai kräftig in Zukunftstechniken investiert, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Urban Air Mobility (UAM), Smart Factory, Robotertechnik und autonomes Fahren. Der Konzern ist Berichten zufolge jetzt dabei, seine Bemühungen zur Stärkung seiner Technik für autonomes Fahren zu beschleunigen. Hyundai Motor erwägt die Übernahme des koreanischen Selbstfahr-Start-ups 42dot.

Der Secret Service überlegt, den Textnachrichtendienst iMessage auf allen iPhones abzuschalten, die von der Sicherheitsbehörde an ihre Angestellten ausgehändigt wurden. Der Grund: Sicherheitsfunktionen von Apple iMessage sollen für das Verschwinden von Textnachrichten verantwortlich sein, die bei der Aufklärung der Erstürmung des US-Kapitols im Januar 2021 eine wichtige Rolle spielen könnten. Apple hat sich selbst in der Vergangenheit immer wieder seiner hohen Datenschutzvorkehrungen gerühmt – in diesem Fall waren sie wohl zu hoch. Sturm aufs Kapitol: Warum dem Secret Service iMessages verloren gingen

Bei US-Chiphersteller Intel läuft es derzeit alles andere als rund. Die boomende PC-Nachfrage der letzten zwei Jahre kaschierte schon lange bestehende Versäumnisse – und dass Intel auf zu wenigen Standbeinen steht. Im zweiten Quartal 2022 fuhr Intel nun eine halbe Milliarde US-Dollar Minus ein. Das Timing könnte kaum schlechter sein für Intel-Chef Pat Gelsinger. Prozessoren verspäten sich, die Arc-GPUs laufen schlecht, hinzu kommt die beginnende Rezession. Intels Katastrophen-Quartal: Die Luft wird dünn

Auch noch wichtig:

