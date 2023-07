Gute Nachrichten für Microsoft. Im Gerangel um die milliardenschwere Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft hat ein Londoner Gericht das Berufungsverfahren für zwei Monate ausgesetzt, um allen Seiten mehr Zeit für eine Lösung zu geben. Der US-Konzern Intel steckt mehrere Millionen in seinen humanoiden Roboter Figure, der in Zukunft dem Optimus Bot von Tesla sowie Phoenix von Sanctuary AI Paroli bieten soll. Und ein fehlendes Relais in Deutschland hat weitreichende Folge – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Anzeige

Neues Kapitel im Übernahme-Poker des "Call of Duty"-Herstellers Activision Blizzard durch Microsoft. Ende April blockierten die britischen Kartellwächter der CMA den milliardenschweren Deal und führten Bedenken um die Vormachtstellung im Cloud-Gaming-Sektor als Begründung an. Die EU-Kommission ihrerseits genehmigte die Übernahme, während die US-amerikanische Regulierungsbehörde FTCsich wie die britische CMA gegen den Zusammenschluss aussprach und diesen vorübergehend blockierte, ehe ein US-Bundesgericht den FTC-Antrag auf einen vorläufigen Stopp der Übernahme abwies. Es hängt also alles an Großbritannien. Doch auch dort weht nun ein günstigerer Wind für Microsoft. Ein Gericht in London hat allen Beteiligten nun mehr Zeit für eine Lösung eingeräumt. Microsoft: Verfahren um Activision-Deal in Großbritannien zwei Monate ausgesetzt

Von dem humanoiden Roboter Figure 01 des Roboterunternehmens Figure gibt es noch nicht allzu viel zu sehen. Der Roboter soll aber bereits erste Schritte gemacht haben – etwa ein Jahr nach der Firmengründung. Öffentlich aber ist der Roboter, der einmal dem Optimus Bot von Tesla sowie Phoenix von Sanctuary AI Konkurrenz machen soll, bisher noch nicht präsentiert worden. Der US-Konzern Intel aber zeigt sich von Figure überzeugt. Um die Entwicklung und Kommerzialisierung des autonom arbeitenden Roboters zu beschleunigen, stärkt Intel Figure mit einer Finanzspritze. Humanoide Roboter: Intel steckt 9 Millionen US-Dollar in Figure

Es ist weiter Bewegung im Fall Deye: Der Erfinder des gut greifbaren Begriffs "Balkonkraftwerk", Holger Laudeley, hat nennt in einem Youtube-Clip nennt Zahlen, die aufhorchen lassen: Die Anzahl installierter Balkonkraftwerke schätze er demnach auf 1,5 Millionen Stück – zehnmal mehr Anlagen, als im Marktstammdatenregister registriert wurden. Zudem kündigt er an, eine Strafanzeige gegen Deye wegen Wirtschaftsbetrugs vorbereiten zu wollen. Denn mehr als 25 Prozent der Wechselrichter in Deutschland könnten vom fehlenden Relais bei Deye betroffen sein. DeyeGate: Fehlendes Relais hat weitreichendere Folgen

Zusammen mit weiteren speziellen Anlege- und Einspeisestellen soll en die in Rekordtempo geplanten und gebauten LNG-Terminals in Deutschland den Ausfall der russischen Gasimporte kompensieren, die infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Stilllegung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 zum Erliegen kamen. Ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme spielen die drei Anlandestellen für tiefkaltes Flüssigerdgas bislang aber nur eine geringe Rolle für die nationalen Gasimporte. Das könnte sich zwar im Winter ändern, wenn der Gasbedarf deutlich ansteigt und das in Europa zur Verfügung stehende Gas knapp wird, die aktuellen Zahlen aber sprechen (noch) eine andere Sprache. Nach Milliarden-Investitionen: Wie viel LNG bislang importiert wird

Auf der Veranstaltung "Festival der Zukunft" erklärte Marvin von Hagen, wie er die Hersteller-Instruktionen hinter Bing Chat aufgedeckt hat. Dem Studenten der Technischen Universität München war es gelungen, mit seiner Eingabe in den Chatbot eine informative Ausgabe zu generieren: Eine Liste mit den Regeln der KI. Genau solche Regeln möchten Hersteller geheim halten – doch sie stoßen auf ein Problem namens Prompt Injection. Prompt Injection: Marvin von Hagen trägt vor, wie er Bing Chat austrickste

Auch noch wichtig:

Anzeige

Im September neue iPhones und die Apple Watch, im Oktober gibt es Macs: Es gibt neue Gerüchte, was Apple dieses Jahr noch in Hinblick auf Events plant. M3 in Anmarsch: Apple hat angeblich Pläne für den Oktober

Nachdem der Bundesgerichtshof eine Beschwerde gegen Nichtzulassung einer Revision zurückgewiesen hat, ist der Rechtsstreit um die Wortmarke "Black Friday" beendet. Wortmarke "Black Friday" muss gelöscht werden

Apple arbeitet derzeit an seiner nächsten Apple-TV-Version. Was die aktuellen Gerüchte über die neue Hardware aussagen. Nächstes Apple TV: Altes Design, neuer Chip, günstigerer Preis

Das Weltraumteleskop James Webb findet im frühen Universum viel zu viele Galaxien. Nun meinen Forscher, dass es sich bei einigen um "dunkle Sterne" handelt. Weltraumteleskop James Webb: Früheste Galaxien doch einzelne "dunkle Sterne"?

IT-Sicherheitsforscher nutzen Googles Dienst Virustotal, um etwa Dateien mit zahlreichen Virenscannern zu untersuchen. Es gab ein Datenleck der Nutzerdatenbank. Virustotal: Nutzerdaten von Googles Analysedienst im Netz gelandet

Vier Jahre nach der Präsentation meldet Tesla den Bau des ersten Pick-up-Modells Cybertruck in seiner Gigafactory in Texas. In Serie geht das Modell wohl 2024. Elektroauto: Tesla-Pick-up Cybertruck als Vorserienfahrzeug am Fließband gebaut

(akn)