Digital Cooperation Organisation forciert Zusammenarbeit mit der UN

Die Digital Cooperation Organization (DCO) nahm an der Generalversammlung der Vereinten Nationen (United Nations General Assembly, UNGA) in New York teil, um die Zusammenarbeit zwischen den Nationen im Bereich der digitalen Wirtschaft zu fördern und digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen. DCO-Generalsekretärin Deemah AlYahya führte bilaterale Gespräche und nahm an Veranstaltungen während der UNGA teil.

Die DCO war zudem Gastgeber eines Runden Tisches in New York, an dem Vertreter der DCO-Mitgliedstaaten sowie hochrangige Beamte mehrerer UN-Organisationen teilnahmen.

Globale Herausforderungen

AlYahya kommentierte die Teilnahme der DCO mit den Worten: "Die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Beseitigung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und die Förderung der Nachhaltigkeit sind globale wirtschaftliche Herausforderungen, die in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung beschrieben werden. Diese globalen Herausforderungen können nur durch multilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovation und neue Technologien und vor allem durch die Entwicklung innovationsfreundlicher rechtlicher Rahmenbedingungen bewältigt werden."

Die DCO-Generalsekretärin traf sich mit Dr. Amandeep Singh Gill, dem Technologiebeauftragten des UN-Generalsekretärs, sowie mit der stellvertretenden Generalsekretärin Maria-Francesca Spatolisano, um die Abstimmung der DCO mit dem Fahrplan des UN-Generalsekretärs für die digitale Zusammenarbeit zu besprechen. Zypern ist der erste EU-Mitgliedsstaat, der im August dieses Jahres der DCO beitrat.

Generalsekretärin AlYahya hatte zudem mehrere Treffen mit Führungskräften der Digital Impact Alliance (DIAL) bei der Stiftung der Vereinten Nationen, der NVIDIA Corporation und dem Global Partnerships Forum.

