Digital Future Initiative: Google investiert eine Milliarde in Australien

Google hat größere Investitionen in Australien angekündigt. Mit der "Digital Future Initiative" werde das Unternehmen über die nächsten fünf Jahre über eine Milliarde AUS-Dollar investieren.

Wie Googles CEO Sundar Pichai erklärte, fokussiere die Initiative auf drei Ziele: Erstens wolle man die australische Infrastruktur im Bereich Cloud-Computing stärken. Zweitens schaffe man in Australien mehr Google-Jobs. Dafür wird in Australien das erste Mal ein "research hub" eröffnet. Und drittens möchte das Unternehmen mehr Partnerschaften mit australischen Initiativen und Firmen eingehen.

Genauer ausbuchstabiert heißt dies unter anderem, dass durch die Digital Future Initiative direkt 6.529 Jobs entstehen. Landesweit soll sich die Initiative auf die Schaffung von rund 28.500 Jobs auswirken. Das direkte Investment taxiert laut dem Google Australia Blog bei 1,259 Milliarden AUS-Dollar und einem ökonomischen Einfluss von etwa 6,716 Milliarden Dollar.

Momentan arbeiten dem Blog zufolge knapp 2000 Menschen in Australien für Google – davon mehr als 700 Ingenieure. Büros gibt es bereits in Sydney und Melbourne. Das Büro in Sydney Pyrmont wurde jüngst – passend zur Ausrufung der Initiative – erweitert. Google Australia startete 2002 auf dem Kontinent.

Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen

In seiner Ankündigung hebt der Google Australia Blog hervor, dass das Unternehmen mit seiner Initiative auch eine millionenschwere Partnerschaft mit der Forschungsagentur CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) eingehen werde. Diese beschäftigt sich unter anderem mit Naturgefahren-Management, Energie-Forschung und auch dem Schutz des Great Barrier Reef.

Um die Korallenriffe zu schützen, solle Künstliche Intelligenz erforscht werden, die dabei helfen könnte, eine spezielle Seesternart besser zu analysieren, die sich von Korallen ernährt. Durch KI erhoffe man sich eine leichtere Kontrolle der Riffe, da dies sonst nur manuell durch Taucherinnen und Taucher geschehe. Den großen Elefanten im Raum – den Klimawandel als größte Bedrohung für das Great Barrier Reef – erwähnt der Google-Blog in diesem Zusammenhang beileibe nicht.

Ein weiterer Teil der Initiative soll eine Investition in Quantencomputer-Untersuchungen sein, die durch die Macquarie Universität durchgeführt werden. Dort sollen beispielsweise effizientere Batterien designt werden.

Uneinigkeit bei News-Teasern

Googles Investitionen in den Standort Australien können zunächst überraschend wirken, blickt man auf den Streit von Australien und Google in Sachen Bezahlung von journalistischen Inhalten zurück. Das neu installierte australische Mediengesetz verlangt, dass Unternehmen wie Meta und Google für die Nutzung beziehungsweise das Geld-verdienen mit journalistischen Inhalten nun Lizenzgebühren zahlen sollten. Google erzielte in dem Streit eine Einigung über die Einrichtung von News Showcases und zahlt mittlerweile Millionen an Medienunternehmen. Trotz dieses Konflikts bleibt Australien aber ganz offensichtlich ein attraktiver Markt für das überaus weitläufige Unternehmen Google.

(kbe)