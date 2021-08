DigitalPakt für Senioren

Ein breites Bündnis von Partnern trägt den neuen "DigitalPakt Alter", der älteren Menschen in Deutschland eine verbesserte gesellschaftliche Teilhabe im digitalen Raum ermöglichen soll: Vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) bis zur Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie sind etliche Verbände und Initiativen mit im Boot. Einige davon dringen schon lange darauf, allen Bürgern unabhängig von ihrem Alter Zugang zum Internet zu verschaffen.

Der Verein "Deutschland sicher im Netz" (DsiN), ebenfalls Partner des Bündnisses, dokumentierte im jüngsten DsiN-Sicherheitsindex, dass sich mehr als die Hälfte der Menschen über 60 mehr digitale Unterstützung wünschen. Eine aktuelle, repräsentative Studie des Bitkom, für die rund 1000 Personen ab 16 Jahren befragt wurden, kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach bewerten Menschen über 65 hierzulande ihre Digitalkenntnisse im Schnitt lediglich mit der Schulnote 4,3; Befragte über 75 gaben sich durchschnittlich sogar nur eine 4,8. Zum Vergleich: Über alle Altersgruppen hinweg bewerteten die Befragten ihre persönlichen Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Geräten und Anwendungen, aber auch beim Programmieren mit der Note 3,1.

Auch der achte Altersbericht der Bundesregierung widmete sich dem Thema Digitalisierung und deckte Defizite in vielen Bereichen auf. Es gibt also viel zu tun. Nachdem Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht die von ihrem Haus finanzierte Initiative DigitalPakt Alter am 17. August vorgestellt hat, sollen noch in diesem Jahr erste Aktionen stattfinden. So ist ein Wettbewerb für Unternehmen geplant, der Firmen auszeichnet, die bereits jetzt in vorbildlicher Weise die Belange älterer Verbraucher berücksichtigen. Auf dem 13. Deutschen Seniorentag in Hannover im November 2021 wird der DigitalPakt Alter mit einem "digitalen Erfahrungsort" vertreten sein.

Der "DigitalPakt Alter" ist eine Initiative zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe Älterer in einer digitalisierten Welt. (Bild: BAGSO, Uli Deck)

100 solcher Erfahrungsorte sollen in einem ersten Anlauf im Rahmen des Pakts gefördert werden. Akteure wie Senioren-Internet-Initiativen, die niedrigschwellige Übungsangebote für ältere Menschen anbieten, konnten sich um eine Mikro-Förderung in Höhe von jeweils 3000 Euro bewerben.

Eine Initiative dieser Art war überfällig und es ist gut, dass neben der Förderung der Digitalisierung der Schulen nun auch Geld für die digitale Teilhabe von Senioren fließt. Hoffentlich werden außer Vorbild-Unternehmen und Erfahrungsorten auch so naheliegende Dinge wie ein freies WLAN für möglichst viele Seniorenheime gefördert.

(dwi)