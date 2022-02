Digitale Rheinwerk-Konferenz: Drei Tage tief ins Online-Marketing eintauchen

Nach ihrem ausverkauften Debüt 2019 und der Zwangspause in den letzten beiden Jahren geht die "Rheinwerk Online Marketing Konferenz" vom 3. bis 5. Mai 2022 in die zweite Runde: Dieses Jahr als rein digitale Konferenz mit zwei zusätzlichen Workshop-Tagen. Der Konferenztag deckt mit mehr als 20 Fachvorträgen das gesamte Spektrum des Online-Marketings ab. Dazu gibt es fünf eintägige Workshops und vier zweitägige Masterclasses, und zwar zu Themen wie Content-Marketing, SEO, Facebook Ads, Webanalyse und LinkedIn.

Das ganze Spektrum: Mehr als 20 Fachvorträge in drei Tracks

Den Auftakt am 3. Mai macht Technologie-Korrespondent und Autor Thomas Ramge: In seiner Eröffnungskeynote "Augmented Intelligence – Wie wir mit Daten und KI besser entscheiden" wirft er die Frage auf, wo die Grenzen automatisierter Entscheidungsfindung verlaufen. Er gibt Antworten auf folgende Fragen: Können intelligente Maschinen auch bei strategischen Entscheidungen helfen? Oder müssten sie dazu Kausalitäten verstehen und nicht nur Muster erkennen? Leben wir wirklich in Zeiten von Big Data oder zugleich auch in einer Zeit der Datenarmut?

Die weiteren Vorträge am Konferenztag bieten einen umfassenden Einblick in alle wichtigen Themen des digitalen Marketings – ob Conversion-Optimierung, Storytelling, E-Mail-Marketing oder YouTube-Kampagnen. Bekannte Speaker der Branche wie Felix Beilharz, Christian Solmecke, Christine Henning oder Robert Weller vermitteln Grundlagen und fundiertes Hintergrundwissen zu allen Kanälen. Das Konferenzprogramm umfasst über 20 Sessions und zwei Keynotes in drei parallelen Tracks.

Neben Vorträgen zu technischen Themen wie SEO, Webanalyse und Marketing-Automation kommen auch Kreativthemen nicht zu kurz: Gemeint sind Content-Strategie, gutes Storytelling, die Gestaltung von Ads für Facebook und Instagram sowie das Schreiben zündender und sich verkaufender Texte. Schließlich gibt es Sessions zu zeitgemäßer Teamarbeit und zu rechtlichen Grundlagen.

Intensiv lernen: Zwei Tage mit Workshops und Masterclasses

Im Vergleich zur Premiere sind die Workshops und Masterclasses neu. Themen sind hier Online-Marketing für Selbstständige, KMU oder Start-ups, Suchmaschinenoptimierung, Texten und Storytelling, TikTok, LinkedIn, Content-Marketing oder Facebook Ads. Die Workshops vermitteln den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur wichtiges Basiswissen, sondern auch direkt umsetzbare Best Practices. Genau wie der Konferenztag finden sie am 4. und 5. Mai online statt.

Weitere Informationen finden sich auf der Konferenz-Website. Hier finden sich auch Angaben zur Registrierung. Hier gilt bis zum 15. März ein Early-Bird-Rabatt.

[Anmerkung: Der Rheinwerk Verlag ist Teil der Heise Gruppe.]

(ane)